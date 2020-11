Jurnalul cutremurător al unei paciente cu COVID-19: În noaptea asta, moartea a bătut de două ori la uşă. Cum să-i spun că doamna a plecat în Rai, la flori?

Iată ce a postat călărăşeancă pe pagina sa de socializare după experineţa COVID, trăită în spitalul-super din Olteniţa:

ATI OLTENITA - Povestea intre viata si moarte

Hipocrate de-ar trai, cu echipa ATI Oltenita s-ar mandri! ,,Noi ne ferim de publicitate, nu ne simtim confortabil sa fim f popularizati. Suntem oameni, lasati imperfecti de Dzeu.,, - asistentul Ovidiu

3 oct-dureeeeri musculare, osoase...tuseeee

4 oct --fara gust, fara miros, anuntat medicul de familie

5 oct -prima zi de medical, programata de medicul de familie pt test

6 oct -facut test tusea se inrautatea, durerile, la fel - paracetamol si azitrox - tusea se inrautatea, saturatia (nivelul de oxigen din plamani) scadea

9 oct chemat ambulanta CL - test covid spital la urgenta - confirmat in 2-3 ore, plecat la Spital Oltenita, sectia medicala, dr Patrau Ioana - saturatia 82

14 oct-transfer ATI, examene de sange, tratamente, un singur medic, putini asistenti, putine infirmiere la nr de pacienti

18 oct a murit un om! Un tataie simpatic, cu par alb, care striga ca-l doare

22 oct o alta pacienta in dreapta mea, doamna Stoican Valeria este cu masca...sotul ma-ntreaba la telefon daca are speranta...ma roaga sa-i transmit ca florile din balcon si-au revenit si o asteapta acasa

23 oct au murit amandoua...la stanga si la dreapta mea...in noaptea asta moartea a batut de doua ori la usa...a fost langa mine...nu pot sa cred...tremur .

Au plecat amandoua in sac negru...nu mai pot sa vad asa ceva! - ma suna dl Stoican....ce sa-i spun, cum sa-i spun ca doamna a plecat in Rai la flori? Aseara la 12 noaptea m-a sunat sa-i spun starea sotiei. E cuminte, sub masca, mai cuminte decat mine, e o luptatoare, rezista... Culcati-va linistit, ma sunati dimineata... Spunea ca au avut o casnicie model, au lucrat amandoi cu gestiune la fabrica de inox, ca au avut o viata frumoasa bazata pe respect si iubire, au un fiu in Anglia si nepotul acolo la Conservator...mi-a povestit ea pana la masca, mi-a povestit el cand ma suna.

Spunea ca ultima speranta de comunicare sunt eu, si se roaga sa nu ma mute pe medicala. Nici eu nu voiam. Imi doream s-o vad revenindu-si, imi doream sa-i ajut cat puteam pe ceilalti, spuneam ca daca ma fac bine raman voluntara la ATI. Aici e nevoie de personal medical, fratilor!

Lumea strigă comtinuu după ajutor

Aici lumea striga continuu dupa ajutor! Cum sa te imparti la 2 saloane, la 12 pacienti cand esti doar 2+2 pe tura? Cum? La ATI e doar un medic! De fapt, doi, de doua zile. Doamna dr si-a adus si sotul s-o ajute. Doi doctori, zece asistenti si zece infirmiere! Pe tura 1 doctor, 2 asistenti, 2 infirmiere pentru 12 bolnavi! Cum sa se imparta cand toti striga dupa ajutor? Cum sa rezisti?

25 oct -Ziua Armatei...Tata, ma gandesc la tine! M-am mutat, dar tot la ATI, aici unde-i ECHIPA. A venit alt bolnav si m-au mutat intr-un alt salon pentru recuperare. Exercitii de respirat si miscare prin camera...miscare...off, abia merg, efort f mare, abia ma tin pe picioare. Am numit noua camera...,,garsoniera mea

4 nov- Casuta mea, viiiiin! E infricosator! Ce experienta am ajuns sa traiesc! Traumatizanta experienta! O luminita, o perdea, acum, un pat gol... Dintr-o data albul s-a transformat in negru...ingerii s-au transformat in demoni...sac negru...si gata! Dar cineva trebuie sa faca si asta... Incredibila viata asta! Maine va dormi altcineva in patul lui 'nea Tatuc! - masca cosmar, masca infricosatoare CPAP ,,Acel cosmar v-a tinut vie pt cateva zile,, - asistent Ovidiu ,,Irina, rezista! Inca o noapte cu masca aia oribila, dar asta te-a tinut in viata pana acum.

