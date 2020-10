Ce spun specialiştii despre anunţatul metrou de 1 miliard de euro de la Cluj-Napoca. Când ar putea fi gata

986 de milioane de euro va costa linia de metro din Cluj-Napoca (ruta Floreşti-Cluj-Napoca-Someşeni), care va avea o lungime de 14,4 kilometri şi 14 staţii, conform studiului de fezabilitate făcut public de primarul Emil Boc.

Arhitectul clujean Şerban Ţigănaş, fost preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România (2010-2018), susţine că proiectul metroului este doar o parte a soluţiei pentru mobilitatea oraşului.

„Aici este o mare discuţie despre metrou, eu, personal, sunt considerat un adversar al metroului, dar nu este aşa. Nu sunt un adversar al metroului, sunt o persoană care a pus mereu semne de întrebare în faţa certitudinii cu care a fost propusă această variantă de rezolvare a problemei mobilităţii în Cluj-Napoca. Eu am fost circumspect în faţa acestui „Evrika!”, am găsit soluţia, care plutea aer sau se târa pe sub pământ, iar acum că am descoperit-o, clujenii trebuie fiţi fericiţi că problema se va rezolva. Dar ce facem, aşteptăm 11 ani? Eu asta am comentat în permanenţă, nu că metrou nu este o soluţie, ci faptul că este exploatat politic şi menit să ne atragă atenţia de la problemele reale care de fapt nu se rezolvă”, a susţinut Ţigănaş.

„E foarte bine cu metroul”

Arhitectul este de părere că investiţia în metrou este una benefică, dar este doar o componentă a sistemului de mobilitate, care trebuie să ţină seamă nu numai de axa est-vest, ci şi de celelalte direcţii de dezvoltare ale Clujului.

Ţigănaş a mai spus că există „această emoţie extraordinară pe care eu am întâlnit-o în copilărie, când s-a construit metroul din Bucureşti şi oamenii au simţit că sunt în rând cu restul Europei. Cu toate că metroul din Bucureşti e supraaglomerat şi traficul din capitală nu e ideal, fără metrou era dezastru. La Cluj, nu dacă nu facem metrou e dezastru, e dezastru acum, fără metrou. Acest dezastru a fost anticipat. Toţi specialiştii în trafic vorbesc despre el de cel puţin 15 ani. S-a tot spus, avem nevie de centuri ocolitoare, de relaţii între cartierele de pe deal, centura nord, centura sud şi aşa mai departe. Un studiu de fezabilitate pentru centura sud a fost făcut în 2007 şi a fost total abandonat. E foarte bine cu metroul, dar nici pe departe nu va rezolva mobilitatea în Cluj, doar pe o anumită direcţie”.

Traseul metroului din Cluj-Napioca. FOTO: metroucluj.ro

Vom avea metrou în 11 ani?

În ceea ce priveşte studiul de fezabilitate, conform căruia linia de metrou va costa aproape 1 miliard de euro, Ţigănaş a susţinut:

„Orice studiu de fezabilitate, mai ales când nu are termen de comparaţie, se bazează pe date puţine. Eu mă aştept ca un proiect tehnic detaliat să vină probabil cu alte date, în principiu mai mari. Hai să facem ale tipuri comparaţii: cât costat „centura de diamant” (centura ocolitoare a Clujului, pe tronsonul Vâlcele-Apahida, estimată iniţial la 60 de milioane de euro care a ajuns să coste 140 de milioane de euro-nr). Când ne referim la o lucrare pe sub pământ foarte dificilă, şansele sunt foarte mari să dăm de probleme. De fapt şi la Bucureşti, una dintre cauzele principale pentru prelungirea termenului au fost problemele apărute după începerea lucrărilor. E foarte bine că s-a făcut acest studiu, dar eu l-aş privi cu rezerve şi aş pune bani deoparte”.

Ţigănaş a mai susţinut că în 11 ani, câte este termenul pentru realizarea metroului, ar putea exista mutaţii spectaculoase în trafic la Cluj-Napoca, care pot solicita alte tipuri de soluţii.

Întrebat dacă vom avea metrou în 11 ani la Cluj-Napoca, Ţigănaş a susţinut: „Hai să zic, da, vom avea, dar nu ne va folosi chiar atât de mult pe cât speră cei care s-au bucurat de auzul acestui cuvânt.”

