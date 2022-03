Roşiile autohtone, aur curat. Fermierii se tem că vor rămâne cu trufandalele pe tarabe, din cauza scumpirilor în lanţ

Legumicultorii avertizează că un kilogram de roşii ar putea să se vândă cu 30-40 de lei din cauza scumpirilor în lanţ.

“Nici nu ştim cum ne vom descurca. Dacă preţul o ia razna atât de mult, rămânem cu marfa nevândută. Cine îşi va mai permite să dea atâţia bani?”, se întrebă Ştefan Ţuţuianu, producător agricol din comuna călărăşeană Cuza-Vodă.

Ca să mai reducă din cheltuieli, acesta spune că nici nu a început să cultive în solarii din cauza costurilor ridicate cu încălzirea. „Voi achiziţiona 300 de răsaduri cu 2 lei/bucata şi le voi planta când se încălzeşte vremea. Acum la 5 grade Celsius noaptea, nu pot să le asigur condiţii. Facturile la încălzire ne ard buzunarele. Anul trecut, pe piaţă, primele roşii româneşti au ieşit la 25 de lei kilogramul. Vă daţi seama că anul acesta preţul va mai creşte”, spune producătorul.





Acesta cultivă cu legume o suprafaţă de 5.000 de mertri pătraţi în comuna călărăşeană Cuza-Vodă. De peste 30 de ani aduce la piaţă marfă proaspătă şi gustoasă. Roşiile inimă de bou sunt cele mai căutate. În vara anului trecut, tomatele care depăşeau 500 de grame bucata, se vindeau, în plin sezon cu 10 lei/ kilogramul.

“E prea devreme să ştim ceva, însă bine nu se arată. Vom fi cu toţii puşi la pământ. Şi producători, şi consumatori. Vă dau un exemplu. Ieri, o zi întreagă am vândut o legătură de usturoi verde. 2 lei, atât, în condiţiile în care chiria pentru tarabă este 350 de lei lunar. Vom mai lăsa din preţ, dar nici aşa nu cred că vor fi clienţi. Până pe 15 ianuarie am avut conopidă la vânzare. 1.500 de fire am plantat. Nici cu 2 lei nu am reuşit să o vând”, spune producătorul.

"La banii ăştia, eu dau faliment"

Speriat de noile preţuri care se vehiculează este şi un comerciant din hala centrală din Călăraşi. Cumpără legume şi fructe en-gros pe care le comercializează în piaţă. „La banii ăştia, eu dau faliment. Sunt pe piaţă de 30 de ani, dar acum chiar că voi trage obloanele. Cine va da 40 de lei pe un kilogram de roşii? Vă spun eu, nimeni! Decât să le aduc şi să se strice pe tarabă, mai bine închid. Va fi cumplit!”, spune Mihai Stanciu.

Din aprilie, energia scumpă se va simţi şi în preţurile legumelor care se coc acum în solarii. Vor creşte considerabil, spun producătorii, care au plătit în ultimele luni facturi duble. Potrivit estimărilor acestora, un kilogram de roşii ar putea ajunge la 30-40 de lei, unul de castraveţi s-ar putea vinde cu 8 lei, iar o legătură de ridichi ar urma să coste 6 lei.

Din cauza cheltuielilor care au explodat în acest an, fermierii sunt disperaţi. Energia electrică şi preţul lemnelor şi al gazului folosit la încălzirea spaţiilor protejate fac ca roşiile, castraveţii, salata verde sau varza să se scumpească.