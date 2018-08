Andreea Esca despre Untold: „Clujul a lăsat în urma Capitala din multe puncte de vedere”

Andreea Esca se află de luni la Cluj-Napoca pentru a participa la Untold. Pro TV realizează emisiuni speciale din Parcul Central al oraşului pe perioada festivalului. Vineri, prezentatoarea a postt următorul mesaj pe Facebook:

„Buna dimineata! M-am trezit cu gandul ca vreau sa va spun asta: orice ar fi, trebuie sa traiti o data, pe viu, experienta festivalului UNTOLD de la Cluj! Nu conteaza daca va place sau nu “bubuiala” asta de muzica( desi exista scene unde ati putea sa va regasiti gusturile) sau daca vi se pare ca nu mai aveti varsta pentru asa ceva. Sunt aici de la inceputul saptamanii si am vazut cum in Parcul Central s-a construit un “oras” in doua zile si jumatate.



Pentru mine e o demonstratie ca orice se poate daca exista intreprinzatori(particulari sau nu) cu idei si vointa si autoritati locale deschise la minte si care isi doresc de-adevaratelea binele orasului lor.

In Parc, toata lumea e prietena cu toata lumea, oamenii sunt veseli si relaxati, haiosi si creativi, veniti cu copii si cu amici ca sa stea in aer liber, sa manance, sa bea, sa asculte muzica, sa danseze, sa-si faca parul, sa-si puna tatuaje provizorii, sa se pozeze si sa se imprieteneasca cu alti oameni.



In afara Parcului, tot orasul este plin! Cu toate ca exista locuitori care, pe buna dreptate, sunt sufocati de avalansa de turisti trebuie sa nu uitam totusi, ca in cateva zile, Clujul are de castigat datorita acestui Festival zeci de milioane de Euro. Restaurantele, hotelurile, pensiunile, casele oamenilor, magazinele de tot felul, taxiurile, Uber, si cate altele incaseaza fara oprire, ceea ce in final se reflecta in avantul general pe care l-a luat Clujul, lasand in urma Capitala, din multe puncte de vedere.



Asa ca poate merita un disconfort de o saptamana pe an.... dar eu nu sunt clujean, deci doar zic:) nu aruncati cu pietre:) Felicitari baietilor care au pus pe picioare Untold si autoritatilor locale si oamenilor minunati din acest oras!”

Untold are loc la Cluj în perioada 2-5 august.