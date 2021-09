Vacanţa unor români în Antalya. „Te simţi bine ca turist. Preţurile te şochează, la Mamaia ne-ar fi golit buzunarul“

„Am fost mulţumită de condiţiile de cazare, dar şi de serviciile peste medie oferite, raportul calitate-preţ fiind unul foarte bun. Eu sunt convinsă că am primit mai mult decât am plătit. Am apreciat mult amabilitatea personalului, curăţenia camerei, dar şi a întregului resort, inclusiv a plajei. Mâncarea foarte variată şi gustoasă, băuturile de calitate servite corect. Nu se compară cu litoralul românesc din niciun punct de vedere. Ce mă şochează sunt preţurile – la Mamaia îţi goleşte buzunarul un asemenea concediu“, este concluzia unei turiste românce care şi-a încredinţat banii de vacanţă turcilor.

Abia întoarsă în ţară, după un concediu petrecut în Antalya, Oana Constantin (43 de ani), din Voluntari, Ilfov, povesteşte entuziasmată experienţa avută.





„Marile resorturi din zonă se întrec în a oferi oaspeţilor săi adevărate opere de artă culinară. Pornind de la simplele fresh-uri din fructe proaspete, continuând cu celebrele prăjituri orientale, baclava, cataif ori sarailii şi ajungând la sutele, poate chiar miile de preparate care mai de care mai sofisticate şi pline de savoare, fie că sunt din legume ori din carne. În resorturile de lux există mai multe tipuri de restaurante tematice. Fiecare dintre acestea este pregătit cu o paletă foarte complexă de preparate culinare“, relatează ea.

Vacanţă la hotel exclusivist

Cei care aleg Belek trebuie să ştie că este o destinaţie de lux cu hoteluri exclusiviste, oferind centre spa ultramoderne, terenuri de golf ce se întind pe suprafeţe foarte mari, dar, mai ales, au plaje private.

„Numărul de şezlonguri mi s-a părut suficient, chiar dacă se practică rezervarea acestora cu prosoape, nu există să nu găseşti şi libere, indiferent de oră. Restaurantul principal organiza seri tematice, în care predominau felurile de mâncare specifice temei, dar se găseau şi destule alte variante.

Litoralul turcesc, preferat de români FOTO O.C.

Mâncarea a fost foarte bună, foarte variată şi băuturi dintre cele mai fine, la alegere“, spune Oana Constantin. Pentru vacanţa în Turcia a făcut rezervarea în ianuarie 2020, dar din cauza pandemiei plecarea în vara anului trecut a fost amânată. Cu un avans de 200 de euro, locul a fost rezervat. Vacanţa a început pe 29 iunie 2021, iar relaxarea a fost aşa cum şi-a dorit-o.

Campioni la curăţenie

„La capitolul curăţenie, turcii sunt campioni. Lenjeria şi prosoapele erau schimbate din două în două zile, iar mini-barul din cameră era aprovizionat frecvent. Spre deosebire de litoralul românesc, este o diferenţă uriaşă. Noi încă nu suntem atât de profesionişti, chiar dacă preţul cerut e mai mare decât în străinătate. Personalul este plictisit, obosit, frustrat, te serveşte ca şi cum ai cere ceva de pomană. Plus că plăteşti enorm. Nu mi se pare ok – atât timp cât ai pretenţii şi ceri un preţ, trebuie să oferi şi condiţii pe măsură. Mai mergem şi pe litoralul nostru, dar am dorit să alegem Antalya pentru că auzisem lucruri drăguţe – şi s-au devedit adevărate. Sunt civilizaţi şi foarte bine instruiţi. Te simţi ca acasă, nu-ţi lipseşte nimic“, povesteşte turista.

Litoralul turcesc, preferat de româno FOTO O.C.

Capitala „Rivierei turceşti“

Antalya este un oraş în sudul Turciei, situat la poalele Munţilor Taurus, pe litoralul Mării Mediterane. Este centrul administrativ al provinciei cu acelaşi nume şi una dintre cele mai importante staţiuni de pe litoralul mediteranean, fiind supranumită şi capitala „Rivierei turceşti“.

„Cred că sunt peste 30 de resorturi, care oferă servicii de înaltă clasă. Fiecare are plaja lui privată – niciuna nu este amenajată ca cealaltă. Aici se pune mult preţ pe calitate, dar şi pe confortul turiştilor. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Mi s-a părut puţin neobişnuită atâta amabilitate, pentru că la noi nu am întâlnit aşa ceva“, povesteşte turista din România.

La moschee FOTO O.C.

Ca distanţă, Antalya se află la aproximativ 1.350 de kilometri faţă de Bucureşti, iar traseul cel mai folosit este: Bucureşti – Ruse –Yambol – Edirne – Istanbul – Kutahya – Sandikli – Isparta – Antalya. Traseul se efectuează în aproximativ 18 ore şi are porţiuni de autostradă cu taxe.

Situat la 30 de kilometri de Antalya, Belek este o destinaţie de vacanţă neobişnuită în care amestecul între vestigiile istorice, plajele însorite, peisajul montan din vecinătate, excelentele terenuri de golf împreună cu climatul sănătos al zonei fac ca oraşul să fie foarte atractiv pentru toate categoriile de turişti.

Antalya, preferată de români FOTO O.C.

Plajele din vestul vechiului oraş sunt pline de hoteluri şi destul de aglomerate în sezon. În estul oraşului, acestea sunt neamenajate, mult mai liniştite şi potrivite pentru cei care caută locuri izolate de plajă.





Pentru a ajunge în Antalya, sunt la îndemână două variante: avionul sau maşina proprie. Turiştii români preferă, în general, să facă acest drum cu maşina. „La plecare, noi am făcut 1.000 de kilometri, apoi ne-am oprit şi am dormit la un motel, iar dimineaţa am parcurs restul de vreo 400 de kilometri. La întoarcere am ales să călătorim în trei etape, deoarece am înnoptat la Istanbul“, povesteşte Oana Constantin.

Terenuri de golf şi păduri de pin

Majoritatea turiştilor care vin aici sunt încântaţi de şase superbe terenuri de golf. Turcii, însă, pun la dispoziţie şi alte variante de relaxare prin sport, precum surfingul, schiul nautic şi alpinismul. Belekul, superba aşezare de pe coasta Mediteranei, a fost descoperit ca staţiune turistică în urmă cu 25 de ani, acum fiind una dintre cele mai renumite din Turcia. Oraşul oferă un climat sănătos, fiind renumit pentru bogatele sale păduri de pin meridional. Cei care îşi doresc să viziteze locul sau să descopere împrejurimile, au la dispoziţie şi microbuze speciale pentru turişti. Dacă toate aceste opţiuni de relaxare au fost epuizate, Belekul oferă şi un centru de cumpărături.

Luxul e la el acasă în Belek FOTO tufantur.ro

Cât te costă

Pentru o vacanţă de 6 zile la un hotel de 5 stele, all inclusive, în staţiunea Belek, turista a plătit 1.200 de euro pentru 4 persoane – 2 adulţi şi 2 copii. La Mamaia, de exemplu, la un hotel de 4 stele, în plin sezon, pentru 5 nopţi, 2 adulţi şi 2 copii, se achită 1.694 de euro, iar la 3 stele, cu all inclusive, se plătesc 1.664 de euro. Pentru 1.754 de euro, la un hotel din Mamaia primeşti mic dejun şi prânz.

Vă mai recomandăm şi: