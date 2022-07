Recoltă mică la orz în sudul ţării. Fermier: Producţiile nu s-au ridicat peste patru tone la hectar

Ciprian Olteanu, fermier şi reprezentant al Clubului Fermierilor România, administrează 3.000 de hectare de teren în judeţul Călăraşi. Din anul 2016 este preşedintele Organizaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) Unirea. Prin această organizaţie, tânărul fermier a accesat două proiecte europene, în valoare totală de 2 milioane de euro, 100% nerambursabile, dezvoltând un sistem de irigare pentru 750 de hectare.

A dezvoltat un sistem de irigare pentru 750 ha şi a implementat noi tehnologii: sistem GPS, monitorizare prin satelit, monitorizare automată a consumului de combustibil, software şi monitorizare inputuri aplicate, staţie meteo cu senzori subterani care monitorizează umiditatea solului.

Deşi foloseşte tehnologie modernă în ferma familiei sale, agricultorul spune că în cea mai mare parte vremea dă tonul producţiilor.

„Am terminat deja cultura orzului la noi în fermă şi în zonele foarte afectate de secetă, producţiile nu s-au ridicat peste 4 tone la hectar. Anul trecut am avut la orz peste opt tone la hectar, deci anul acesta la jumătate”, a precizat Ciprian Olteanu. Fermierul a adăugat că orzul este de calitate slabă, lucru care se va reflecta în preţul ce va fi obţinut. “Preţul este de 1,74 lei/kg, dar vom ajunge să luăm 1,5 lei din cauza calităţii slabe. Seceta a avut un impact deosebit şi în acest an. Luate per total recoltele sunt mulţumitoare, deşi cheltuielile noastre au fost foarte mari. Numai pentru înfiinţarea unui hectar de orz costurile s-au ridicat la 5.000-5.500 lei”, spune Ciprian Olteanu.

Seceta a pârjolit câmpurile

La rândul său, şeful Agenţiei Domeniilor Statului, George Sava, a atras atenţia că irigarea culturiloe este mai mult decât necesară, în condiţiile în care seceta face prăpăd.

"De ce este nevoie de irigaţii? De ce este nevoie de Canalul Siret Bărăgan? Uitaţi aici răspunsul! Seceta din ultimile 6 luni din zona Bărăganului îşi spune cuvântul.

Producţii de maxim 1.500 kg grâu/ha, calitate foarte slaba a boabelor de grâu. Deşi fermierii au investit circa 6.000-7.000 lei/ha pentru înfiinţarea culturilor nu vor scoate mare lucru pentru că dacă la începutul lunii iunie preţul era de 1,9-2 lei kg de grâu acum (doar unii ştiu cum) este de 1,4-1,5 lei/kg. Fermierii spun că seceta este exact pe zona unde ar fi trebuit să treacă şi să aducă apă Canalul Siret Baragan (Vrancea, Buzau, Ialomiţa)," a declarat şeful ADS.

1,88 milioane tone, producţie la orz în 2021

Conform unor date transmise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) la finalul anului 2021, suprafaţa cu însămânţată cu orz era la acea vreme de circa 300.000 de hectare la nivel naţional. Producţia totală de orz a fost în 2021 de circa 1,88 milioane tone, fiind, cea mai mare producţie înregistrată de la data aderării României la Uniunea Europeană, înregistrând o creştere cu 1,06 milioane tone faţă de anul 2020 şi cu cca. 500.000 tone faţă de anul 2019.

Reamintim că Institutul Naţional de Statistică (INS) a anunţat că suprafaţa cultivată anul trecut la nivel naţional a crescut cu aproximativ o mie de hectare, comparativ cu 2020, până la 8,263 milioane hectare (ha), sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1% din total, respectiv 8,189 milioane ha.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Eliberarea Insulei Şerpilor de sub ocupaţie rusă, un ajutor enorm dat de ucraineni României

Româncă ucisă de rechini în Egipt. Este a doua victimă, după ce o austriacă a murit din cauza unui atac similar. MAE a confirmat decesul VIDEO