Consiliul Civic Local susţine varianta trenului metropolitan

Economistul Iosif Pop, preşedintele Consiliului Civic Local, - ONG care analizează activitatea Consiliului local al municipiului - este de părere că soluţia unui tren metropolitan este mai potrivită:

„Consiliul civic local susţine varianta trenului metropolitan, care ar costa undeva la 20% din investiţia necesară pentru realizarea metroului şi ar reduce foarte mult durata de implementare. Am socotit că prima etapă a proiectului, care poate să confirme validitatea ideii, să fie legătura dintre gara centrală şi aeroport. Linia ferată există, staţiile există, eventual se mai poate aşeza o staţie sau două. Apoi, trebuie făcut un culoar suspendat care să lege staţia de tren de aeroport. În pasul doi, se poate extinde linia de cale ferată spre Floreşti; spre Baicu lina de cale ferată există până spre Suceag încolo. Spre Gherla până la Dej linia există şi acoperă tot ce înseamnă zonă industrială externalizată din Cluj. La o a astfel de gândire, ar mai trebui ramificaţii, adică legături pe magistrala aceasta centrală. O parte din legătură e trasă până la Sanex, una până la CUG. Sunt mai multe astfel de structuri feroviare care stau neexploatate”.

Pop susţine că „într-un an de zile o astfel de investiţie poate să fi funcţională”. „În schimb, să aştepţi 11 ani, care este un termen ideal, şi să constaţi că după 22 de ani - care este un termen mai realist având în vedere cât au întârziat marile proiecte în Cluj, centura Vâlcele-Apahida, Centrul de depozitare a deşeurilor, dar şi cât a întârziat construirea ultimei linii de metrou a Bucureştiului – ai terminat abia un tronson e o utopie. Clujul nu rezistă acum traficului pe care vrem să-l reformăm, cum o să reziste între 11 şi 22 de ani?” se întreabă economistul.

Pop susţine că trenul metropolitan ar avea acelaşi efect cu metroul pentru trafic, cu diferenţa că ar costa circa 20% din suma avansată pentru proiectul Primăriei şi ar fi funcţional mult mai repede, un an sau doi, comparativ cu între 11 şi 22 de ani.

Trei impedimente majore

Pop mai susţine că există cel puţin trei impedimente majore în ceea ce priveşte realizarea metroului:

„Unul e legat de pânza freatică, pe care o găsim între 4 şi 7 metri, pentru că se ajunge la nivelul Someşului, care e oarecum acolo aliniat la pânza freatică. Separat, apa care vine de pe versanţii dintr-o parte şi din alta face presiune pe pânza freatică şi aceasta poate urca mai ales în perioadele cu ploi multe”

O altă problemă este stratul de subsol, care „ori e rocă şi ar fi probabil cea mai fericită soluţie să sapi în rocă, ori este o argilă contractilă, care la poli se dilată, se umflă şi alunecă, iar la secetă se contractă şi creează alte rupturi, dacă vă uitaţi în multe zone din Cluj, casele vechi sunt cu pereţii crăpaţi, cu fundaţiile prăbuşite din această cauză”, completează preşedintele CCL.

Al treilea aspect e cel legat de ceea ce există în subteran din punct de vedere istoric: „în perioadele istorice s-a construit peste ceea ce exista, nu a săpat nimeni mai mult de 1 metru maxim 2, la construcţiile noi abia s-a săpat până la 4 metri. În zonele vechi, s-a construit peste casa veche pentru că era mai rezistent acolo. Plus, şi aici e marea enigmă, în momentul în care constructorul întâlneşte o zonă care trebuie conservată istoric, lucrările se opresc. Prin centrul Clujul dacă treci de la intrarea dinspre Floreşti până la Someşeni la fiecare pas găseşti vestigii istorice, mai cu seamă în zona vechii cetăţi medievale.”

Metroul, „o pâine de mâncat” pentru oamenii creduli

În concluzie, Pop a susţinut că „pot să fie multe păreri şi argumente pentru construirea metroului, nu pun la îndoială că există. Nu te mai intersectezi cu alte drumuri, nu ai semafoare, nu ai treceri de pietoni – aceste sunt argumente pro, dar primează, după noi, argumentele contra.” În dezbaterile organizate de Consiliul Civic Local cu candidaţii la Primăria Cluj-Napoca, 12 dintre cei 14 candidaţi au susţinut că nu e oportună acum investiţia în metrou. „Unii au susţinut că e rentabilă economic varianta metroului doar dacă ai populaţie de 1 milion de locuitori, acesta e un argument strict economic”, precizează Pop.

În aceste condiţii, Consiliul Civic Local a înaintat Primăriei solicitarea de a organiza o dezbatere publică cu profesionişti şi cu cetăţeni pe această temă.

Pop este de părere că în ciuda avantajelor trenului metropolitan, la nivelul administraţiei există un blocaj deoarece „metroul e un proiect de candidatură, dacă vreţi, pentru PNL sau pentru cei care-l promovează, mai ambiţios decât Spitalul Regional de Urgenţă, care este pe agendă de 20 de ani. Dacă şi cu metroul o ţinem 20 de ani, este o pâine de mâncat pentru oamenii creduli”.

