Cine este Liviu Alexa, noul preşedinte al PSD Cluj. De la ieşiri grobiene la adresa colegelor de presă „vagine jurnalistice“, la servilisme faţă de Dragnea şi Dăncilă

„Tovarăşi, nu vă mai chinuiţi să îmi daţi lecţii de moralitate, că mi se rupe în cur de voi şi de ele, lecţiile. Voi înţelegeţi că avem contracte comerciale cu toate partidele?

Voi înţelegeţi că asta nu afectează independenţa noastră editorială şi că le-am dat-o sus celor din PSD de la Nasra din Cluj până la Dragnea?

Voi înţelegeţi că nu vă suntem datori, oricum cu explicaţii?

Voi înţelegeţi că citiţi presă fără să plătiţi un leu pentru asta? Nu vă datorăm nimic, papagalilor“ –



Acesta este mesajul lui Liviu Alexa, proaspăt alesul preşedinte al PSD Cluj, patronul publicaţiei „Ziar de Cluj“ şi al televiziunii NCN, pentru cititorii care l-au criticat după apariţia anchetei din

Săptămânalul a publicat o listă de jurnalişti şi/sau analişti care au încasat bani de la PSD. Pe lângă Doru Buşcu, Bogdan Chirieac sau Marius Pieleanu, pe listă apare şi Liviu Alexa, patronul firmei Pagina Ciudatului SRL, care ar fi primit 431.000 de lei (circa 93.000 de euro).

„PSD plăteşte în baza unor contracte două firme deţinute de consultanţii de casă ai lui Dragnea, iar acestea virează banii mai departe către firmele „jurnaliştilor“ şi „analiştilor“. Sumele provin din subvenţia plătită de stat, adică de noi toţi, partidelor politice parlamentare“, scriu jurnaliştii de la Newsweek România. Banii ar fi fost achitaţi pe diverse perioade din 2016 – 2018.



La circa 8 luni de la declaraţia parţial falsă: „Voi înţelegeţi că asta nu afectează independenţa noastră editorială şi că le-am dat-o sus celor din PSD de la Nasra din Cluj până la Dragnea?“, omul de afaceri Liviu Alexa a devenit preşedintele PSD Cluj.



Declaraţia sa este parţial falsă deoarece într-adevăr l-a criticat pe Horia Nasra, cel a cărui funcţie a preluat-o ieri, dar faţă de Liviu Dragnea a avut, întotdeauna, o atitudine servil-umilă.



„Politica editorială nu se schimbă“





„Politica editorială nu se schimbă. Nu încercaţi să speculaţi nimic“ - se anunţă pe pagina de Facebook a Ziarului Clujeanului. Politica editorială a instituţiilor media conduse de Liviu Alexa s-a modificat în funcţie de tentativele patronului de a intra în politică: în 2012 a încercat să obţină un mandat de parlamentar independent, în 2015 a dorit să se înscrie în PSD, iar în 2016 a candidat la Primăria Cluj-Napoca din partea „Mişcării Liberale Cluj“.





A obţinut 2% la parlamentare, i s-a refuzat intrarea în partid şi a fost votat de circa 3% dintre clujeni când a candidat la Primărie.



Văzând că s-a lovit de respingerea din partea unor lideri politici social-democraţi clujeni, Alexa schimbat strategia şi a încercat să intre în graţiile unor şefi de la centru. Astfel s-a produs, în ultimii ani, apropierea de lideri PSD din politica mare.



Cel mai comentat articol scris de Alexa la „Ziar de Cluj“ este dedicat lui Victor Ponta, iar printre cele mai multe accesări are ancheta „dedicată“ lui Liviu Dragnea (în care confirma acuzaţiile liderului social-democrat la adresa multinaţionalelor).



Între tentativele de intrare în politică ale omului de afaceri au existat şi perioade în care activitatea jurnalistică a instituţiilor conduse de acesta a fost una decentă, ajungând chiar să facă dezvăluiri care au ajuns ştiri în presa naţională. Pentru el au lucrat şi lucrează şi jurnalişti oneşti, care nu s-au implicat în strategiile electorale ale acestuia.





După ce i-a cerut să-i boteze fiul, Alexa a sărit în apărarea lui Dragea înaintea referendumului pentru familie.



După ce i-a cerut să-i boteze fiul, Alexa a sărit în apărarea lui Dragea înaintea referendumului pentru familie.

Osanale şi anchete





Pe de o parte, Alexa a criticat corupţia şi încălcarea legii - realizând anchete despre Raed Arafat, preotul Pomohaci, medicul Mihai Lucan (dintre care unele au devenit ştiri la nivel naţional), iar pe de altă parte, când astfel de acuzaţii au fost aduse şefului PSD, Liviu Dragnea, Alexa i-a găsit acestuia scuze slugarnice:





În articolul „Solicit condamnarea la moarte a lui Liviu Dragnea pentru vina de a fi om“, publicat cu 2 săptămâni înainte de referendumul pentru familie, Alexa „îl spală“ pe acesta şi răspunde punct cu punct la „răutăţile“ dezvăluite de „jurnaliştii răi“ despre liderul social-democrat:



„nu are voie să aibă casa. Dacă are casă, i-o mâzgălim cu măscări şi gata! Şi mă bucur că s-a întâmplat, cred ca orice român s-ar bucura să primească o ameninţare sau să îi fie vandalizat un bun!“

- La acuzaţiile privind casa de bugetar a liderului PSD din Alexandria, care are aproximativ 7.000 de metri pătraţi, piscină de lux şi teren de tenis, Alexa i-a plâns acestuia de milă:

„nu are voie să fie tată. Să îşi iubească pruncul, să îl ajute, să îl sprijine.“ - La acuzaţiile privind faptul că din Tel Drum au fost sifonate sume mari de bani spre fiul său, Valentin Dragnea, care la 30 de ani a ajuns pe locul 15 în topul celor mai mari proprietari de terenuri din România, Alexa a spus:



În 2014, Alexa explica „de ce votez cu Ponta“, iar în 2018, Ponta a devenit „ăla care se antura cu ţeparul Ghiţă“.





De la „De ce votez cu Ponta“ la „Ponta, ăla care se antura cu ţeparul de Ghiţă“





Cel mai comentat articol scris de Liviu Alexa pe Ziar de Cluj, având peste 500 de comentarii şi aproape 100.000 de citiri, este o opinie: „De ce votez cu Ponta (de aceasta data)“ publicată pe 6 noiembrie 2014, cu câteva zile înainte de cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea preşedintelui României.



Articolul se termină astfel: „Te-au ironizat in videoclipul de la PRO TV, cand, mult mai tras la fata si mai clapaug, ai spus ca tu reprezinti generatia celor ce vor sa faca lucrurile altfel, a celor ce vor sa desparta Romania de trecut. Eu n-am ras de tine si de aia te votez, fiinda sper ca ne vom gasi cat mai multi sa facem asta.





Alexa nu s-a sfiit de-a lungul carierei să-i facă pe mulţi politicieni analfabeţi, dar Vioricăi Dăncilă i-a luat apărarea.



Alexa nu s-a sfiit de-a lungul carierei să-i facă pe mulţi politicieni analfabeţi, dar Vioricăi Dăncilă i-a luat apărarea.

Cum a „periat-o“ pe Dăncilă





Unul dintre cele mai citite articole ale lui Alexa de pe „Ziar de Cluj“ - având aproape 400.000 de accesări - este cel în care confirmă acuzaţiile pe care Liviu Dragnea le-a adus companiilor multinaţionale:



„ANCHETA-BOMBA: Top 100 Firme din Romania / Minte Dragnea sau NU când zice ca multinaţionalele declara profit prea mic? Am verificat eu asta, ca sa nu mai pierzi tu vremea. Citeşte aceasta analiza LA SANGE si pe CIFRE si trage TU concluziile!“.



În articol sunt prezentate date financiare ale celor mai mari multinaţionale din România, care într-adevăr au declarat profit mic.



Alexa a periat-o şi pe actuala lui şefă de partid, Viorica Dăncilă:



În articolul „Iisus Hristos, azi: De ce vezi Dăncila din ochiul fratelui tău, iar Iohannisul din ochiul tău nu îl iei în seamă?“, Alexa o „spală“ şi pe Viorica Dăncilă: „e mişto să iţi baţi joc de Dancila ca e sfertodocta, dar orice om nu e aceeasi oca şi pentru Klaun care, de la înălţimea scaunului de şăf al ţării, zice ca asteapta de la CCR o "motivatie", nu o motivare“.



