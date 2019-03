Terapie cu mărţişoare la Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap. Peste 350 de obiecte hand made, puse în vânzare

Copiii sunt învăţaţii să iubească oamenii, să socializeze, să devină răbdători şi să uite pentru puţin timp de lumea în care trăiesc. Mulţi dintre ei iau parte cu drag la atelierele de creaţie. Pentru luna martie au pregătit mărţişoare, coşuleţe cu flori din hârtie răsucită, păpuşi, tablouri, brăţări împletite şi coliere.

Zilnic, la centrul din Călăraşi, copii, dar şi tineri vin alături de mamele lor. Încurajaţi să participe la diverse activităţi, aceştia povestesc faptul că petrec timpul în mod plăcut şi se simt bine împreună. „Învăţăm să avem răbdare, îndemânare, imaginaţie. Copilul meu s-a schimbat în bine de când venim aici. Este un program interactiv, se desfăşoară diverse activităţi, avem un psiholog care ne consiliează emoţional, iar noi, mămicile ne înţelegem de minune. Este şi pentru noi o terapie”, spune una dintre mame.

48 de persoane cu deficienţe vin zilnic la Centrul din Călăraşi.

În oraş există Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din România –Filiala Călăraşi care numără 121 de persoane şi prin intermediul căreia au loc diverse proiecte, al cărei preşedinte, membru fondator din 2003 este Tudora Zanfir. “Le oferim dragoste necondiţionată şi multă înţelegere. Cred că este cel mai bun medicament. Şi pentru noi astfel de activităţi înseamnă o gură de oxigen.

Este util, plăcut şi foarte distractiv aici. De la sfârşitul lunii ianuarie am început pregătirile pentru luna martie. Am achiziţionat mărgele, nasturi, hârtie colorată, de la o fabrică de confecţii am primit bucăţi de pânză, rebuturi, toate materialele necesare realizarii de obiecte pentru sărbătoarea mărţişorului. Este o activitate cu tradiţie, de ani de zile lucrăm. În 2018 am realizat peste 1.000 de mărţişoare pe care le-am vândut. Acum, pentru că nu au mai fost comenzi aşa de multe, am creat doar 350”, explică Tudora Zanfir.

Cu banii obţinuţi pe mărţiţoare, tablouri şi chiar păpuşi îmbrăcate în costume tradiţionale, se cumpără apoi materiale de lucru sau copiii merg în excursii.

„Ne punem priceperea şi imaginaţia la treabă şi ies lucruri frumoase. Copiii fac şi ei atât cât pot. Important e că ieşim din acasă şi iar ziua o petrecem într-un mod plăcut. Suntem ca înt-o familie, trup şi suflet”, spune o altă mămică. Mărţişoarele realizate se vând cu 3 lei bucata, brăţările împletite şi colierele cu 10 lei, tablouri cu flori din hârtie răsucită costă 20 de lei, păpuşile -30 de lei, iar coşuleţele -10 lei. Pentru luna martie, copiii cu dizabilităţi se pregătesc pentru Sărbătoarea primăverii, unde vor susţine un spectacol de dansuri. „Sper ca trofeul obţinut anul trecut să rămână tot la noi. Avem ambiţia să fim tot primii”, spune Tudora Zanfir.

“Lucrăm, ne jucăm şi facem lecţii"

Mona Ică este de 10 ani educator şi coordonează activităţile din Centrul de Zi. Optimistă, încrezătoare, spune că fiecare zi petrecută aici este o bucurie. “Chiar dacă nu avem copii cu motricitate, pentru că arta răsucirii hârtiei implică multă fineţe, îi antrenăm în activitate şi încet-încet reuşesc să ne dea o mână de ajutor. Este esenţial să le ţinem atenţia trează prin orice modalităţi de lucru.

Cântăm, dansăm, ne distrăm, facem teme împreună, pentru că unii dintre ei frecventează şcoala, iar treba merge bine”, povesteşte femeia. Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap este dotat ca la carte: au sală de kinetoterapie, cabinet pishologic, medical şi săli de lucru. Tot aici sunt oferite servicii sociale de psihopedagogie şi logopedie, consiliere prsihologică, activităţi privind dezvoltarea deprinderilor şi aptitudinilor necesare adaptării în mediul social.

Elena Tulpan este refent la Centrul de Zi şi mama unui tânăr în vârstă de 28 de ani, cu deficienţe. Vin aici de mai bine de 10 ani, iar Elena se ocupă de copiii care merg la şcoală. Face teme cu ei şi îi ajută să depăşească fiecare neînţelegere. “Lucrăm, ne jucăm şi facem lecţii cât de bine putem. Echipa peste extraordinară, iar noi, mamele suntem ca într-o familie, unite şi nu dăm un pas înapoi. Este important că am reuşit să creăm o astfel de legătură, să nu ne lăsm învinse de probleme”, spune Elena Tulpan.

Tehnica de lucru

“Rularea hârtiei, filigran sau quilling sunt doar câte din numele pe care acest meşteşug le-a primit de-a lungul istoriei sale. Cele mai cunoscute tehnici artistice de “modelare” a hârtiei sunt tehnica rulării hârtiei (tehnica quilling), practicată în special de chinezi şi tehnica plierii hârtiei (tehnica origami), venită din Japonia. Ambele metode sunt vechi şi necesită răbdare, îndemânare şi imaginaţie.

Quillingul este o forma de artă care implică utilizarea şi rularea de benzi de hârtie ţi apoi lipirea acestora împreună pentru realizarea unor modele decorative excepţionale. Benzile de hârtie sunt rulate cu ajutorul unui beţisor de răsucire iar capetele fâşiilor sunt fixate cu lipici sau adeziv. Se pot realiza felicitări, mici tablouri, decoraţiuni de sărbători, ornamente 3D, mărţisoare, flori, cutii de bijuterii, rame foto, ornamente cadouri”, spune Mona Ică.

