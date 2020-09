De ce obezitatea creşte cu 48% riscul decesului de COVID-19. Patru motive pentru care trebuie să slăbeşti

În această primăvară, după câteva zile de febră şi de simptome similare celor ale gripei, un bărbat de 37-38 de ani a ajuns la camera de urgenţă de la Universitatea din Vermont Medical Center. Era tânăr, îşi adora soţia şi copiii mici. Fusese sănătos, lucra cu program prelungit pentru a-şi conduce propria mică afacere, însă avea o singură problemă de sănătate: obezitate severă. Acum, testul COVID-19 îi ieşise pozitiv şi respira din ce în ce mai greu. A fost internat direct la secţia de terapie intensivă şi a fost conectat la un ventilator după câteva ore, însă două săptămâni mai târziu a murit, relatează ScienceMag.

„Era un tip tânăr sănătos, muncitor”, îşi aminteşte MaryEllen Antkowiak, medic de îngrijire pulmonară, director medical al Secţiei de Terapie Intensivă a spitalului. „Principalul său factor de risc pentru îmbolnăvire a fost obezitatea”.

Persoanele obeze, cu 48% mai mari şanse de deces

De când a început pandemia, zeci de studii au raportat că mulţi dintre cei mai bolnavi pacienţi cu COVID-19 au fost persoane cu obezitate. În ultimele săptămâni, această legătură a fost confirmată pe măsură ce noi studii au demonstrat că persoanele care au doar probleme supraponderale prezintă un risc mai mare. De exemplu, în prima metaanaliză de acest gen, publicată în data de 26 august în revista „Obesity Reviews”, o echipă internaţională de cercetători a reunit date din zeci de lucrări ştiinţifice care au luat în considerare 399.000 de pacienţi. Ei au descoperit că persoanele cu obezitate care au contractat SARS-CoV-2 au avut cu 113% mai mari şanse decât persoanele cu greutate normală să ajungă în spital, cu 74% mai multe şanse de a fi internate la terapie intensivă şi cu 48% mai multe şanse să moară.

„Motivul impactului devastator al COVID-19 în Statele Unite“

O constelaţie de factori fiziologici şi sociali determină aceste numere sumbre. Biologia obezităţii include imunitatea afectată, inflamaţia cronică şi sângele predispus la coagulare, toate acestea putând agrava COVID-19. Şi pentru că obezitatea este atât de stigmatizată, persoanele cu obezitate pot evita îngrijirea medicală.

„Nu am înţeles din timp că un factor major de risc este obezitatea. ... Abia mai recent ne-am dat seama de impactul devastator al obezităţii, în special la persoanele mai tinere”, spune Anne Dixon, un medic cercetător care studiază obezitatea şi bolile pulmonare la Universitatea din Vermont. Acesta „poate fi un motiv pentru impactul devastator al COVID-19 în Statele Unite, unde 40% dintre adulţi sunt obezi”.

Persoanele cu obezitate au mai multe şanse decât persoanele cu greutate normală să aibă alte boli care sunt factori de risc independenţi pentru COVID-19 sever, inclusiv boli de inimă, boli pulmonare şi diabet. Sunt, de asemenea, predispuşi la sindromul metabolic, în care nivelurile de zahăr din sânge, nivelurile de grăsime sau ambele sunt nesănătoase, iar tensiunea arterială poate fi ridicată. Un studiu recent realizat de Universitatea Tulane din 287 de pacienţi spitalizaţi cu COVID-19 a constatat că sindromul metabolic în sine a crescut substanţial riscurile de internare, ventilaţie şi deces.

Şi pacienţii supraponderali au probleme

Dar, de unul singur, „IMC [indicele de masă corporală] rămâne un factor de risc independent puternic” pentru COVID-19 sever, conform mai multor studii care s-au ajustat în funcţie de vârstă, sex, clasă socială, diabet şi afecţiuni cardiace, spune Naveed Sattar, un expert în boli cardiometabolice la Universitatea din Glasgow. „Şi pare a fi o evoluţie liniară, drept în sus.”

Impactul se extinde la 32% dintre persoanele din Statele Unite care sunt supraponderale. Cel mai mare studiu descriptiv realizat până acum la pacienţii spitalizaţi cu COVID-19 din SUA, publicat luna trecută de cercetătorii Genentech, a constatat că 77% din aproape 17.000 de pacienţi spitalizaţi cu COVID-19 erau supraponderali (29%) sau obezi (48%). (Centrele pentru controlul şi prevenirea bolilor definesc supraponderalitatea ca având un IMC de 25 până la 29,9 kilograme pe metru pătrat, iar obezitatea ca un IMC de 30 sau mai mult.)