În acelaşi articol, Alexa uită „de ce a votat cu Ponta“ şi îl critică pe acesta:



„... antipesedistii îl înjura pe Dragnea şi zâmbresc a dor după Ponta, ala care se antura cu ţeparul de Ghiţă si care, deunăzi, ce să vezi, coincidenţă, a venit putin la Cluj sa se consulte cu Ioan Rus, inainte de a lansa un partid "nou", Ponta fiind, desigur, de-o independenta politica ceva de spariet“.





„Ziar de Cluj îi trimite lui Liviu Dragnea adevăratul Raport de inactivitate al lui Nasra la şefia PSD Cluj“





Politica editorială a Ziar de Cluj a conţinut, în ultima vreme, atacuri virulente, care au depăşit de multe ori limitele unui jurnalism critic, la adresa în special a opoziţiei USR şi PLUS.



De asemenea, pe Horia Nasra, fostul şef al PSD căruia i-a luat locul, şi pe alţi lideri locali social-democraţi care au refuzat să-l primească în filială, i-a denigrat copios, în timp ce la adresa şefilor de la centru a avut numai cuvinte de laudă.



În urmă cu mai puţin de o lună, pe 22 august, Liviu Alexa scria despre Horia Nasra: „ANIVERSARE PSD CLUJ: 3 ani cu netotul şi ipocritul şi leneşul şi luzărul şi impotentul politic Horia Nasra! Clujul, cel mai tare oraş din Romania, are o filiala care e ruşinea PSD!“



Într-un alt articol din publicaţie se arată în titlu că „Ziar de Cluj îi trimite lui Liviu Dragnea adevăratul Raport de inactivitate al lui Nasra la şefia PSD Cluj“, iar Nasra este considerat „un mormoloc şi Rus un rechin politic“ într-o „analiză“ de-a lui Alexa.





Fakenews marca Alexa: „la acest proiect de a-l face pe Ciolos preşedinte, îşi dau mâinile sclavul americanilor, sclavul serviciilor secrete franţuzeşti şi sclavul Mossadului“





În ultima vreme, ţintele preferate ale lui Alexa au fost politicienii din opoziţie de la USR şi PLUS.

Una dintre „loviturile de presă“ ale lui Alexa este aşa-zisa ştire „EMOTIONANT / Pensionarul Florian Coldea si Dacian Ciolos, lacheul imperialistilor, au luat masa in decembrie la Viena. Vezi UNDE si mai afla si niste detalii“. Este vorba despre o combinaţie de fakenews cu teoria conspiraţiei de sorginte funariotă:

„Sursele noastre ne-au spus ca, la întâlnire, au fost flancaţi şi de trei bărbaţi cu zulufi de evrei, dintre care unul semăna izbitor cu MIhai Răzvan Ungureanu, despre care, va mai dam o bomba: va spunem ca si-a oficializat relatia cu Mossadul. Practic, la acest proiect de a-l face pe Ciolos presedinte, isi dau mainile sclavul americanilor, sclavul serviciilor secrete frantuzesti si sclavul Mossadului.“

Dacian Cioloş a răspuns acuzaţiilor, arătând că nu a fost în Viena de 4 ani şi nu l- văzut pe Coldea din 2016:



„Mai nou, am fost preafericit de presa pro-PSD şi cu darul ubicuităţii. Am întâlniri oculte cu Florian Coldea la Viena. Viena, în decembrie, e un loc plăcut, numai bun de vizitat, doar că nu am mai ajuns acolo de vreo patru ani. Pe domnul Coldea nu l-am mai văzut de prin 2016, când ne-am întâlnit, în cadru oficial, la un eveniment cât se poate de public.



Dar ce contează adevărul sau bunul-simţ? Scrie o publicaţie cvasianonimă că mă întâlnesc cu Coldea – aşa trebuie să fie. Trec două zile în care minciuna este plimbată de „analişti“ aserviţi pe la diverse emisiuni TV. Aceeaşi ştire este publicată, pe urmă, în presa centrală, care „uită“ să verifice dacă informaţia nu este cumva o dezinformare, o minciună lansată de cei care se plâng că sunt asupriţi de Statul Paralel. Abia apoi mi se oferă „dreptul“ de a comenta afirmaţii care nu au fost verificate cu mine înainte de a fi publicate.“.

