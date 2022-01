Scumpirea îngrăşămintelor, dezastru economic pentru fermieri. Preţurile s-au triplat în doar un an

Costin Telehuz, preşedintele Asociaţiei Cultivatorilor de Cereale şi Plante Tehnice din Ialomiţa, şi secretar al Consiliului Director al Asociaţiei Producătorilor de Porumb din România, lucrează alături de fratele său, 630 de hectare de teren agricol în Bărăgan.





Folosesc tehnologie înaltă pentru a avea producţii record. Spune că preţurile se vor majora în continuare, atâta vreme cât sunt influenţate de doi factori: preţul la energie/gaz(care dă 80% din structura costului) şi preţ la Bursă al cerealelor.

Pentru a-şi pune producţia la adăpost în ceea ce priveşte îngrăşămintele, Costin Telehuz a cumpărat azot şi uree pentru tot anul agricol. A plătit 700.000 de lei, cu banii jos.

„Ne-am dat seama că preţurile vor creşte în continuare şi am decis să achiziţionăm îngrăşăminte pentru anul agricol 2021-2022. A fost un efort financiar imens, am cumpărat cu plata pe loc, la jumătate din costul care este acum pe piaţă. Dacă nu dai cu îngrăşământ, faci o recoltă de 5 tone, dacă dai, faci 10 tone. Fermierii pricepuţi ştiu despre ce vorbesc. Cine crede că se poate fără”, se înşeală amarnic, spune Costin Telehuz.





Din iunie 2021, spune fermierul din Ialomiţa, preţurile s-au triplat. Azotul costa 1.500 lei/tona, iar acum a ajuns la 4.000 de lei, iar ureea, de la 1.700-1.800 de lei/tonă se vinde acum cu 5.000 de lei.

„Am investit serios, pentru că altfel nu dai randament şi nu te menţii la un anumit nivel de calitate. Îngrăşământul este cea mai mare bucată din cheltuiala unui fermier, urmează cea cu angajaţii, investiţiile în curs...Sigur, e imposibil să nu ai emoţii când faci agricultură. Vremea este o altă componentă importantă, fără de care nu putem face nimic. Deocamdată, suntem bine la acest capitol. Variaţiile de temperatură nu au afectat culturile. Aşteptăm să vedem ce urmează”, spune Costin Telehuz.

Fermierii au dat lovitura în 2021

Fermierii din România au dat lovitura în 2021. Recoltele la grâu, orz şi rapiţă au fost cele mai bune. Bărăganul s-a aflat în topul producţiilor record.





România a obţinut în 2021 una dintre cele mai mari recolte de grâu de la aderarea sa în UE, cu o producţie totală de 11,33 milioane de tone, aproape dublă faţă de cea din anul precedent, au anunţat reprezentanţii Ministerului Agriculturii.

„Într-adevăr, acest an nu se poate compara cu 2020, când am recoltat zero din cauza secetei cumplite, însă sunt multe probleme cu care ne confruntăm. De exemplu, anunţarea unor producţii record face ca preţurile să fie micşorate la cereale de către traderi, neţinându-se cont de cheltuielile noastre: input-urile, facturile la furnizori, leasingu-rile şi câte şi mai câte, salariile oamenilor care muncesc în câmp”, explică Aurelian Dobre, fermier din comuna Ciocăneşti.

Acesta povesteşte prin ce greutăţi a trecut pentru a reuşi să obţină o recoltă cât de cât mulţumitoare.





„La grâu am recoltat în medie 5.000 kg/hectar, iar la orz în jur de 5.200 kg/ha. Ne-am chinuit mult la grâu, a fost afectat de furtuni, trântit la pământ şi apoi l-am umplut volbura. Erau câmpurile verzi-brotac, în loc de auriu. Iarba care l-a năpădit a îngreunat recoltarea, totul s-a făcut în ritm lent. Calitatea este bună, nu are încărcătură de pesticide, pentru că românul nu are bani să facă treaba asta”, spune fermierul. În Lunca Dunării, ploile din primăvară anului trecut au făcut ravagii. Fermierii au rămas fără recolta de lucernă.

