Dorinţa neîmplinită a Corneliei Catanga, regina muzicii lăutăreşti. Ce planuri avea după pandemie

De-a lungul ultimilor ani, necazurile nu au ocolit-o pe Catanga. În urmă cu ceva vreme, aceasta a suferit un infarct, cauzat probabil din cauza oboselii. În afară de situaţia financiară şi sănătate, Cornelia Catanga a întâmpinat. Au existat zvonuri care spuneau că cei doi urmează să se despartă, deoarece bărbatul i-ar fi fost infidel femeii cu care are o relaţie de aproape 30 de ani. Cei doi au rămas să locuiască împreună, încercând să îşi rezolve problemele cu calm. Recent, Cornelia Catanga spunea că după ce trece pandemia vrea o nuntă ca-n poveşti pentru unicul său fiu. "În plus, după ce trece pandemia, vreau să-i fac fiului meu, Alex, o nuntă ca-n poveşti, cu peste 200 de invitaţi", spunea artista.

Descoperită de Doina Badea

Cornelia Catanga s-a născut în anul 1958, în satul Zeletin, judeţul Buzău, şi este nepoata violonistei Maricica Catanga. În anul 1964, Cornelia începe să cânte la acordeon, iar în 1966 cântă pentru prima dată pe scenă, la balul comunei Valea Plopului. Judeţul Prahova.

În anul 1969 participă la o preselecţie la Casa de Creaţie din Buzău, aici fiind descoperită de Doina Badea cu care colaboreaza un an, ca solist instrumentist.

În 1971 cântă pentru prima dată alaturi de Toni Iordache, iar în perioada 1972-1978 începe sa cânte la nunţi alături de Nicolae Florian şi Marin Năsturică.

În 1979, Catanga cântă pentru scurt timp alături de Romica Puceanu, iar in 1985 are primul spectacol la Sala Polivalentă (spectacol de comedie cu momente muzicale, alături de Stela Popescu şi Alexandru Arşinel.)

Din 1986 încep turneele in străinătate (în special Israel, dar şi Berlin) iar primul LP îl lansează îm 1989, acompaniată de orchestra lui Ion Onoriu.

După 1995 înregistrează colaborări cu Sfinx Experience, Nicu Constantin şi Loredana Groza, dar continuând colaborările şi cu Nicolae Nitescu, Florica Roşioru etc.





Cornelia Catanga a murit vineri diminheaţă, răpusă de noul coronavirus,. Anunţul a fost făcut de jurnalista Mara Bănică pe pagina sa de socializare. Cântăreaţa de muzică lăutărească a murit la vârsta de 63 de ani, la Spitalul Universitar din Capitală.



"Din păcate, Cornelia Catanga s-a prăpădit. Sunt împietrită, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a răpus-o, acum o oră, la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte!", a scris Mara Bănică pe pagina sa de Facebook vineri dimineaţa, în jurul orei 6,00.

