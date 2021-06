Emil Boc, moment controversat la un post de radio. A început cu „Hristos s-a înălţat”, apoi a înjurat în direct VIDEO

Fostul premier a fost invitat, joi, 10 iunie, la emisiunea „Napoca Live”, difuzată de postul de radio Napoca FM. În momentul în care discuţia a ajuns la dezvoltatorii imobiliar care încalcă legea şi transformă garajele în apartamente, Emil Boc s-a înfuriat şi a înjurat fără să-i mai pese că se afla în direct.

Principala ţintă a fost Florin Larionesi, om de afaceri originar din Bistriţa, care a transformat 56 de locuri de parcare în apartamente pe Calea Someşeni 18. Primăria l-a amendat cu 50.000 de lei şi, după patru ani, a câştigat în instanţă procesul în care cerea desfiinţarea amenajărilor ilegale.

Nu au scăpat de criticile edilului nici locuitorii imobilelor nu sesizează astfel de situaţii, din timp, pentru ca Primăria să poată interveni şi să blocheze construcţiile ilegale. Boc susţine că aceste lucrări se derulează pe ascuns şi că ori de câte ori i se aduce la cunoştinţă un astfel de caz, Primăria Cluj îi acţionează în instanţă pe dezvoltatorii imobiliari care încalcă legea.

„Nu ştiu de ce nu ne-au sesizat cei din bloc. Vă plângeţi că nu aveţi locuri de parcare şi ei fac apartamente, f… mama mă-sii. Când am fost sesizaţi deja erau lucrările făcute. Am dat cazul în instanţă şi am câştigat. Este hotărâre judecătorească”, a spus Emil Boc.

Nu este pentru prima dată când Emil Boc atacă dezvoltatorii imobiliari într-o emisiune radio. În urmă cu mai puţin de o săptămână, la emisiunea Ziua Live, Boc i-a criticat dur pe doi dezvoltatori imobiliari care îşi desfăşoară activitatea la Cluj. Unul dintre aceştia, Vasile Puşcaş, fostul ginere al liderului social-democrat Ioan Rus, a acuzat municipalitatea că l-a forţat să doneze un teren de peste 2.000 de metri pătraţi.

