Classic Unlimited 2019: 8 concerte, peste 1.000 de participanţi. Muzica clasică a ajuns în mina Petrila, Palatul Culturii din Iaşi sau într-o fostă fabrică din Cluj

Cea de-a treia ediţia a turneului Classic Unlimited s-a încheiat marţi, 12 noiembrie, cu recitalul susţinut de pianistul Bogdan Vaida la Cluj-Napoca, în spaţiul cultural Reactor de creaţie şi eveniment. Pe parcursul celor trei săptămâni de turneu, peste 1.000 de persoane au luat parte la cele opt concerte care s-au desfăşurat în spaţii culturale alternative din Oradea, Turda, Iaşi, Petrila, Braşov, Râmnicu Vâlcea şi Cluj-Napoca.

Cea mai „exotică” destinaţie a fost mina din Petrila, dar spaţii foarte interesante au fost şi Centrul de Interes din Cluj-Napoca, amenajat într-o fostă fabrică, Palatul Culturii din Iaşi, Fabrica de Timp Liber din Turda sau Galeria Cozia din Râmnicu Vâlcea.

O călătorie fantastică, atât la propriu, cât şi la figurat



„Şi de această dată, turneul Classic Unlimited a fost o călătorie fantastică, atât la propriu, cât şi la figurat. De altfel, după fiecare turneu mă simt întregit ca muzician şi ca om. Dacă şi publicul a avut de câştigat de pe urma muzicii şi a poveştilor noastre, atunci Classic Unlimited şi-a atins scopul cu vârf şi îndesat”, a spus pianistul Bogdan Vaida.

Iubitorii de muzică clasică s-au putut bucura de un repertoriu gândit în jurul Fanteziei „Călătorul” a lui Franz Schubert şi care a cuprins, de asemenea, Intermezzo de Johannes Brahms, J-Rhapsody şi Butterflies dance war de Ciprian Pop, Preludiile nr.4 şi nr.5, op. 23 de Sergei Rachmaninov şi 3 Moments musicaux op 94 de Franz Schubert.

„Sper că astfel lumea să înţeleagă că muzica clasică e medicament pentru suflet, nu doar note pe portativ”

Recitalurile Classic Unlimited au fost foarte bine primite de public, dovadă şi o parte din gândurile pe care participanţii le-au lăsat în „Cartea călătorului”, albumul de impresii care a însoţit turneul pe tot parcursul lui:

„Prin oameni pasionaţi se răspândeşte magia”

„Concertele Classic Unlimited sunt o experienţă deosebită. Mă bucur de fiecare dată când am ocazia să particip. O iniţiativă excelentă. Felicitări!”

„Toate felicitările pentru iniţiativă. Jos pălăria pentru pianist. Sper că astfel lumea să înţeleagă că muzica clasică e medicament pentru suflet, nu doar note pe portativ”

„A fost cea mai potrivită primă întâlnire a copiilor mei cu un concert de muzică clasică”

Turneu pornit dintr-un atelier de motociclete din Germania

Classic Unlimited a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorinţa de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, odată cu implicarea Asociaţiei Fapte, proiectul a ajuns în România.

Născut în Cluj-Napoca, pianistul Bogdan Vaida (38 ani) a absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj, iar mai apoi şi-a continuat studiile la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, sub îndrumarea profesoarei Ninuca Oşanu Pop. În 2002, a plecat cu o bursă Erasmus la „Musikhochschule” în Freiburg (Germania), unde s-a şi stabilit ulterior. Pianistul a susţinut numeroase concerte în mai multe ţări din Europa, în prezent fiind solistul turneului Klassik Mittendrin, proiect care a debutat în octombrie 2015 în Germania şi care a inspirat Classic Unlimited.



Fondată la Cluj în 2012, Fapte organizează evenimente culturale cu impact în comunitate. Fidelă crezului său că „oamenii şi oraşele pot fi ce doresc să fie, iar evenimentele le pot da energii nebănuite’’, asociaţia promovează muzica şi arta, sprijină artiştii, imaginează noi folosiri ale spaţiului public şi dezvoltă spiritul civic al comunităţii. Printre proiectele Fapte se numără festivalul Jazz in the Park şi Art in the Street.

Turneul Classic Unlimited este un proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi realizat cu sprijinul Yamaha, Staropramen, Crama Gîrboiu.

