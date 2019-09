Echinocţiul de toamnă 2019: Fenomenul  care face ziua egală cu noaptea. Cum ne influenţează viaţa acest moment

Echinocţiul de toamnă are loc în septembrie FOTO astro-urseanu.ro

Primul echinocţiu este cel de primăvară, urmat de cel de toamnă. Solstiţiile sunt şi ele tot două, primul are loc la trecerea în anotimpul vara şi cel de-al doilea, la trecerea în anotimpul iarna. Echinocţiul de toamnă reprezintă momentul în care Soarele în mişcarea sa aparentă anuală trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ceresc, ziua fiind egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ.

În aceasta zi, spun astronomii, în emisfera australă începe primăvara. Singurele excepţii le întâlnim în regiunile polare. În zona Polului Nord începe lunga noapte polară, iar în cea a Polului Sud, Soarele se iveşte deasupra orizontului, timp de 6 luni, până la momentul echinocţiului de primăvară. Echinocţiul are loc de două ori pe an, primăvara şi toamna. De la un an la altul, fenomenul nu se produce la aceeaşi dată datorită faptului că anul calendaristic nu este egal cu anul tropic.

23 septembrie, ora 10.50

În acest an, echinocţiul de toamnă are loc pe 23 septembrie, la ora 10.50. Punctul echinocţiului de toamnă, numit şi „punct autumnal" , se află pe sfera cerească la intersecţia eclipticii (ce reprezintă proiecţia pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cereşti în cea sudică. Aflându-se deci la această dată în dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va răsări şi va apune chiar în punctele cardinale est şi vest, durata zilelor fiind astfel egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopţilor, conform astro-urseanu.ro.

În emisfera nordică începe primăvara

Singurele excepţii le întâlnim în regiunile polare, în zona polului nord începând lunga noapte polară, iar în cea a polului sud Soarele ivindu-se deasupra orizontului, timp de 6 luni, până la momentul echinocţiului de primavară. Dacă în emisfera nordică începe toamna astronomică, în emisfera sudică a Pământului, data de 23 septembrie marchează începutul primăverii. Începând de la această dată, durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopţilor să crească, până la solstiţiul de iarnă.

Trecem în zodia Balanţei

Astrologic, momentul coincide cu intrarea Soarelui în zodia Balanţei, una de reconciliere. Semnul aduce un alt tip de energie, care ne ajuta să medităm la ceea ce s-a manifestat până acum. Pe de o parte, Balanţa aduce cu ea un alt tip de energie, ideal pentru manifestare şi gândire sau pentru meditaţie asupra a ceea ce a fost sau urmează să se întâmple. Este vorba de o energie de factură pozitivă, ce aduce schimbări benefice în lume. Astfel, zilele de toamnă care vor curge până la instalarea iernii astronomice vor fi decisive pentru găsirea balanţei între viaţa lăuntrică şi cea manifestată în exterior.

