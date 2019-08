Ce pot face copiii într-o tabără de limba germană: „Unii vin cu frici, alţii cu credinţe limitative, dar pleacă cu ochii sclipitori de bucurie“

Originară din Târgu Mureş, Anna Berecki a fondat în 2013 un afterschool, la Sibiu, „The Cool After School Studyinno“. Aici vin 52 de copii, cei mai mulţi din Sibiu, dar şi din împrejurimi. În plus, în vacanţe organizează tabere speciale la munte, unde vin copii din toată ţara şi nu numai.

Limba germană este la loc de cinste în fiecare dintre aceste tabere, pentru ca elevii să facă progrese cât mai mari la această disciplină. „Ideea de a organiza tabere ne-a venit din dorinţa de a introduce mai multă libertate, suflet şi culoare în procesul de învăţare şi de a sparge monotonia sistemului de învăţământ public, măcar pentru câte o săptămâna din vacanţă de vara. Dorim să le transmitem copiilor din generaţiile viitoare că pot învaţă oriunde, oricând, cu plăcere şi din propria iniţiativa“, spune Berecki.

Tabere pentru copii mici şi pentru adolescenţi

Însă taberele organizate vara de Anna Berecki au şi alte scopuri. Spre exemplu, în această vară ea a organizat „Abenteuerlager 2019“, o tabără de călărie şi aventură în limba germană, la poalele Munţilor Făgăraş, la ferma Brânduşa. Şi tot în iulie, dar în intervalul 21-27, a organizat „Kunstlager Studyinno 2019“, o tabără de artă cu cinci ateliere de creaţie, tot în limba germană. Aceasta a fost organizată la Izvoare, în judeţul Harghita.

„În fiecare vară are loc cel puţin o tabăra Studyinno, dar a fost şi când organizat chiar şi câte patru. Fiecare tabără este unică, având la baza un concept diferit. De curând am finalizat Abenteuerlager 2019, o tabăra de călărie şi aventură în limba germană, de la poalele Munţilor Făgăraş, organizată la Ferma Brânduşa, o locaţie foarte dragă nouă. Tot în iulie am organizat şi Kunstlager Studyinno 2019, o tabăra de artă cu cinci ateliere de artă, tot în limba germană. Scopul acestei tabere este de a da posibilitate copiiilor să se încerce în diferite discipline artistice şi să identifice pentru ce anume au ei o pasiune, un talent înăscut şi să se perfecţioneze cu ajutorul unor cadre didactice specializate în aceea disciplină. Ambele tabere sunt pentru categoria de vârstă 6-11 ani“, a explică Anna Berecki.

Şi tot în acest an, dar între 1 şi 7 septembrie, va organiza o altă tabără, de această dată pentru adolesecenţi. Reitlager Studyinno va fi o tabără de călărie intensivă, care se adresează inclusiv începătorilor.

Pentru a se asigura că elevii sunt pe mâini bune, Ana Berecki colaborează cu mai mulţi profesori. Aceştia le predau copiilor noţiuni de pictură, teatru şi muzică şi îi învaţă diverse sporturi. Cei mai mulţi dintre ei predau şi la afterschool, iar vara sunt prezenţi în tabere.

Unde se organizează taberele şi cât costă

Copiii cărora le sunt dedicate aceste tabere provin din întreaga ţară. „Participanţii vin din toate localităţile ţării, câteodată chiar şi din străînătate, din familiile de români stabiliţi în alte ţări. Taberele noastre au loc în timpul vacanţei de vara şi costă, în funcţie de serviciilor oferite, între 1.200 şi 2.000 lei pentru şase zile“, mai spune Anna Berecki.

Până acum, profesoara a organizat tabere la Sibiel, Bradu, pe Valea Avrigului şi Izvoare, aproape de Odorheiu Secuiesc, toate în locaţii speciale. A rămas cu amintiri plăcute după fiecare, la fel cum, spune ea, şi copiii s-au simţit excelent de fiecare dată.

„Amintirile cele mai frumoase şi motivaţia cea mai importantă ni le oferă micii participanţi, care vin în tabără unii cu frici, alţii cu credinţe limitative, dar pleacă de cele mai multe ori cu ochii sclipitori de bucurie că au reuşit să-şi depăşească propriile limite. Câteodată, o tabăra este o provocare mai mare pentru părinte decât pentru copil“, adaugă Anna Berecki.

Şi chiar dacă, de multe ori, în astfel de tabere, pot avea loc evenimente neplăcute, toxinfecţii alimentare sau diverse accidente ori incidente, nu a fost niciodată cazul în taberele organizate de Anna Bereki. Asta şi pentru că, la fel ca în proverbul care spune că „paza bună trece primejdia rea“, profesoara şi-a ales cu grijă colaboratorii, iar copiii sunt foarte atent supravegheaţi. În plus, pensiunile şi fermele la care sunt duşi copiii sunt atent selectate, iar Anna Berecki îi cunoaşte personal pe proprietari.

„Din fericire, în afară de zgârieturi, pişcături de ţânţar, viespe şi, într-un singur caz, un copil muşcat de un căţel la una dintre pensiuni, nu am avut alte incidente neplăcute. Asta şi fiindcă avem grijă, suntem destui supraveghetori din echipa Studyinno şi astfel reuşim să fim proactivi şi să prevenim adevăratele probleme. Iar cazuri de toxinfecţie alimentară nu am avut niciodată, asta şi fiindcă am selectat cu grijă şi avem foarte mare încredere în cei de la pensiunile unde ne organizăm taberele. Locaţiile sunt nu numai frumoase şi generoase, permiţându-ne un program bogat şi variat cu multă mişcare în aer liber, dar întotdeauna sunt şi alese cu mare grijă, şi din punctul de vedere al siguranţei şi sănătăţii copiiilor“, a explicat Anna Berecki.

Tabere în Germania

Începând din vara anului viitor, echipa Studyinno are în vedere organizarea unor tabere similare în străinătate. Cel mai probabil, acestea vor avea loc în ţări precum Germania, Austria şi Elveţia, unde se vorbeşte limba germană. Pentru asta, se va trece la următoarea etapă, vizând colaborarea cu instituţii din aceste ţări.

„Ne dorim ca în viitorul apropiat să reuşim să organizăm şi tabere în străinătate. Căutăm instituţii din ţări vorbitoare de limba germană, care să dorească să între în parteneriat cu noi şi să organizăm tabere împreună, cu participanţi din ambele părţi. Astfel, copiii ar simţi cu adevărat utilitatea cunoaşterii limbii germane şi ar înţelege mai bine diferenţele culturale şi valorile umane, general valabile în orice cultură. Şi mai dorim că în viitor să găsim căi de a ne realiza ideile, nefiind constrânşi de condiţia materială şi să ne mărim reţeaua de colaboratori care cred în aceleaşi valori ca şi noi, nu numai pe partea de limba germană“, a încheiat profesoara.