Un alt studiu a surprins rata spitalizărilor COVID-19 la peste 334.000 de persoane din Anglia. Publicat luna trecută în „Proceedings of the National Academy of Sciences”, a constatat că, deşi rata a atins un vârf la persoanele cu un IMC de 35 sau mai mare, a început să crească de îndată ce cineva a intrat în categoria supraponderală. „Mulţi oameni nu îşi dau seama că se strecoară în acea categorie de supraponderalitate”, spune primul autor Mark Hamer, fiziolog la University College London.

La un lot de 334.000 de oameni din Anglia, în această primăvară, şansele de a fi spitalizaţi cu COVID-19 au crescut în corelaţie cu indicele lor de masă corporală (IMC).

Probleme mecanice şi legate de coagularea sângelui

Patologiile fizice care fac ca persoanele cu obezitate să fie vulnerabile la COVID-19 sever încep cu mecanica: grăsimea de pe abdomen împinge în sus diafragma, determinând ca muşchiul mare, aflat sub cavitatea toracică, să afecteze plămânii şi să restricţioneze fluxul de aer. Acest volum pulmonar redus duce la colapsul căilor respiratorii în lobii inferiori ai plămânilor, unde ajunge mai mult sânge pentru oxigenare decât în ​​lobii superiori. „Dacă începi deja [cu] această problemă, situaţia se va înrăutăţi mai repede din cauza COVID-19”, spune Dixon.

Alte probleme agravează aceste probleme mecanice. Pentru început, sângele persoanelor cu obezitate are o tendinţă crescută de coagulare - un risc deosebit de grav în timpul unei infecţii care, atunci când este severă, blochează vasele mici ale plămânilor cu cheaguri. La persoanele sănătoase, „celulele endoteliale care acoperă vasele de sânge spun în mod normal sângelui din jur:„ Nu coagulaţi”, spune Beverley Hunt, un medic care este expert în coagularea sângelui la spitalele Guy şi St. Thomas din Londra. Dar „credem că semnalizarea este modificată de COVID”, spune Hunt, deoarece virusul răneşte celulele endoteliale, care răspund la „agresiune” prin activarea sistemului de coagulare.

Adăugaţi obezitatea la acest mix şi riscul de coagulare creşte. Despre pacienţii COVID-19 cu obezitate, Hunt spune: „Au un sânge atât de lipicios, cel mai lipicios sânge pe care l-am văzut vreodată în toţi anii de practică”.

Sistemul imunitar este afectat de obezitate

Şi imunitatea slăbeşte la persoanele cu obezitate, în parte deoarece celulele adipoase se infiltrează în organele în care sunt produse şi depozitate celulele imune, cum ar fi splina, măduva osoasă şi timusul, spune Catherine Andersen, om de ştiinţă specializat în nutriţie la Universitatea Fairfield. „Pierdem ţesutul imunitar în schimbul ţesutului adipos, făcând sistemul imunitar mai puţin eficient fie în protejarea organismului de agenţi patogeni, fie în răspunsul la un vaccin”, spune ea.

Problema nu este doar că sunt mai puţine celule imune, ci şi că acestea sunt mai puţin eficiente, adaugă Melinda Beck, coautor al metaanalizei publicate în „Obesity Reviews”, care studiază obezitatea şi imunitatea la Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill. Studiile lui Beck despre modul în care şoarecii obezi răspund la virusul gripal au demonstrat că celulele imune cheie numite celule T „nu funcţionează la fel de bine în starea obeză”, spune ea. Acestea produc mai puţine molecule care ajută la distrugerea celulelor infectate cu virus, iar corpul de celule T „de memorie” rămase în urma unei infecţii, care sunt esenţiale pentru neutralizarea atacurilor viitoare ale aceluiaşi virus, este mai mic decât la şoarecii cu greutate sănătoasă.

Lucrările lui Beck sugerează că acelaşi lucru se întâmplă şi la oameni: ea a descoperit că persoanele cu obezitate vaccinate împotriva gripei au riscul de a o prinde de două ori mai mult decât persoanele vaccinate, cu greutate sănătoasă. Aceasta înseamnă că studiile privind vaccinurile pentru SARS-CoV-2 trebuie să includă şi persoanele cu obezitate, spune ea, deoarece „vaccinurile cu coronavirus pot fi mai puţin eficiente la acei oameni”.

