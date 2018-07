A început festivalul delicateselor la Cluj. Concertele, proiecţiile de filme şi întâlnirile cu chefi celebri vor fi sarea şi piperul evenimentului

Peste 65 de vendori, împreună cu Chef Foa şi multe reţete inedite, au dat startul unei ediţii care stă sub semnul bunei dispoziţii.

Alături de burgeri suculenţi, quesadilla proaspăt preparată, mâncare asiatică plină de condimente, pizza napoletană sau deserturi aromate, băuturile răcoritoare fac o echipă inedită pentru a-i îndemna pe gurmanzi înspre relaxare.

Festivalul propune şi o serie de evenimente precum concerte live şi cinema outdoor, iar în preajmă a fost realizată o zonă cu activităţi dedicate copiilor şi un cooking spot unde oamenii pot învăţa secrete din domeniu de la bucătari cunoscuţi pe plan local şi naţional.

Vineri, 6 iulie, de la ora 16.00 este programată întâlnirea cu Antonio Pasarelli, „Eating Fresh with Antonio Pasarelli, iar sâmbătă, 7 iulie, sunt nu mai puţin de patru evenimente rezervate gurmanzilor, The perfect beer for your dinner with Ştefan Teris (ora 15.00), The perfect wine for your dinner with Răzvan Demian (ora 15.30), Fine dining in Street Food with Silviu Chelaru (16.00) şi „From restaurant to Street Food with Răzvan Moisa”, de la ora 16.30. Duminică, 8 iulie, este programat „Chef Foa’s Book Launch”.

Diseară, la cinema în aer liber, va putea fi vizionat filmul Big Night, iar mâine va rula Chef, în timp ce duminică este programat Haute Cuisine.

La capitolul concerte, pentru azi au fost anunţate Next Ex şi Chill Zone Session with Otherside, în timp ce sâmbătă vor cânta Rubie, Ana and the Changes şi Firma. În fine, duminică, în ultima zi a festivalului vor fi pe scenă Soul Serenade şi Robin and the Backstabbers.