„În general, am aflat că USR, deşi partid nou, are metehne schizoide atat de periculoase incat pălesc în faţa metehnelor osificate ale partidelor vechi“, scrie Alexa în articolul „USR i-a făcut autodafé politic lui Barna care in acest week-end a pierdut sprijinul partidului taman înainte de cea mai importantă bătălie politică a partidului. Inteligenţa securiştilor care au gândit USR păleşte în faţa prostiei hipstereşti“.



Alexa s-a concentrat şi asupra liderilor locali ai USR: „Idiotul din imagine se numeste Traian Daniel Mihai, e din Ploiesti si vrea sa devina consilier local la Cluj din partea USR. Ii spunem idiot, fiindca acum 3 saptamani, printr-un prieten interpus, ne trimitea mesaje de apropiere si de sustinere, oferindu-se sa ne dezvaluie "dictatura" din USR Cluj cu informatii, inregistrari audio, ponturi“.





Jurnalistele, ţinta preferată a ieşirilor de grobianism ale lui Alexa





Liviu Alexa şi-a făcut un obicei în a-şi ataca dur colegii de breaslă folosind, bineînţeles, publicaţiile deţinute. Ţinta lui preferată au fost jurnalistele însă. Rând pe rând, patru jurnaliste din Cluj au devenit subiectul unor texte cu un limbaj incalificabil din punct de vedere jurnalistic: „Vagin jurnalistic“, „bijboacă jurnalistică“, „duhnind a frustrare prin ochii săi prea apropiaţi de nas“, „minge de tenis plină cu ură ce se loveşte singură de pereţi“, „bilă jurnalistică“, „l-a spălat şi pupat în cur“.

„În farmacie a intrat o domnişoară cam buhăită, care s-a recomandat a fi ..., de la Ziar de Cluj. Işi ţinea mereu degetul în nas şi se scobea febril, apoi scotea muci uscaţi, îi facea bilute şi îmi spunea că se hrăneşte vegan şi că mucii sunt, de fapt, extract de kiwi. După care s-a apucat să desfacă de la raionul de suplimente naturiste numai cutiile cu întăritoare sexuale masculine şi să le hăpaie pe nemestecate, strigând că vrea să vina un domnn pe nume ..., care o are cam acruţă. Dar nu am înţeles la cine se referea. În cele din urma, a iesit brusc pe uşa strigând: "Mai bine un oral, decat gaz de şist imoral", se arată într-unul dintre articole.

Cum scria Alexa despre jurnaliştii clujeni: „Nici infarctul păţit nu l-a făcut pe marele ipocrit să se liniştească“





Unul dintre jurnaliştii asupra cărora s-au concentrat atacurile lui Liviu Alexa este cel care a relatat despre numeroasele lui procese în care este acuzat de prejudicii aduse imaginii şi reputaţiei. Redăm mai jos trei astfel de texte:

„Unul dintre cei mai penibili ziarişti din Cluj, ..., care scrie la site-ul ..., fiindcă nu îl mai angajează nici dracu, a fost surprins recent ieşind de la DNA. O fi fost citat in vreo cauza? Nici vorba. ... a fost oana in gang la DNA sa caute prin tomberoane, aceasta fiind ocupatia sa principala. ... traieste din mizerii jurnalistice, bagandu-şi degetele slinoase in pungile cu rahat ale tomberoanelor.“





„Un singur gândac de Colorado mai pastrase ... pe langa el, ...., zis si Fecalu, gunoierul media urat mirositor care ii ridica osanale lui ... (... nu e gandac de Colorado, e pur si simplu dopu' la vana lui X). Si, ce sa vezi, frate? Ieri, firma de hosting care gazduia penibilitatea aia de mizerie media .... i-a suspendat contul nespalatului.“

„La un moment dat, insa, aerul si-a schimbat brusc consistenta, oxigenul fiind supt de o schimbare chimica misterioasa generata de aparitia in peisaj a lui , proprietarul domeniului .ro ..., cunoscut pe holurile Palatului de Justitie drept un om simplu, care traieste din hoituri si gunoaie, pe care le vidanjeaza si le prezinta sub forma unor scrieri pline de metafore schizoide care il fac sa para in oglinda mai interesant.“

Despre un alt jurnalist clujean, Alexa a scris: „... cabanosul mic şi fără ouă al presei clujene“, „Jurnalistul ... este un hoţ împuţit. Agentia de presa ... este o institutie jegoasa care fura“.





