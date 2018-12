Controversă pe Facebook între Arafat şi un ieşean. Cum a ajuns o informaţie falsă despre preţul ambulanţelor să fie distribuită de mii de persoane

„Exista miracole! Acelaşi model de ambulanţă cumpărată de Arafat din bani publici cu 250.000 €, a fost cumpărată la Cluj, din donaţii, cu 95.000 €. Dacă nici asta nu-i miracol”, scria, pe 23 decembrie, Gabriel A. („Adevărul” a vorbit cu Gabriel şi-i respectă dorinţa de a nu-i apărea numele în ziar).



Postarea a devenit virală, fiind distribuită de peste 4.800 de persoane şi vizualizată de sute de mii de persoane.



„Sunt ştiri false”, vine reacţia lui Raed Arafat pe pagina sa de Facebook, pe 28 decembrie. Arafat vine şi cu informaţii, explicând că nu a cumpărat niciodată ambulanţe cu 250.000 de euro şi precizând care sunt preţurile ultimelor ambulanţe cumpărate de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Jurnaliştii de la „Adevărul“ au vorbit atât cu ieşeanul care făcuse afirmaţiile, cât şi cu Raed Arafat, pentru a comenta postarea distribuită de mii de oameni pe Facebook. Întrebat de unde ştie că Arafat ar fi cumpărat ambulanţe cu 250.000 de euro, ieşeanul a declarat, pentru „Adevărul“, că sursa informaţiilor lui este „presa“.





Cine este Gabriel A.





Gabriel A. este, pentru cele 4.800 de persoane care i-au distribuit postarea, un bărbat din Iaşi, născut în 1969, care a absolvit Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Acestea sunt informaţiile pe care pagina lui de Facebook le comunică despre el. Scădem din cifra iniţială de 4.800 de persoane pe cei 969 de prieteni pe Facebook ai lui Gabriel, care, probabil, ştiu mai multe informaţii despre el.



Gabriel A. nu precizează în postare de unde are informaţia că Arafat ar fi cumpărat ambulanţe cu 250.000 de euro şi dacă este sau nu specialist în domeniul ambulanţelor. Acest lucru nu a contat pentru cei 4.800 de internauţi care au distribuit postarea acestuia.



Abia după ce Raed Arafat i-a dat replica, Gabriel a precizat, într-un comentariu la postarea secretarului de stat:



„Îmi câştig existenţa în economia reală, muncesc 10 ore/zi şi mi se rupe şi de fbk, şi de laicuri. Coincidenţa face însă că sunt un profesionist al ambulanţei, indiferent de tipul ei.”



„Adevărul” a stat de vorbă cu Gabriel A., care a dorit ca numele să nu-i apară în ziar. Acesta a precizat că lucrează în sistemul SMURD din Franţa şi că a aflat informaţia privind faptul că Arafat ar fi cumpărat ambulanţe cu 250.000 de euro din presă. El a mai susţinut că, în replica lui, Arafat a publicat informaţii incomplete, deoarece nu a precizat dacă ambulanţele cumpărate de IGSU sunt dotate sau nu.



De ce a fost ambulanţa de la Cluj mai ieftină





Asociaţia Beard Brothers a donat, înainte de Crăciun, o ambulanţă tip C, model cutie, dotată cu aparatură de ultimă oră către SMURD Cluj. Din donaţiile colectate, „bărboşii” clujeni au achiziţionat ambulanţa cu 95.000 de euro.



Arafat susţine, pentru „Adevărul” că o astfel de ambulanţă este mai scumpă: „în jur de 130 -140.00 de euro plus TVA”, iar preţul obţinut de clujeni se datorează faptului că „este o ambulanţă care a rulat ca şi ambulanţă “demo” şi este fabricată de acum aproximativ 2 ani de zile”.



Corel Hoza, preşedintele Asociaţiei Beard Brothers, a confirmat pentru „Adevărul” faptul că este vorba despre un prototip. „E un prototip cu care s-a mers la expoziţii, iar acestea se fac cu cele mai bune dotări. Are 18.000 de kilometri făcuţi, dar nu ca ambulanţă, ci cu ocazia deplasării pe la expoziţii. Preţul real al unei asemenea ambulanţe este într-adevăr mai mare”.



IGSU nu a cumpărat ambulanţe precum cea de la Cluj





Arafat a mai susţinut, pentru Adevărul, că DSU-IGSU nu a cumpărat ambulanţe cu 250.000 de euro şi nici măcar ambulanţe tip C, model cutie.



„Noi nu am cumpărat ambulanţe tip C model cutie cum este cea de la Cluj, acest model fiind mai scump. Noi am cumpărat ambulanţe tip C monovolum, adică un microbuz mai mare modificat. Ambele modele au aceleaşi dotări. Diferenţa între acestea şi cele tip cutie este că ultimele beneficiază de mai mult spaţiu, iar diferenţa preţ este de câteva zeci de mii de euro. Astfel, o ambulanţa tip cutie costă în jur de 130 -140.00 de euro plus TVA. Ambulanţele tip C monovolum pe care le cumpărăm noi au costat 106.000 de euro cu TVA inclus , preţul acesta obţinându-se pentru că s-au cumpărat prin sistem centralizat”, a spus Arafat.

