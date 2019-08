Alexandra Bădoi, tânăra a cărei voce l-a cucerit pe celebrul Armin Van Buuren: „Am izbucnit în lacrimi de fericire“

Absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din Bucureşti şi masterandă la Masterul de Brand Management şi Comunicare Corporativă S.N.S.P.A., Alexandra visează să devină un nume important în muzica trance. De altfel, apariţia sa de la Untold nu a fost şi singura pe scena unui festival important. Ea a mai fost invitată la festivaluri şi evenimente muzicale importante, la Sankt Petresburg, în Rusia, şi la Kuala Lumpur, în Malaezia. Înainte de a se dedica unei cariere muzicale, Alexandra a prezentat timp de 8 ani rubrica meteo la Antena 1, iar vreme de un sezon a fost co-prezentatoarea lui Dan Negru la emisiunea Next Star. În acelaşi timp, tânăra a dezvoltat o agenţie de creaţie şi producţie video, „Viva la video”, pentru care a şi câştigat un proiect cu fonduri europene

Adevărul: De când asculţi muzică trance şi care e prima ta piesă?

Alexandra Bădoi: Pe când lucram la radio, în liceu, îmi plăceau foarte mult piesele lui Paul Van Dyk sau ATB, dar muzică trance am început să ascult după ce m-am îndrăgostit de melodia lui Armin Van Buuren „In and out of love”. Mă gândeam că un asemenea gen muzical mi-aş dori să cânt şi eu. În 2010, Dj-ii Snatt şi Vix mi-au propus să colaborăm şi să compunem o melodie trance pe care urma să o semnăm la un sublabel Armada Music, casa de discuri a lui Armin van Buuren.

Alexandra, la Cluj. FOTO: Arhivă personală

După ce Dragoş şi Bogdan (Dj-ii Snatt&Vix) mi-au trimis să ascult o mulţime de melodii trance, am creat „Cold Shower” – Snatt&Vix feat. Alexandra Bădoi. Piesa a fost inclusă de DJ-ul american Markus Schulz pe compilaţia sa „Prague ‘11” şi a primit reacţii incredibil de bune din partea ascultătorilor de trance.

Armin, artistul favorit

Care sunt artiştii tăi favoriţi şi cu cine ai mai avut colabărări?

Armin Van Buuren e producătorul şi Dj-ul meu favorit.Printre artiştii mei favoriţi cu care am avut ocazia să şi colaborez se numără Andrew Rayel, Roger Shah, Dj Feel, Claudiu Adam, Airborn, Bogdan Vix şi artistul care a plecat prea devreme dintre noi: Snatt... Dragoş Ghioc. Dacă ar fi să mă refer la vocalişti, iubesc stilul inconfundabil al Emmei Hewitt, siguranţa şi experienţa Susanei şi apreciez talentul lui Christian Burns de a compune versuri şi melodii superbe.

Cum l-ai cunoscut pe Armin şi ce fel de om este?

După ce am semnat melodia „Cold Shower” la un sublabel Armada Music, am îndrăznit să-i scriu un mail lui Armin şi să-i povestesc despre visul meu de a colabora. Am reuşit să-l întâlnesc în 2012 la mare, înaintea show-ului său. Venisem cu prietenul meu şi cu doi amici care mă ajutau pe parte de promovare şi eram toţi foarte emoţionaţi de întâlnirea cu DJ-ul Nr.1 în lume. Nu ne aşteptam să întâlnim un om atât de...om. Are atât de mult bun simţ, e punctual, echilibrat şi e foarte apropiat de familia lui. Şi atunci mi-a spus să-i trimit idei de linii melodice şi dacă lui şi echipei lui îi vor plăcea, e posibil să colaborăm. Asta am şi făcut. Când aveam o idee care îmi părea interesantă i-o trimiteam lui Armin. Şi dacă trecea o perioadă şi nu primeam niciun feedback, trimiteam ideea altor producători.

Alexandra a cântat la Untold în faţa unui stadion plin

Armin a ajutat şi continuă să ajute foarte mulţi artişti. Prin show-ul său radio şi online „A State of Trance” se adresează fanilor din toată lumea şi promovează melodiile noi în care el crede. În toţi aceşti ani am avut şansa ca multe din melodiile mele să fie promovate în show-urile sale, ba chiar acum doi ani am lansat piesa Born to love – Dj Feel & Alexandra Bădoi în studio-ul său din Amsterdam. De fiecare dată când l-am revăzut am rămas surprinsă de naturaleţea, modestia şi capacitatea lui de a se organiza, de a crea şi de a fi o inspiraţie pentru noi toţi ceilalţi.

Lacrimi de fericire

Cum aţi ajuns să colaboraţi şi să semnaţi o piesă împreună?

Anul trecut m-am revăzut cu Armin la Untold şi mi-a sugerat să creez o melodie cu versuri în limba română. Zis şi făcut. Am compus versurile şi linia melodică pentru „Cosmos”. I-am arătat-o lui Claudiu Adam, el a adăugat pianul magic şi a făcut ideea să sune mai frumos şi apoi i-am trimis-o pe e-mail lui Armin. Simţeam că o să-i placă, însă încă nu primeam niciun răspuns.

I-am trimis şi traducerea versurilor în limba engleză şi la începutul lunii iulie, când sinceră să fiu nu mai credeam că se mai poate întâmpla ceva, am primit mailul mult aşteptat. Armin mi-a spus că i-a plăcut ideea pe care i-am trimis-o, că e emoţionantă, că vrea să colaborăm şi că mă invită să cânt alături de el în show-ul său special creat pentru Untold. Am izbucnit în lacrimi de fericire. Un mare vis avea să mi se îndeplinească.

Cum ai trăit momentele petrecute pe scenă la Untold?

Am avut foarte multe emoţii. A fost prima dată când cântam cu Armin Van Buuren şi în faţa unui public aşa de mare, în ţara mea şi pe o scenă înaltă la câţiva metri, în mijlocul arenei. Mi-au prins foarte bine încurajările lui şi susţinerea întregii sale echipe. Şi am simţit energia pozitivă şi bucuria tuturor românilor de la Untold. Ce frumos! Ca un magic Cosmos! Aşa a fost.

„Armin chiar se simte foarte apropiat de România şi de publicul sensibil român. Încă de prima oară de când ne-am întâlnit i-am dăruit un album cu fotografii din România şi un nai tradiţional, apoi văzând că apreciază produsele româneşti, i-am oferit un clop maramureşan, ţuică şi cozonac. Ştie despre TRANCE-ilvania şi despre poveştile cu Dracula şi i-ar plăcea să viziteze ţara noastră frumoasă. După show-ul de la Untold le-am spus lui şi soţiei sale că ne-ar plăcea să fim ghizii lor prin România. Timp să găsească în programul lor nebun.” Alexandra Bădoi - artist

