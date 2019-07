Cine este organizatorul primei conferinţe din România dedicată adepţilor teoriei „Pământului Plat“: „Ce ni se spune azi despre Univers e bazat pe presupuneri“

40 de euro trebuie să plătească românii care doresc să asiste la prima conferinţă a Pământului Plat din România, care va fi organizată în perioada de 5-6 octombrie la un hotel de 5 stele din Cluj-Napoca. „Ascultaţi vorbitori internaţionali, puneţi întrebări şi participaţi la discuţii. Întâlniţi oameni care gândesc şi au preocupari similare sau diametral opuse în ceea ce priveşte perspectiva asupra realităţii în care trăim”, se arată în invitaţia la eveniment. Participanţii vor primi tricouri şi cafea în pauze.

Cine este Adi Rus

Adi Rus este un medieşean stabilit în Statele Unite ale Americii care are o firmă de transporturi, iar în timpul liber este preocupat de teoria Pământului Plat, o concepţie antică, potrivit căreia Terra ar avea de fapt forma unui plan sau a unui disc. Există mai multe organizaţii în lume care promovează astăzi această teorie, cea mai cunoscută fiind „Flat Earth Society”, cu sediul în California (SUA).

Adi Rus a scris o carte intitulată „La plăcinte înainte” despre forma, poziţia şi mişcarea Pământului.

El şi-a povestit viaţa într-un interviu pentru Turnul Sfatului:

„Adi Rus s-a nascut în Mediaş şi a început facultatea la Cluj-Napoca. A studiat la Facultatea de Construcţii, la Politehnică, însă, din mai multe motive, nu şi-a finalizat studiile. Verile lucra pe litoral, ca ghid turistic şi de câte ori avea ocazia pleca în călătorii. Deşi îi plăcea în ţară, şi-a dat seama că nu poate avea un viitor aici. Cel puţin, nu unul aşa cum visase. Aşa că a decis să plece în străinătate.(...)

Iniţial, a plecat în Ungaria, după care a ajuns în Austria, Germania şi Olanda. „După un an jumătate am primit azil politic de la SUA. Am ajuns în New York în decembrie ’90. Am lucrat diverse joburi printre care şi şofer de taxi şi de limuzină. După un timp am fost acceptat la John Jay College of Criminal Justice, unde am terminat cu o diplomă în psihologie juridică”, spune medieşeanul.

După şapte ani, însă, a decis să se mute în San Diego, California, pentru un an, iar după aceea a ajuns în Phoenix, Arizona, unde locuieşte şi acum. Aici, s-a înscris la University of Phoenix, de unde a obţinut o diplomă în educaţie.

„Pământul e plat”

O perioadă scurtă, a fost profesor de ştiinţe sociale, însă, deoarece îşi dorea să fie propriul şef, şi-a deschis o afacere. „Mi-am deschis o companie de transporturi cu care mă ocup şi acum. Îmi place să fiu propriul meu şef şi să nu dau socoteală altora”, motivează el alegerea făcută.

Când nu se ocupă de serviciu, îi place să afle cât mai multe lucruri lagate de ştiinţă şi natură. Aşa a ajuns să scrie o carte intitulată „La Plăcinte înainte”, prin care încearcă să demonstreze că pământul nu este rotund, ci este plat.

„Prin 2015 am dat din greşeală peste un videoclip pe YouTube care afirmă că Pămantul e plat. Iniţial m-a bufnit râsul, dar, ca divertisment, am vrut să văd care sunt argumentele. Acestea păreau logice şi am început să cercetez subiectul mai aprofundat ajungând până la urmă la concluzia că există o preponderenţă de evidenţă în favoarea Pământului plat şi că ce ni se spune despre Univers azi e bazat pe presupuneri fără dovezi ştiinţifice în cel mai bun caz, dacă nu chiar minciuni şi invenţii fantastice. Am fost atât de pasionat de subiect încât am decis să scriu o carte”, a povestit medieşeanul pentru Turnul Sfatului.