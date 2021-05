Drama vieţii romancierei Ileana Vulpescu. Care a fost ultima dorinţă a scriitoarei şi ce spunea despre fericire

A lăsat cu limbă de moarte să fie incinerată, iar cenuşa să fie aruncată în mare. Într-un interviu pentru Adevărul din anul 2013, scriitoarea a povestit despre tragediile care i-au marcat ultimii ani ai vieţii, dar a vorbit şi despre dorinţa sa de a fi incinerată.

Redăm un fragmet din interviul realizat în 2013 pentru cotidianul Adevărul:

În septembrie, după decesul soţului, ziarele şi televiziunile spuneau că scriitorul Romulus Vulpescu „a dus o viaţă la limita sărăciei“.

Domnule dragă, oamenii îşi fac păreri, dar nu te întreabă. La limita modestiei. Nu pot să spun că n-am avut bani de pâine, dar am avut o viaţă echilibrată, obişnuită. Altă doamnă a spus că fata mea a murit de cancer. N-a murit de cancer, a murit de septicemie!

Cum a fost pentru dumneavoastră toamna anului trecut?

În momentul când îţi pierzi raţiunea de a mai exista, trebuie să-ţi faci o filosofie de viaţă în care să consideri că mai ai de ce să trăieşti. Faptul că bărbatul meu a lăsat o traducere a lui François Villon fără note cred că mi-a fost de foarte mare folos. Aşa că am început lucrul la această traducere, pe care vreau s-o văd publicată. Am simţit că mai sunt folositoare la ceva. Altminteri, este foarte greu când pierzi tot ce înseamnă reper în viaţa ta.

Spuneaţi că nu v-amintiţi ultima oară când aţi fost fericită. Cum se poate aşa?

Chiar nu-mi amintesc. Am şi eu scăpările mele. Înseamnă că e demult de tot dacă nu-mi aduc aminte. Cred că fericirea e un cuvânt de dicţionar. Sunt momente de mulţumire, e o desprindere de tine, de ceilalţi, dar, ca stare permanentă, aşa ceva nu există.

De ce vreţi să fiţi incinerată?

Cred că nimănui nu i se poate refuza dreptul de a face ce vrea cu corpul său şi după moarte. În plus, eu, spun drept, am oroare de viermi. Dacă poţi să n-ai de-a face cu ei, de ce să nu-i eviţi? Cenuşa vreau să-mi fie aruncată în mare, de la Neptun, pentru că e o localitate care mi-a fost mie dragă. E atât de simplu.

"Arta conversaţiei", cel mai cunoscut titlu

Născută pe 21 mai 1932, la Bratovoeşti, judeţul Dolj, Ileana Vulpescu este prozatoare şi traducătoare, membră a Uniunii Scriitorilor.

Licenţiată în Litere la Universitatea din Bucureşti, a lucrat la Institutul de Lingvistică al Academiei Române şi a semnat traduceri din limbile engleză, franceză şi spaniolă.

Este autoarea a numeroase romane, volume de proză scurtă, piese de teatru, dar şi repovestiri ale unor texte destinate publicului tânăr. Cel mai cunoscut titlu semnat de Vulpescu este ”Arta conversaţiei”, roman publicat în 1980, care s-a bucurat de ediţii multiple. Împreună cu actorul George Bănică, ea a realizat o dramatizare după acest roman, care a fost jucată la teatre precum Giuleşti din Bucureşti şi ”Marin Sorescu”, din Craiova. Romanele sale ”Rămas-bun casei părinteşti”, ”Arta conversaţiei” şi ”Sărută pământul acesta” au fost traduse în slovacă, maghiară şi franceză, respectiv italiană.

