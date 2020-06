Anunţ despre festivalurile Clujului. Veşti bune în privinţa TIFF şi ultimele noutăţi despre Untold şi Electric Castle

Festivalurile Clujului aduc în oraş sute de mii de turişti şi contribuie la economia locală, însă în acest an lucrurile vor sta cu siguranţă altfel. În acest moment, doar în privinţa TIFF există certitudinea că se va organiza, chiar dacă va fi într-o formulă mult restrânsă. În anii trecuţi, la fiecare ediţie a TIFF luau parte peste 100.000 de oameni, o bună parte veniţi din alte oraşe şi din străinătate.

Primarul Emil Boc a confirmat, într-o apariţie la Realitatea Plus, faptul că cel mai important festival de film din sud-estul continentului va avea loc şi în acest an.

„Să începem cu partea plină a paharului. Festivalul Internaţional de Film Transilvania cu siguranţă va avea loc. Cu un număr mai redus de participanţi. Organizatorii şi-au exprimat foarte clar opţiunea în parteneriat cu primăria de a-l organiza în acest an. Vor anunţa ei data exactă. De asemenea, alte evenimente de amploare mai mică în limita celor 500 de locuri stabilite de către autorităţi vor avea loc”, a spus Boc, pentru sursa citată.

Edilul Clujului a vorbit şi despre cel mai mare festival din România, Untold, dar şi despre Electric Castle şi Jazz in the Park. Aici, Boc este mai puţin optimist.

„Evident că ne lipseşte Untold în forma pe care noi am cunoscut-o. Ne lipsesc şi Electric Castle, Jazz in the Park. Cu siguranţă că organizatorii vor găsi o formulă, evident mult mai restrânsă, să menţină măcar spiritul acestor festivaluri ca la anul să revenim în forţă şi să-i aşteptăm pe toţi cu această energie pozitivă uriaşă la Cluj. Deci nu vor fi în forma de anul trecut. Vor fi probabil într-o formă pe care organizatorii, pentru a da măcar un semnal că acest festival merge mai departe, o pot da”, a adăugat Boc.

Untold a strâns anul trecut aproape 400.000 de participanţi, cei mai mulţi fiind din alte oraşe ale României şi din străinătate. Şi Electric Castle şi Jazz in the Park s-au bucurat de o participare numeroasă. Festivalul organizat la castelul Banffy a adunat peste 200.000 de spectatori, iar cel de jazz a strâns peste 100.000. Evident, în 2019, şansele ca aceste festivaluri să se organizeze în forma lor obişnuită sunt minime din cauza pandemiei Covid-19.