Cât costă ambulanţele în România





Raed Arafat a arătat şi în postarea sa preţurile cu care s-au cumpărat, recent, ambulanţe: „Cât despre ambulantele noi achizitionate recent de DSU-IGSU, cele de tip B 4x2 78.533 euro , B 4X4 87.034 euro, C 106.441euro preturile de mai sus la cele noi incluzand si TVA 19%.” El a precizat pentru „Adevărul” că este vorba despre ambulanţe la cheie, dotate cu toată aparatura necesară.

Arafat: „În ultima perioadă orice se face, chiar dacă este un lucru evident pozitiv, trebuie conectat la ceva negativ”

Raed Arafat a declarat pentru „Adevărul”:



„Nu ştiu ce interes ar putea să aibă cel care a postat. Cred că în ultima perioadă orice se face, chiar dacă este un lucru evident pozitiv, trebuie conectat la ceva negativ sau trebuie distrus din punctul de vedere al imaginii publice. Acţiunea de la Cluj este extrem de lăudabilă, dar a fost folosită această poză ca să fiu denigrat eu.



Dacă se cumpără ambulanţe, se comentează că de ce s-au cumpărat aşa scump sau că de ce s-au cumpărat un anumit tip de ambulanţe. Se pare că sunt grupuri de oameni specializate de pe acest lucru. E foarte greu să ştim ce e în spatele unor astfel de postări, cine e în spatele unor astfel de postări. Ceea ce mi-a atras atenţia, altfel n-aş fi răspuns la un comentariu de acest gen, este faptul că avea postarea de pe un cont obişnuit de Facebook a ajuns la peste 4.000 de distribuiri şi a fost văzută de sute de mii de persoane, cum se întâmplă în cazul unor pagini foarte cunoscute şi active. Postarea mea despre subiect are circa 800 de distribuiri, în condiţiile în care am o pagină cu circa 80.000 de persoane care mă urmăresc”.

Schimbul de replici iniţial, de la care a pornit tot scandalul



Asociaţia Beard Borthers din Cluj a cumpărat, recent, o Ambulanţă pentru SMURD din donaţii, cu 95.000 de euro. Într-o postare pe contul său de FB, G.A. a scris: „Există miracole. Acelaşi tip de Ambulanţă cumpărată de Arafat din bani publici cu 250.000 de euro a fost cumpărat de o Asociaţie din Cluj cu 95.000 de euro“. Postarea a devenit virală, având peste 4.000 de distribuiri, iar Arafat a răspuns ieşeanului tot pe Fb:

„Culmea este ca nu am achizitionat ambulante la pret de 250.000 Euro niciodata si nu am avut achiztii de ambulante tip “cutie” cum este aceasta ambulanta decat la Brasov si Mures din Fondurile UE acum cativa ani iar achizitia era derulata integral de autortiatile publice locale si pretul nu era in niciun caz de 250.000 de Euro sau macar aproape de aceasta suma. Pe de alta parte ambulanta donata la Cluj este cumparata sub pretul pietii pentru ca este o ambulanta care a rulat ca si ambulanta “demo” si este fabricata de acum aproximativ 2 ani de zile, fapt ce nu schimba cu nimic valoarea si importanta actiunii civice a celor de la Asociatia Barbosilor. Astfel de stiri false devin din ce in ce mai frecvente si mai bine organizate iar singurii care pot sa le opreasca suntem noi daca nu le dam importanta si nu le redistribuim in mod automat fara sa le verificam.”

Gabriel A. a revenit şi el cu o replică, tot pe Facebook:



„Nu domnilor, Mîndruta/Arafat, contul meu nu e fals, postarea e publica iar comentariile libere pt oricine are pofta. Nu vad relevanta faptului ca am un cont fbk neinteresant si ca statusurile mele au 5 sau 3000 de like-uri.

Îmi castig existenta in economia reala, muncesc 10 ore/zi si mi se rupe si de fbk, si de laicuri. Coincidenta face insa ca sunt un profesionist al ambulantei, indiferent de tipul ei. Cea din imagine e modelul cel mai scump, fiind si cel mai performant.



Cat despre viralizarea postarii in cauza, eu insumi am fost surprins. Îl invit pe dl. Arafat sa publice contracte de achizitie, de amenajare a vehiculelor si de dotare a fiecarei ambulante, incepand de la platforma mobila pt brancarda si pana la micutele pansamente sterile. Toate sunt cumparate din bani publici si oricine are dreptul sa stie cum se cheltuiesc acesti bani. Astept, d-le Arafat, inclusiv pe contul meu, chiar daca e atat de putin interesat.”

Citeşte şi