„Nici infarctul păţit nu l-a facut pe marele ipocrit ... sa se linisteasca. In continuare, ... consuma cacat, desi, se stie, el dauneaza grav moralitatii. Ultima suparare a ratatului, altfel talentat, este ca de ce i s-a "furat" interviul cu ..., facut in adevar de ... acum 10 ani pentru NCN, ca de ce nu i s-a cerut voie inainte de difuzare. De aia, cretinule, fiindca nu e nevoie sa iti ceara nimeni voie“ - îi transmite Alexa unui alt jurnalist clujean.

„... e un ziarist ratat care nu a reusit niciodata in redactiile in care a fost sa isi faca prieteni pe termen lung, fiind recalcitrant si mai barfitor ca o coafeza. Si-a tradat prietenii, si-a injurat sefii, chiar si cand acestia il scoteau din rahat, a furat pana si din banii ... acum cativa ani, cu un tupeu incredibil. Si tot el a fost mai mereu cu gura mare. Lenes pana la imputiciune, .... se apropie de pensie si inca traieste ca un student. De pe o zi pe alta“, scrie Alexa despre alt jurnalist.





„Oameni din spatele unor firme mari spun: nu îmi pun mintea cu nebunul, mai bine îi dau nişte bani“









Un important om de afaceri clujean, Daniel Metz, a făcut, în 2017, o conferinţă de presă în care îl acuza pe Alexa că a făcut presiuni asupra lui pentru a-l determina să renunţe să investească într-un proiect media: „ Şi de atunci a început conflictul între mine şi Liviu Alexa, cu nişte reproşuri fantastice. M-a luat la rost, că ce caut eu în industria lui, că nici el nu se baga în industria IT. Nu e normal să vină cineva la mine să ma ia la rost, cum îmi permit eu să investesc într-un astfel de proiect.“

„Mi-am deschis ochii şi am început să vorbesc şi cu alţi oameni de afaceri din Cluj, ca să ajung la concluzia că tuturor le este frică. Şi voi ştiţi foarte bine la care oameni de afaceri mă refer. Uitaţi-vă la ultimele 48 de luni de Ziar de Cluj şi îi aveţi pe toţi. (...) Este normal să vii să umileşti oameni? Nu e normal. Poţi să vii şi să-i spui unui om eşti incompetent că n-ai făcut asta, sau asta, sau asta, dar nu poţi să îl umileşti, să faci inchiziţie. Cine eşti tu ca să îţi iei acest drept, să faci inchiziţie jurnalistică şi apoi să aştepţi bani? Uitaţi-vă la sponsorii de la echipa de baschet (Alexa patrona o echipă de baschet). Jumătate de acolo sponsorizează pentru că au fost ameninţaţi. Nu folosesc cuvântul şantaj, pentru că nu vreau să-mi creez probleme, dar vă spun că eu am resimţit presiune psihică şi ameninţare, în momentul în care mi s-a spus: ce cauţi în industria mea, că eu nu m-am băgat în IT“, a spus Metz la conferinţa amintită conform Actual de Cluj.

„Din păcate, şi oamenii de afaceri se tem, oameni din spatele unor firme mari spun: nu imi pun mintea cu nebunul, mai bine îi dau nişte bani. Nu e invenţia mea asta. O spun şi ştiu că după va fi un măcel organizat la NCN (televiziunea patronată de Alexa- n.red). Să facă spume, nu mă uit. Nu voi accepta să mergem aşa mai departe. Eu le spun oamenilor că avem valori, cred în valori, nu se poate să acceptăm acest compromis toxic, să ştim că există asemenea publicaţii şi să le acceptăm“, a mai spus omul de afaceri.

