Enigma morţii unui român din Italia: A luat cu el în mormânt secretul, iar ancheta bate pasul pe loc: „Ştim că a fost atacat”

Nicu Hozu a fost găsit pe 25 august în stare gravă, cu capul zdrobit, pe marginea străzii Nuova din localitatea italiană. Iniţial, anchetatorii au considerat că este vorba de un accident, însă ulterior au fost nevoiţi să ia în considerare şi ipoteza unei crime.

Între timp, după aproape o lună, românul a murit chiar în spitalul din Baggiovara, fără să mai apuce să vorbească şi să spună ce i s-a întâmplat. Şi tot marţi, 21 septembrie, procurorul a deschis un dosar pentru crimă. De altfel, ipoteza unei crime pare cea mai plauzibilă în acest moment, notează Corriere della Sera, ediţia de Bologna.

Potrivit sursei citate, carabinierii care au coordonat ancheta au crezut iniţial că este vorba despre un accident rutier, însă apoi au luat în considerare şi alte piste. De altfel, ipoteza unui accident a fost contrazisă de faptul că deşi tânărul român avea craniul efectiv zdrobit, nu avea nicio altă fractură. Mai mult, trupul său în agonie a fost găsit chiar într-o zonă în care poliţiştii monitorizau mai multe reţele de traficanţi de droguri, astfel că a fost luată în calcul şi ipoteza unui conflict cu aceştia dintr-un motiv necunoscut.

Sora victimei este convinsă că fratele ei a fost victima unui atac, însă nu ştie cine i-ar fi dorit răul. Femeia le-a povestit anchetatorilor că şi-a însoţit fratele la o petrecere în Formigine, chiar în ziua în care acesta a murit. Apoi, cei doi s-au despărţit, iar în jurul orei 1.40, el a încercat să sune, însă femeia nu a auzit soneria telefonului.

Apoi, ea a primit vestea cumplită. Cum Hozu nu s-a trezit niciodată din comă, a luat şi secretele cu el în mormânt, iar poliţiştii încearcă acum să găsească răspunsul la o serie de întrebări care ar putea face lumină în acest caz.

Familia victimei este nemulţumită că ancheta bate pasul pe loc şi solicită rezolvarea cazului. „Cu siguranţă fratele meu a fost atacat. Se afla în Italia de puţin peste un an şi locuia cu mine de ceva timp. Nu era un băiat rău şi nu consuma droguri. În seara aceea îl dusesem deja la o petrecere în Formigine şi băuse deja: mi-a spus că va merge apoi să doarnă la un prieten. Am găsit acel apel pe telefon, dar, din păcate, nu am răspuns”, a spus tânăra, potrivit cotidianul Il Resto del Carlino.