Inflamaţii cronice

Dincolo de un răspuns precar la infecţii, persoanele cu obezitate suferă, de asemenea, de inflamaţii cronice, de grad scăzut. Celulele adipoase secretă mai mulţi mesageri chimici care declanşează inflamaţia, numiţi citokine. Aceştia provin din celule imune numite macrofage care curăţa celulele adipoase moarte şi deteriorate. Se poate ajunge la aşa-numite „furtună de citokine”. „Sunt provoacate mai multe leziuni tisulare prin recrutarea a prea multe celule imune şi distrugerea unor celulele sănătoase”, spune Ilhem Messaoudi, un imunolog care studiază răspunsurile gazdei la infecţia virală, de la Universitatea din California, Irvine. În ceea ce priveşte riscul adăugat de obezitate la gravitatea infecţiei cu COVID19, ea adaugă: „Aş spune că o mare parte este imun-mediat”.

Severitatea COVID-19 la persoanele cu obezitate ajută la explicarea ratei disproporţionate a pandemiei în unele grupuri. La indienii americani şi nativii din Alaska, de exemplu, sărăcia, lipsa accesului la alimente sănătoase, lipsa asigurărilor de sănătate şi oportunităţile de exerciţii fizice slabe se combină şi provoacă „rate de obezitate ... remarcabil de ridicate”, spune Spero Manson, antropolog medical la Şcoala de Sănătate Publică a Universităţii din Colorado. Şi obezitatea „este legată de toate aceste alte [boli], cum ar fi diabetul şi bolile cardiovasculare, ceea ce ne face susceptibili la COVID-19 sever”, spune Manson.

În plus, un volum mare de literatură de specialitate arată că persoanele cu obezitate pot întârzia să solicite asistenţă medicală din cauza fricii de a fi stigmatizate, crescând probabilitatea lor de boală severă sau deces. „Pacienţii care suferă de stigmatizare din cauza greutăţii au mai puţine şanse de a solicita îngrijire şi sunt mai puţin susceptibile de a urmări tratementul, deoarece nu se simt binevenite în mediul de îngrijire a sănătăţii”, spune Fatima Cody Stanford, medic specialist în obezitate la Harvard Medical School şi Massachusetts Spital General Hospital.

Povara psihologică

Pentru persoanele cu obezitate, riscul suplimentar adaugă o povară psihologică, spune Patty Nece, vicepreşedinte al Coaliţiei de acţiune pentru obezitate. „Anxietatea mea cauzată de pandemie a crescut foarte mult”, spune ea, adăugând că, din cauza mâncatului excesiv pe fond de stres, a recuperat recent 30 din cele 100 de kilograme pe care le-a dat jos înainte de pandemie. „Pe lângă anxietatea generală provocat de această pandemie ... apare şi anxietatea fiecărei persoane supraponderale şi astfel te poţi îmbolnăvi cu adevărat”.

Datele privind modul de tratare a pacienţilor COVID-19 cu obezitate sunt puţine. Dovezile publicate susţin acordarea unor astfel de pacienţi de doze mai mari de anticoagulante, spune Scott Kahan, un medic de medicină pentru obezitate care conduce Centrul Naţional pentru Greutate şi Stare de Sănătate.

Se ştie însă foarte puţin despre şi cum să se adapteze alte tratamente, cum ar fi remdesivir şi dexametazonă, în parte deoarece pacienţii cu obezitate „sunt adesea excluşi din studiile clinice”, spune el. El solicită ca studiile de tratament COVID-19 să includă persoane cu IMC ridicat ori de câte ori este posibil.

Recomandări pentru persoanele obeze

Persoanele cu obezitate ar trebui să aibă grijă suplimentară pentru a evita îmbolnăvirea, spune Messaoudi. „Dacă eşti o persoană cu obezitate, fii în plus, foarte precaut”, spune ea. „Poartă-ţi masca. Spălaţi-vă pe mâini. Evitaţi adunările mari. ”

În plus, exerciţiile fizice şi, în mod separat, pierderea chiar şi modestă în greutate pot îmbunătăţi sănătatea metabolică a unei persoane cu obezitate şi, prin aceasta, îşi pot reduce şansele de a dezvolta COVID-19 sever dacă se infectează, spune Stephen O'Rahilly, un medic-om de ştiinţă care conduce Unitatea MRC pentru boli metabolice de la Universitatea din Cambridge. „Dacă aveţi 136 de kilograme, chiar şi pierderea a câtorva kilograme va avea probabil un beneficiu important în ceea ce priveşte cât de bine vă descurcaţi cu infecţia cu coronavirus. Nu trebuie să devii „trans prin inel” pentru a beneficia de această scădere în greutate”.