Liviu Alexa a răspuns pe site- ul propriu: „Care e presiunea? Aaaa, ca se scrie despre el. Am înţeles, asta e presiunea. Lectia din seara asta e clara pentru toti jurnalistii: daca scrieti critic sau cu probe despre Metz, chiar si pozitiv, e santaj sau presiune. In continuare, domnul Metz a povestit despre "compromisul toxic" pe care l-ar fi facut acceptand colaborarea cu Liviu Alexa (despre cat de stransa a fost ea... vom vorbi pe dovezi). In sensul ca, desi a RECUNOSCUT ca plateste TOATA presa locala, indiferent de audiente, Alexa e problema. Aici se cuvine sa spargem starea de echivoc cu precizari si o mica dovada. Domnul Metz este CEL CARE A PROPUS colaborarea cu Alexa si Ziar de Cluj si NCN, pe care le aprecia pana acum cateva zile“



Omul de afaceri Daniel Metz era pentru Alexa „un barometru al industriei“, „cu rezultate spectaculoase“ când banii acestuia curgeau spre ziarul său. După ce s-a certat cu acesta, a devenit „un Buddha gras şi dezabuzat“.





Diferenţa între „un barometru al industriei“ şi „un facies penibil de Buddha gras şi dezabuzat“



În 2015, când banii omului de afaceri Daniel Metz curgeau spre instituţiile sale de presă, Alexa spunea astfel despre el:

„Pentru mine, ca jurnalist, interviurile cu Daniel Metz, CEO al EBS Romania, una dintre cele mai solide companii de IT din tara, sunt ca un barometru al industriei. Cand Metz e incruntat si zice ca "trebuie sa fim atenti noi, cei din industrie", atunci inseamna ca senzorii lui profesionali depisteaza potentiale pericole si ca lucrurile pot fi alterate de diversi factori. La interviul de sfarsit de an de ieri, Metz era zambitor. Iar asta e de bine, inseamna ca lucrurile merg bine. Nu numai pentru el sau firma, fiindca rezultatele EBS sunt de-a dreptul spectaculoase, ci pentru industrie“

După ce a fost denunţat în public, Alexa a schimbat placa: „Cu un facies penibil de Buddha gras şi dezabuzat, domnul Metz a inceput o lunga si jalnica polologhie, un exercitiu de autoadmiratie, ca ce tare e el, ca a adus un miliard de euro in tara, de parca i-ar fi adus de la dumnealui din cont, ca societatea are nevoie de fluturasi albi si de copii fericiti...“ Cei doi şi-au intentat reciproc mai multe procese.

De un astfel de tratament au beneficiat mai mulţi oameni de afaceri clujeni.





Cum se mulează politica editorială pe nevoile patronului





Ca jurnalist Alexa are numeroase de procese pentru prejudicii de imagine. Unul dintre cele mai relevante pentru modul în care foloseşte acesta ziarul pentru a-şi urmări interesele proprii este procesul pe care i l-a intentat Ovidiu Vasu, directorul clubului sportiv Universitatea Cluj.







Ovidiu Vasu le-a cerut lui Liviu Alexa, administratorilor Call Mania SRL, Pagina Ciudatului SRL şi jurnaliştilor de la Ziar de Cluj, în solidar, despăgubiri morale în cuantum de 500.000 de lei, jumătate pentru el, jumătate pentru club, pentru cele 21 de materiale de presă publicate în primăvara lui 2017, ce reprezintă o campanie de denigrare a imaginii sale, menită să-i provoace şi demisia din cadrul clubului sportiv studenţesc, relatează Muzica Instanţelor

Liviu Alexa a preluat, în 2015, ca director executiv echipa de feminină de baschet a Clujului şi a reuşit s-o aducă după 2 ani într-o finală de campionat pe care a pierdut-o. Atunci au început tensiunile şi Alexa a cerut demisia directorului CS Universitatea, Ovidiu Vasu din cauză că nu a achitat bonusurile promise jucătoarelor. Patronul de ziar şi alţi trei angajaţi au început, conform instanţei, o campanie de denigrare la adresa acestuia. Astfel, politica editorială s-a aliniat la nevoile patronului: jurnaliştii „independenţi“ au decis că trebuie să scrie nu mai puţin de 21 de articole care servesc intereselor lui Alexa.



