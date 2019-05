VIDEO Emil Boc a stat la coadă pentru a vota: „Dacă nu participăm când se iau aceste decizii majore despre viitorul nostru, apoi e foarte greu să corectăm”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a votat la secţia de votare din cartierul Zorilor, aflată lângă blocul în care locuieşte. Primarul a stat câteva minute la coadă înainte de a putea vota şi a constatat că este cea mai mare prezenţă, cel puţin la secţia la care el votează.

„Aceste alegeri, dincolo de dimensiunea lor internă, sunt despre viitorul Europei, despre viitorul României în UE. Am votat pentru cei care pot asigura cu demnitate parcursul european al României, am votat cu cei care pot asigura continuitatea proiectului european şi consolida UE. De asemenea, am dat un vot pentru consolidarea statului de drept şi a independenţei justiţiei în România, cu alte cuvinte am dat un vot pentru viitorul demn al României. Am votat la ambele alegeri, atât pentru PE, cât şi pentru referendum”, a declarat Emil Boc.

Primarul i-a îndemnat pe toţi clujenii să iasă la vot: „Dacă nu participăm atunci când se iau aceste decizii majore despre viitorul nostru, după aceasta este foarte greu să corectăm. Îi invit pe toţi astăzi, mai ales că este o zi frumoasă, să iasă la vot, fiind, se pare, cea mai mare participare pe care am văzut-o pe la mine prin cartier de când particip la alegeri. Sper să fie la fel toată ziua”.

