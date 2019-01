Cadru didactic de la Oxford va susţine un workshop la Cluj

Cursul Presenting with Impact se adresează tuturor profesioniştilor care doresc să îşi dezvolte abilitatea de a livra o prezentare unui public într-un mod cât mai profesionist. Acesta va avea loc în Cluj Napoca, sub forma unui workshop interactiv ce se întinde pe durata a două zile, 1-2 Februarie 2018, în cadrul căruia se vor preda metode creative dar şi pragmatice pentru cei ce vor să îşi facă prezenţa simţită şi vocea auzită în orice mediu, în special cel profesional.

Masterclass-ul va fi predat de Karen Glossop, cadru didactic la Oxford, scriitoare şi actriţă, cu o experienţă de peste 20 de ani în susţinerea de discursuri în public. Printre clienţii săi recenţi se află: TechUK, London Luton Airport, The Royal Academy of Engineering si The National Centre of Cyber Security UK. Karen predă în domeniul comunicării şi persuasiunii încă din anul 1997, abordarea ei fiind una în strânsă legătură cu arta, cursurile ei fiind cunoscute pentru dinamică, creativitate şi energie pozitivă.

Ce se va preda

Instrumentele predate vor putea fi folosite atât în cadrul întâlnirilor informale, precum şi a prezentărilor formale. Vor avea loc aplicaţii practice, în cadrul cărora se vor folosi tehnici de retorică, se va dezvolta arta povestirii, toate cu scopul de a învăţa cum orice informaţie poate fi transmisă într-un mod memorabil.

Scopul acestui Masterclass este ca la finalul lui, participanţii să poată să:

● Îşi structureze mesajul clar şi convingător

● Adapteze abordarea şi limbajul unor publicuri diferite

● Controleze emoţiile care vin odată cu vorbitul în fata unui public şi să le înlocuiască cu încredere în sine

● Exploateze puterea naturală a vocii fiecăruia

● Citească şi să interpreteze limbajul trupului, non-verbal, al interlocutorului

● Construiască legături autentice şi să inspire încredere

Workshopul se adresează tuturor celor care:

● Ţintesc să işi dezvolte potenţialul de lideri şii profesionisti

● Doresc să poată convinge pe oricine de o propunere/idee/concept

● Conduc o echipă sau un business şi doresc să o facă mai eficient şi mai clar

● Fac prezentări atât în cadrul companiei lor cât şi către clienţi externi

● Doresc să vândă sau să promoveze produse/idei/concepte

● Sunt interesaţi să îşi dezvolte calităţile de comunicatori

Taxa de participare la cele 2 zile de Masteclass este de 160 Euro, TVA inclus. Pentru înscriere, informaţii si mai multe detalii despre acest proiect, puteţi intra pe pagina: http://bit.ly/MasterclassInPresentingWithImpact

ŞCOALA DE INOVAŢIE DE LA CLUJ

De ce am făcut o şcoală de inovaţie? Pentru că n-o făcea nimeni. Pentru că suntem ultimii la antreprenoriat în Europa şi ultimii la inovaţie, deşi suntem printre primii în lume la software, printre primii în Europa în cinema, publicitate, muzică, arte vizuale şi alte industrii creative. Şi atunci, de ce nu avem mai multe companii inovatoare si branduri globale Made in Romania? De ce nu suntem în elita globală a inovaţiei? Pentru că avem prea puţini oameni antrenaţi să fie creativi în domeniul lor. Cum să faci produse originale Made in Romania când avem un creativ la 1000 de programatori şi un creativ la 5000 de antreprenori?

St. Brendan School of Innovation de la Cluj e un ou. Un început. Îşi propune să devină cel mai important centru de educaţie inovativă din jumătatea estică a continentului. O şcoală care va creşte o generaţie de oameni care pot schimba România.

