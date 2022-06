Roşiile româneşti, marfă de muzeu. Clienţii nu dau năvală, marfa se strică pe tarabe

Roşiile româneşti stau pe tarabe, clienţii nu se îndură să cumpere FOTO I.S.

„Mai bine nu mai cumpăr deloc, aştept să se ieftinească, spre sfârşitul sezonului. Pentru noi, pensionarii, preţurile din ultimele luni sunt o catastrofă. Or fi ele sănătoase, dar costă cât un kilogram de carne. Nu mai ştim ce să mai tăiem de pe listă, pentru că toate preţurile au luat-o razna”, spune cu amărăciune Elena Stamate, o pensionară din Călăraşi, în vârstă de 72 de ani. Locuieşte singură, iar din pensia de 1.430 de lei, se gospodăreşte cum poate. „Întâi facturile şi alte datorii, apoi mâncarea. Flămândă pot să stau, dar să nu plătesc energia electrică ori gazul nu-mi permit”, adăugă ea.

De cealaltă parte a baricadei sunt producătorii agricoli care se plâng de creşterea cheltuielilor pentru culturi, motiv pentru care preţurile la trufandale sunt ridicate.

„Sigur că nici nouă nu ne convine să rămânem cu marfa nevândută, însă nici s-o dai pe nimic nu e bine.

Deocamdată, am preferat să vând direct de acasă. Postez anunţuri pe internet şi cui îi convine, cumpără. Am ieşit în urmă cu o săptămână cu 18 lei/kilogramul de roşii. Acum le-am lăsat la 16 lei.

În urma anunţului postat am primit o serie de reclamaţii. Tot felul de oameni nemulţumiţi: că e prea mult, că nu sunt roşii româneşti, că nu sunt bio şi tot aşa.

Cei care mă cunosc ştiu că nu spun vorbe în vânt. Roşiile sunt cultivate de noi, îngrijite aşa cum trebuie şi chiar au un gust deosebit”, povesteşte Ionuţ Ivaşcu, producător din comuna Dor Mărunt.

Clienţii nu se îngrămădesc la cumpărături FOTO I.S.





"Supermarket-urile ne-au ucis!"

Tarabele din piaţa Orizont din Călăraşi sunt pline cu roşii româneşti, cu preţuri cuprinse între 9 şi 20 de lei/kg. Cu toate acestea, cumpărătorii nu dau năvală, iar producătorii se plâng că vânzările sunt un dezastru. “De 30 de ani am tarabă la piaţă. Dar acum suntem puşi la zid. Am adus roşii de la producători din Giurgiu, mi se strică pe tarabă. Am lăsat şi cu 5 lei/kg, degeaba, nu vine nimeni să cumpere. Supermarket-urile ne-au ucis, nu mai vine nimeni la piaţă!”, este de părere o comerciantă.

Roşiile româneşti au preţuri cuprinse între 9 şi 20 de lei/kg FOTO I.S.

Alexandru Tănase, din comuna Dichiseni, are roşii cu 18 lei/kg. “Clienţii vechi s-au convins că la mine roşia chiar are gust. Nu ne mai plângem de cheltuieli, facturi, scumpirile la toate care au venit în lanţ, încercăm să supravieţuim. Avem noroc pentru că vindem şi acasă, la poartă, că altfel doar cu două tarabe în piaţă, era jale. E ceva vânzare, dar nu cum ar trebui. E slabă puterea de cumpărare”, explică producătorul.

A ieşit cu prima recoltă în urmă cu două săptămâni, aproape o tonă de roşii. Tomatele sunt cultivate în solar, fără substanţe chimice, doar cu îngrăşământ natural. Cu toate acestea, clienţii nu se îngrămădesc.

Marfă de muzeu FOTO I.S.





Vârful scumpirilor, atins în luna iunie

Şi alimentele, şi produsele nealimentare s-au tot scumpit încă din prima parte a anului trecut. Luna trecută, majorările au fost şi cu peste 13% mai mari faţă de acum un an. Economiştii Băncii Naţionale au anunţat deja că preţurile vor continua să crească, iar vârful scumpirilor ar urma să fie atins în iunie.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 13,76% în luna aprilie 2022, faţă de aprilie 2021, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 16,35%, cele alimentare cu 13,54%, iar serviciile cu 7,11%. Cele mai mari scumpiri la alimente s-au înregistrat la cartofi (peste 40%), iar la energie, gazele aproape şi-au dublat preţul (85%). Cele mai mari scumpiri la alimente s-au înregistrat la cartofi (41%), ulei (38%), făină, mălai, pâine (20%).

Gazele s-au scumpit cu 85%, iar combustibilii cu aproape 36%, potrivit INS. Preţurile alimentelor continuă să crească pe măsură ce carburanţii, energia electrică şi îngrăşămintele se scumpesc la nivel internaţional. Analiştii economici susţin că scumpirile vor atinge un maxim istoric în luna iunie.

Roşiile încep să se deprecieze, nu rezistă prea mult pe tarabe FOTO I.S.

Roşii de la Dichiseni, 18 lei/kg FOTO I.S.

