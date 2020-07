Pompierul care trece munţii pentru copii. Într-o singură zi, a pedalat 435 km pe Transalpina şi Transfăgărăşan

Sebastian Ghioca, subofiţer operativ principal în cadrul Compartimentului Monitorizarea Situaţiilor de Urgenţă şi Dispecerat - ISU Călăraşi, are o voinţă de fier atunci când vine vorba despre copii. Este ambasadorul prichindeilor aflaţi în dificultate şi nu dă înapoi de la nicio provocare. Nu prea îi place să vorbească despre acţiunile sale şi nici nu are prea multe explicaţii pentru gesturile pe care le face. Spune că aşa simte bucurie, satisfacţie, iar sportul îl ajută să-şi testeze limitele.

“De multe ori, noi oamenii din ziua de azi, avem nevoie de senzaţional, de poveşti uimitoare care să ne justifice acţiunile, gândurile, faptele. Ne aşteptăm ca totul să fie la superlativ pentru a putea accepta cu adevărat un firesc. Mulţi îmi pun intrebarea "DE CE?" De ce aleg să alerg, să pedalez pentru aceşti copii? Răspunsul meu este foarte simplu, pentru că aşa este firesc pentru mine. Nu este nimic senzaţional sau extraordinar în ceea ce fac. Pentru mine este firesc să alerg, să pedalez. Pentru că îmi place, pentru că îmi bucură inima şi îmi încarcă sufletul. Şi la fel de firesc pentru mine este să faci bine atunci când îţi stă în putere. Iar mie îmi stă în putere să îi ajut pe aceşti copii. Îmi doresc ca acest firesc să devină senzaţionalul din lume”, povesteşte Sebastian, un militar care a demonstrat în ultimii ani, prin participarea la maratoane, că suferinţa celor din jurul nostru nu trebuie să ne lase indiferenţi.

Tată de 3 băieţi. La iarnă va avea şi o fetiţă

De această dată, provocarea a fost să pedaleze continuu timp de 24 de ore, cu plecare din localitate argeşeană Corbeni. Şi-a ales ca traseu cele mai frumoase drumuri din România: Transalpina şi Transfăgărăşean, şosele de o frumuseţe rară, dar şi ameţitoare la străbătut.

Efortul a fost unul extrem pentru că nu a avut echipă de suport, întregul necesar l-a avut cu el într-un rucsac: mâncare, haine de schimb, apă pentru hidratare. Traseul a fost parcurs fără pauze de somn. Vremea a fost potrivnică: frig şi o ploaie săcâitoare l-a însoţit pe drum tot timpul, însă a reuşit să termine cursa în 19 ore. Sebastian este obişnuit cu greul.

Pe de o parte prin prisma activităţii pe care o desfăşoară la “birou”. Pe de altă parte are peste 100.000 de kilometri pedalaţi până la acest moment şi peste 10.000 alergaţi. La cei 46 de ani este tatăl a 3 băieţi (cel mare, proaspăt absolvent de liceu), iar din decembrie va fi tată de fată. Sebastian Ghioca susţine cauza micuţilor Fundaţiei Copiii în Dificultate, prin iniţierea şi desfăşurarea la evenimente sportive extreme, de anduranţă, cel de faţă fiind cel mai îndrăzneţ şi dificil de până acum.

A ajuns să aleagă Fundaţia Copii în Dificultate după ce i-a cunoscut pe cei 20 de copii cu nevoi speciale, majoritatea cu afecţiuni grave neuromotorii şi locomotorii, de dezvoltare, cu retard, afecţiuni care necesită sume şi de pâna la 8.000 de lei pe lună pentru îngrijire, toate acestea desfăşurându-se în centrul Sf. Margareta.

Casa din strada Radu de la Afumaţi are nevoie de renovare

“2021 va aduce schimbări importante în ceea ce priveşte acreditarea centrelor care se ocupă de îngrijirea persoanelor aflate în dificultate, cu diverse afecţiuni şi nevoi speciale. O multitudine de centre vor fi nevoite să facă modificări de structură care necesită fonduri uriaşe pentru schimbări, vor fi nevoite să renunţe la pacienţi sau vor fi nevoite să se închidă, iar cei care sunt îngrjiţi nu vor avea opţiuni. Sebi şi-a propus să stângă 3.000 de lei, ce donează fiecare, prieteni, cunoştinţe, colegi, din cei 45.000 de euro care sunt necesari pentru îmbunătăţiri la casa din strada Radu de la Afumaţi, din Capitală. Este nevoie de o revizurie a instalaţiei electrice, repararea acoperişului, reoganizarea spaţiului personal pentru fiecare copil, igienizare. Sunt multe de făcut. Avem câteva promisiuni de sprijin financiar de la câţiva sponsori, sperăm să se concretizeze”, a explicat Lorena Toropoc, psiholog în cadrul Fundaţiei Copii în Dificultate.

“Îmi doresc să vă conving să donaţi”

„De ce fac ce fac? Pentru că pot şi pentru că puterea pe care o am vreau să o folosesc să ajut. Lumea se minunează când vede gesturi extreme pentru cauze frumoase şi vreau să iau acest sentiment şi să îi fac pe oameni să îi ajute pe cei mai puţin norocoşi decât noi.

De ani buni sunt cel care a decis să ajute copiii Fundaţiei Copii în Dificultate. Ei mă numesc ambasadorul lor, iar eu ma simt recunoscător că pot face asta pentru ei. Am copii şi poate acesta este cel mai important imbold de a face ceea ce fac.

Am avut în minte să pedalez 435 de km peste Transalpina şi apoi Transfăgărăsan în mai puţin de 24 de ore. Traversarea, fără pauze de somn, ci doar pentru mâncare, înseamnă un consum uriaş de energie, aproximativ 14.000 de calorii. Gândiţi-vă că la o masă vorbim de 1.500-2.000 de calorii, aşa că voi pierde câteva mese.

Cele două traversări peste Carpaţi înseamnă 7.500 de metri diferenţă de nivel, adică înălţimea unui vârf din masivul Himalaya.

Îmi doresc să vă conving să donaţi pentru că cei 20 de copii ai Fundaţiei au nevoie în continuare de o casă renovată conform noilor standarde, în care să se poată simţi în siguranţă. Fără ajutorul nostru ei riscă să nu mai aibă acest loc pe care îl numesc acasă! Îmi doresc să vă conving să donaţi pentru că nimeni în afară de cei de la fundaţie nu pot avea grijă, în acest moment, de aceşti copii.

Îmi doresc să donaţi pentru că ştiu ce înseamnă să fii părinte şi ce înseamnă să poţi alina suferinţa unui copil şi răsplata de după venită pintr-un zâmbet sau strângere în braţe”, este mesajul pe care l-a transmis Sebastian Ghioca.

Izolarea m-a învăţat foarte multe

Ideea de a face ceva pentru aceşti copii abandonaţi, deşi unii dintre ei au familie, i-a încolţit şi mai mult în gând lui Sebastian în această perioadă de criză sanitară. Pandemia i-a dat ocazie, la fel ca multora dintre noi, să se gândească profund la micile bucurii care ne înconjoară zilnic.

„Anul acesta izolarea m-a învăţat multe, foarte multe. M-a învăţat ce înseamnă să fii părinte. M-a învăţat ce înseamnă să protejezi pe cineva. M-a învăţat ce important este ajutorul, cât de mic, oferit celui de lângă tine. M-a învăţat ce înseamnă să răspunzi la speranţa reprezentată de o mână întinsă către tine. M-a învăţat că haina pe care o port la serviciu are o putere mai mare decât puteam vreodată crede.

Aşa că am decis să devin din nou tată, a 4 oară, voi fi tată de fată! Aşa că am decis să ajut şi mai mult copiii, de care m-am ataşat fără speranţă, de la fundaţia Copii în Dificultate. Aşa că am decis să îmi testez limitele fizice şi psihice încercând să parcurg distanţa de 435 de km în mai puţin de 24 de ore.

Aşa că am decis să unesc cu ajutorul bicicletei, într-o buclă generoasă, Transalpina - Drumul Regelui şi Transfăgărăşan, cel mai frumos drum din lume”, povesteşte Sebastian Ghioca.

„Este firescul meu, aşa sunt eu, îmi place să ajut. Cred că toţi ar trebui să avem această solidaritate, empatie, disponibilitate de a oferi sprijin.Pentru că aceşti copii s-au lipit de inima mea şi pentru că mi-am promis că o să îi ajut mereu! Toţi putem să facem asta, doar că trebuie să căutăm în noi resursele“, adaugă el.