Deja plamanii isi recapata functiile.,, - Dani, m-am tot gandit ce spunea un moderator tv: - cand venim (ne nastem) suntem mangaiati pe crestet. - cand plecam...suntem mangaiati pe tample. Ma-ntreb: intre nastere si moarte, oare stim sa ne mangaiem pe suflet? Cum? Cu iubire! Avem nevoie de iubire, de respect, pretuire, oameni buni, trebuie sa fim oameni! UMANITATE, EMPATIE, COMPASIUNE, asta am vazut la Oltenita! SUFERINTA ALINATA CU IUBIRE. SUFERINTA UNESTE OAMENII!

,,Stafii fara nume, fara chip, asta suntem!,, - asistent Luiza Sunteti oameni minunati! Da, fara chip, dar cu ochi calzi, cu vocea blanda. Aici suferinta se vede si mai ales se simte, aici suferinta ne-a unit. Si n-ai cum sa uiti suferinta asta! Orice poti uita, dar asta nu! Nu mi-am inchipuit vreodata ca exista atata SUFERINTA! - Aum a venit dl dr. A vazut saturatia de oxigen ca e buna nefiind conectata, mi-a spus ca le-a fost teama ca nu pot trece...si ca se bucura ca-s bine.

A trecut si mi-a dat tema: - exercitiul 1: azi voi trage aer pe nas, numar 4 secunde, dau pe gura afara. - exercitiul 2: trag aer pe nas, 4 sec. si apoi il dau afara-ntr-o manusa medicala de menaj pana i se umfla degetele. In fata tanarului medic n-am rezistat sa stau cu aerul in plamani 4 sec si mi-a spus ca plamanii mei, la baza, inca sunt umezi si trebuie prin respiratia-exercitiu sa-i dau un aport continuu de oxigen. De ce am ajuns la spital Oltenita? ,,Pentru a ne cunoaste!,, - asistenta Petronela Adevarat! Pentru a-i cunoaste pe acesti OAMENI MINUNATI! N-am sa uit niciodata clipele de cosmar... SUFERINTA... Unii au avut parte doar de momente, eu de zile. N-am sa uit niciodata ca MOARTEA a batut la usa ATI si a intrat.

N-am sa uit niciodata ECHIPA medicala, putina, f putina, care trateaza ca pe propria familie, pacientii. In spatele echipamentelor, a mastilor, a usilor, tot personalul este afectat emotional de asemenea situatii, fie tineri, fie batrani. Nu sunt cuvinte care sa aline asemenea suferinte: Tatuc, Moldoveanu Maria, Stoican Valeria, Dan Putinica, colegii mei de suferinta care n-au rezistat. Dumnezeu sa-i odihneasca in Lumina!

,,Nu toti care vin la ATI mor, munca noastra trebuie sa se regaseasca in persoane redate societatii,, - Ovidiu - ,,De aceea ne-am ales aceasta meserie, ne-am facut medici ca sa-i salvam,, - dra dr Colectivul medical de la Oltenita (de la infirmiere, asistent/asistente, doctori) este suma sufletelor pe care le ajuta sa TRAIASCA, sa ZAMBESCA! Aici, la ATI Oltenita am gasit UMANITATE! Aici, la ATI Oltenita am gasit EMPATIE, COMPASIUNE! Aici, la ATI Oltenita DUREREA E MARE! Aici, la ATI Oltenita conditii foarte bune si ingrijire profesionala. Aici, la ATI Oltenita, trebuie sa ramai cu mintea libera si pacient si lucrator. Iti trebuie muuuulta putereeeee, un psihic tareeee sa treci peste.

SUNTETI BUNI, CEI MAI BUNI! Asistenti: Ovidiu, Dana, Flori, Petronela, Luiza, Elena, Diana, Sorina, Tamara, Doina Mihaela Infirmiere: Veronica, Neluta, Vivi, Elena, 2 Geta, 2 Nicoleta Dra/dna dr Bold Iulia Roxana si sotul, dl doctor Darius Morlova, RESPECT pentru medici, asistenti, infirmiere. O relatie frumoasa, calda, greu de descris in cuvinte. O relatie umana cu pacientii, grija lor legata de starea de sanatate fizica, sufleteste, detalii care au contat enorm. E cumplit de greu, credeti-ma! Doar cineva care a fost in situatie similara, din pacate, va intelege ce doresc sa transmit... Nu toti vor sti sa citeasca printre randuri... Nu uitasem ca suntem nemuritori, dar lumea s-a schimbat...nu exista empatie, nu stim sa gestionam problemele. Multi au plecat la Dumnezeu... Un virus nou ce face prapad neasteptat! Unii cu o forma mai usoara de covid. Cum sa ne intarim sistemul imunitar? Pentru mine statul la terapie a reparat urmarile lasate de covid, pentru altii...