Situaţia a devenit hilară când redactorul-şef al publicaţiei, Victor Lungu, îi ia patronului Liviu Alexa un interviu legat de scandal.



Articolul începe, bineînţeles cu o laudă, la adresa patronului: „Nimeni nu a crezut in Liviu Alexa acum doi ani, atunci când a propus revirimentul celei mai titrate echipe din baschetul feminin romanesc, U Cluj.“

Magistraţii Tribunalului Cluj a decis: „Constată încălcarea de către pârâţi a dreptului la propria imagine, reputaţie şi onoare, prin publicarea cu rea-credinţă a unor informaţii defăimătoare la adresa reclamanţilor. Obligă pârâţii să nu mai publice informaţii neadevărate, care aduc atingere onoarei, demnităţii, reputaţiei şi imaginii reclamanţilor. Obligă pârâţii în solidar să plătească reclamantului Vasu Ovidiu suma de 100.000 lei şi reclamantului Clubul Sportiv “Universitatea“ Cluj-Napoca suma de 100.000 lei, cu titlu de daune morale.“





Curtea de Apel Cluj a menţinut decizia Tribunalului, dar a scăzut suma datorată ca daune morale la 75.000 de lei (50.000 de lei către Vasu şi 25.000 de lei către club). Alexa a fost executat pentru suma datorată, dar procesul este în recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.





Zeci de procese







„Alexa confirmă notorietatea sa negativă şi în statisticile Palatului de Justiţie, cu cele câteva zeci de procese, majoritatea de calomnie, intentate lui şi publicaţiilor sale, Ziar de Cluj, Ziarul de Sălaj, prin firmele SC Call Mania SRL, Ajuxta SRL, Genoza SRL, pentru limbajul său suburban şi afirmaţiile fără suport real“, notează Muzica instanţelor.

Printre cei care au câştigat procese privind dreptul la imagine se numără: decanul Facultăţii de Medicină şi Farmacie Cluj, Anca Buzoianu; Prorectorul UBB Ioan Bolovan; consiliera Loredana Irimuş; poliţista din Sălaj, Dumuţa Tincuţa; reprezentanţii firmei MIndMagnet, omul de afaceri Daniel Metz (unele procese cu acesta le-a câştigat).



Pe de altă parte, Alexa a câştigat un proces important în care Raed Arafat îl acuză de încălcare a dreptului la imagine.



Patronul de presă pune

Patronul de presă pune procesele pierdute pe seama faptului că-l urăsc judecătorii:

„Judecatorul Oana Raluca Ghisoiu s-a pronuntat astazi in procesul pe care Ovidiu Vasu si CS Universitatea l-au intentat publicatiei Ziar de Cluj, televiziunii NCN si a ziaristilor ce lucreaza acolo. (...) Este al 3-lea proces pe care jurnalistul Liviu Alexa şi publicaţiile sale îl pierde in toata cariera, in toate 3 procesele fiind aceeasi judecatoare ce detesta presa si libertatea de exprimare: Oana Raluca Ghişoiu.“





Ce spune Alexa





Contactat de reporterul „Adevărul“ pentru reacţii, Liviu Alexa nu a răspuns până la publicarea acestui material.





El a declarat pentru Ziar de Cluj:



"Mulţumesc doamnei preşedinte Viorica Dăncilă pentru încrederea şi curajul de a mă numi în această poziţie despre care vă reamintesc că este interimară. Nu m-a făcut mama preşedinte PSD Cluj şi nici nu o să mor dacă nu o să mai fiu. Atâta timp cât voi îndeplini această funcţie, o să muncesc aşa cum am muncit mereu pentru proiectele mele. Nu mă voi lăsa şantajat de nici o ameninţare cu plecatul a vreunui primar sau deputat, însă voi vrea să colaborez cu toţi cei care doresc să muncească şi să facă social-democraţie, nu cumetrie. Sunt tânăr şi prioritatea mea va fi aducerea de tineri în partid. Nu vreau să fiu nici şef la Transelectrica, nici la Transgaz. Nu candidez la Primărie, vreau doar să arăt ce înseamnă să gândeşti eficient, alături de o echipă care îşi doreşte să tragă".

