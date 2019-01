Viaţa unui mecanic de locomotivă în România: „Cu căldura la maximum, îţi îngheaţă picioarele, ceafa, simţi curentul intrând prin toate oasele“

Radu Moldoveanu, din Constanţa, în vârstă de 36 de ani, spune pe pagina sa de socializare cum arată 90% din locomotivele din România: învechite, depăşite şi care nu asigură niciun minimum de confort personalului care le deserveşte. În fotografii se poate observa tapiţeria ruptă a scaunului prin care a ieşit buretele, un bord depăşit de uzură, un frigider infect, dar şi alte amănunte inedite din cabina locomotivei.

Radu Moldoveanu spune că a dorit să atragă faptul acestui lucru deoarece “săracii politicieni vor amnistie şi graţiere, pentru că îi urmăreşte şi îi persecută DNA“. Pentru a-i trezi la realizate, mecanicul de locomotivă a povestit ce nu se vede la televizor:

Ora 17.30 pleci de acasă, ora 18.00 ai prezentare la serviciu. Îţi iei geanta burduşită de cărţi, regulamente (aşa se cere), mâncare, haine de schimb şi pleci, nu ştii exact când te întorci, cel puţin mecanicii de la trenurile de marfă, la călători e programul mai stabil. Ora 18.00 ajungi la depou, ora 20.45, dupa 2 ore şi 45 de minute, în sfârşit se găseşte o locomotivă care întruneşte cerinţele minime de siguranţă pentru remorcarea unui tren. Ce înseamnă cerinţe minime? Se vede în poze.



Aşa arată 90% din locomotivele din România. Aşa arată după 28 de ani de furt continuu. Şi pleci cu trenul, la un tren de marfă la o viteză de 80km/h, cu căldura la maximum, îţi îngheaţă picioarele, ceafa, simţi curentul intrând prin toate oasele, la un tren de călători la o viteză de 120-160km/h...... faci brumă la nas.



După câteva ore de serviciu, de mers, te opreşte într-o gară, în mijlocul Bărăganului. Cea mai apropiată localitate este la 2 kilometri distanţă. Şi în gara aia tot stai şi stai, fără un wc, fără un robinet cu apă curentă doar ce ai in sticla pe care ai luat-o când ai plecat de acasă.

Şi stai, la ora 08.45, după 12 ore de la luarea în primire a locomotivei ţi se termină programul normal de lucru. Pleci acasă? Nu, trebuie să aştepţi schimbul. Şi schimbul nu vine şi, uite aşa, după 12 ore mai stai încă 2 şi încă 2, şi seara, pe la ora 21.00, după 24 de ore de stat pe locomotivă, vine schimbul. 24 de ore de stat pe un scaun, 24 de ore fără un wc, 24 cu aceleaşi haine, aceiaşi bocanci. Şi la ora 21 vine schimbul, dar pleci acasă?



Nu pleci, pentru că la ora aia din staţia respectivă din mijlocul Bărăganului nu mai ai nici un mijloc de transport. Stai toată noaptea până dimineaţa, în mijlocul iernii şi vezi tu cum te descurci să te încălzeşti. Într-un final, după 42 de ore de când ai plecat de acasă, din care 26 de stat într-un scaun pe o locomotivă vai de mama ei, ajungi acasă şi apoi...... o iei de la capăt.

Şi în condiţiile astea, oamenii aştia, mecanicii de locomotivă, îşi fac meseria, transportă călătorii, transportă mărfurile, toate pe un salariu mizer. Mulţi nici nu apucă să ia prima pensie, mor de boli, de epuizare, mor de nopţile pierdute...

A văzut cum se fură sub ochii poliţiştilor

„În acest caz am fost intrigat de pasivitatea celor doi poliţişti care stăteau pe peron şi fumau, iar sub ochii lor se petrecea o fărădelege. M-a deranjat faptul că mi-au adresat injurii, în loc să acţioneze şi să-i oprească pe hoţi. Am făcut plângere la Poliţia TF Constanţa, pentru a lua măsuri. Mi s-a părut o situaţie incredibilă, un lucru care nu trebuie trecut cu vederea. Este inacceptabil faptul că Poliţia nu a făcut nimic, sunt funcţionari publici plătiţi din banii noştri, iar prin această atitudine consider că şi-au dezonorat funcţia şi uniforma pe care le poartă. Am fost înjurat prin staţie, am martori care au asistat la discuţie“, povestea tânărul la acea dată.

Trenul a fost oprit voluntar 2 minute

La scurt timp, Poliţia Transporturi l-a anunţat oficial că pe 9 mai, în urma celor pe care le-a sesizat şi a anchetei declanşate, mecanicul de locomotivă a oprit trenul voluntar pentru 2 minute. Cu alte cuvinte, nici urmă de hoţi, nicio vorbă despre incidentul la care şi doi colegi de-ai săi au fost martori.



“Rezoluţia a fost dată în baza declaraţiilor martorilor indicaţi de mine şi, deşi, le-am solicitat să ceară de la CFR Marfă banda de vitezometru a locomotivei, se pare că nu au mai aşteptat aceste răspunsuri. Practic, aceasta este cutia neagră a trenului, unde se înregistrează viteza de deplasare şi frânările. Dacă este vorba despre opriri regulate sau dacă trenul este frânat brusc. Puteau să aştepte măcar citirea acestei benzi, care nu minte. Specialiştii CFR ar fi spus dacă a fost frânare din partea mecanicului. Mă aşteptam la acest răspuns din partea lor, pentru că asta e Poliţia Română“, spune dezamăgit tânărul.

S-a dat drumu la încărcătura de cereale

Mecanicul de locomotivă, care conduce trenuri de marfă pe traseul Constanţa- Buzău şi Constanţa-Bucureşti-Roşiori de 12 ani, povesteşte că nu este singurul incident la care a asistat. Acesta a declarat a văzut un incident similar la Feteşti. Un tren încărcat cu cereale a fost atacat de hoţi şi s-a dat drumu la încărcătură. “Trenul era oprit, aştepta împingătorul şi mai multe persoane l-au atacat. Au dat drumu la încărcătură şi tot ce a curs, pot fi 2-300 de kilograme la fiecare vagon a fost încărcat în saci şi transportat cu maşini şi căruţe. La 4 vagoane de câte 70 de tone fiecare, găurile pe care le dau hoţii sunt nesemnificative, probabil, pentru a fi anchetate, explică mecanicul de locomotivă.”

Pentru ca situaţia să nu scape şi mai mult de sub control, Radu Moldoveanu crede că o adevărată curăţenie la Feteşti ar trebui făcută întâi la Postul de Poliţie. Aşa era şi la Palas, până în urmă cu câţiva ani. Era dezastru, se fura continuu. Cum au schimbat şeful de Post, cum s-au linisţiti lucrurile. Cred că ar trebui luate măsuri ferme, la Feteşti este ca în Vestul Sălbatic, spune Radu Moldoveanu.

Conform datelor obţinute de la Poliţia Transporturi, în perioada 2012-2017 au fost înregistrate 915 infracţiuni privind sustrageri din vagoanele de transport mărfuri aparţinând atât CFR Marfă, cât şi operatorilor privaţi.