Povestea curajosului aviator român supranumit „omul torţă“. Cum a doborât într-o singură zi două bombardiere

Operaţiunea „Tidal Wave“ a fost declanşată de aviaţia americană la 1 august 1943 şi viza distrugerea rafinăriilor aflate din zona Ploieştiului, care asigurau mare parte din combustibilul necesar armatei germane. În ciuda unei pregătiri îndelungate, „Valul nimicitor“ a fost un eşec pentru americani: la Ploieşti nu s-a înregistrat niciun fel de micşorare a capacităţii globale de producţie, în schimb aviaţia americană a pierdut într-o singură zi 53 de avioane şi 660 de militari.

Charlie a văzut lumina zilei în Bărăgan

Aviatorul român Carol Anastasescu, „Charlie“ cum îi spuneau prietenii, a văzut lumina zilei la 2 martie 1918, în comuna Cocargeaua (azi Borcea), din judeţul Călăraşi. Imediat după naştere, părinţii săi s-au mutat în Buzău. Aici a urmat şcoala primară, apoi Liceul „Bogdan Petriceicu Haşdeu“. Între 1940-1942, Carol Anastasescu urmează Şcoala de Ofiţeri de Aviaţie de la Cotroceni, fiind avansat la gradele de sublocotenent (1941) şi locotenent (1944). După absolvire este repartizat la Escadrila 62 din Grupul 6 al Flotilei 2 Vânătoare dislocată la Turda. La 1 octombrie 1942 împreună cu Escadrila 62 Vânătoare a plecat pe frontul de la Stalingrad, iniţial pe aerodromul de la Morozovskaia, apoi la Tacinskaia şi ulterior la Rostov.

La data de 1 aprilie 1943, Flotila 2 Vânătoare a fost retrasă în ţară şi înzestrată cu avioane I.A.R. 80 şi dislocată pe aerodromul de la Pipera cu misiunea de a apăra Capitala şi zona petroliferă Ploieşti. Aici se petrece evenimentul care l-a făcut celebru în lumea aviaţiei.

Operaţiunea Tidal Wave FOTO wikipedia.org

„

La 1 august 1943, împreună cu sute de aviatori români şi germani au atacat cele peste 150 de bombardiere B-24 care au întunecat cerul României cu misiunea de a lovi şi nimici zona petroliferă din jurul Ploieştiului. Carol Anastasescu a reuşit să doboare un prim bombardier, trecând apoi la un nou atac. Avionul său este lovit. Sesizând dificultăţile avionului românesc, un B-24 se desprinde din formaţie şi se îndreaptă spre aparatul românului pentru a-l doborâ. Aviatorul român reuşeşte cu un ultim efort să vireze uşor spre stânga, punând I.A.R.-ul pe direcţia bombardierului în care pur şi simplu se înfige, după care se desprinde din epava zburotoare şi planează spre pământ. Carol Anastasescu devenea unul din eroii Operaţiunii «Tidal Wave» cu două bombardiere doborâte. Pe lângă aceste două victorii confirmate, sublocotenentul aviator Carol Anastasescu avea să mai reuşească şi două victorii probabile“, relatează Constantin Mitulescu în articolul „Valori călărăşene“.

Despre eroismul lui Carol Anastasescu, născut la Călăraşi, a aflat cu surprindere şi Nicolae Ţiripan, istoric, fost director al Arhivelor călărăşene. Deşi are în lucru o carte cu peste 200 de personalităţi călărăşene, despre Carol Anastasescu nu a făcut cercetări. „Şi eu am fost suprins. Acesta este şi motivul pentru care încă nu dau BT-ul lucrării, nu mă grăbesc. Când şi când mai apar astfel de nume. Cu siguranţă, informaţii despre acest aviator se găsesc la Arhivele Mililitare şi merită să fie cunoscute de toată lumea“, a explicat prof. Ţiripan.

„Arsurile mă chinuiau groaznic“

Cea mai importantă mărturie a faptelor aviatorului Carol Anastasescu sunt consemnate în cartea „Întrezăriri“ a comandatorului aviator dr. Marius-Adrian Nicoară. Acesta a publicat în respectivul volum mărturia directă a pilotului recompensat cu decoraţia „Coroana României cu spade şi panglică - Clasa Cavaler“, pentru curajul dovedit în lupta pentru apărarea rafinărilor Ploieştiului:

Bombardarea Ploieştiului la 1 august 1943 FOTO wikipedia.org

„La ultima tragere, în momentul redresării, am auzit o pocnitură stânga jos, către piciorul stâng, mai jos de maneta de gaze. Maneta era lovita şi ea. Nu mi-am dat seama că-s rănit, de fapt nu am simţit nimci până am căzut. Degajam când am văzut mici stropi de flăcări, scurgându-se de pe manetă spre picior. Pantalonul de piele a început să mă frigă, ardea. Încercam să-mi apăr piciorul, să sting flacăra… Răpus de usturimea aia îngrozitoare, am deschis carlinga ca să sar, însă, eram prea jos ca să pot sări. Manevram precaut maneta ca să nu explodeze. Arsurile mă chinuiau groaznic. În momentul acela îngrozitor am văzut un bombardier desprinzându-se din formaţie şi venind spre mine să mă atace. Avionul meu scotea fum, iar el trăgea în mine cu toate mitralierele din faţă.. Nu mă mai puteam apăra, chinurile deveniseră insuportabile.. a fost momentul în care singura dorinţă era să termin cu totul cât mai repede. Am virat uşor spre stânga colosului, picând uşor spre motoare, decis să intru în el. Am simţit o căldură puternică şi...atât. M-am trezit la spital“.

Ploieştiul la 1 august 1943 FOTO wikipedia.org

Autorul cărţii „Întrezăriri“ mai notează faptul că pilotul, deşi plin de răni şi cu avionul în flăcări a aterizat forţat într-un lan de porumb, cu aripa dreaptă înfiptă în pământ. A fost internat într-un spital din Bucureşti şi a avut nevoie de îngrijiri medicale timp de un an deoarece colona vertebrală îi fusese grav afectată.

Trecut în rezervă în 1945

Din cauza problemelor de sănătate, la 15 septembrie 1945 a fost trecut în rezervă. Rămas fără ocupaţie şi serviciu, Carol Anastasescu a încercat să-şi reia studiile în drept. Nu a fost primit deoarece provenea dintr-o familie înstărită. Mai mult, la 1 august 1948 a fost arestat fără motiv pentru 1 an. În perioada 1949-1950 urmează cursurile unei Şcoli de Cadastru, lucrând apoi în această funcţie în mai multe localităţi din ţară. A fost pensionat în 1980 şi s-a stins din viaţă în anul 2005.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: