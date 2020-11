Cum alegem cea mai sănătoasă brânză. Ce mic test ne învaţă un producător autentic să facem acasă

Brânza produsă exclusiv din lapte îşi menţine fermitatea, nu se dizolvă la fierbere, este onctuoasă şi se transformă în cremă dacă o fărâmiţezi între degete. Ioana Rainea, din Călăraşi, e expertă în prepararea brânzei. La cei 77 de ani, tanti Ioana spune că nu a mâncat brânză din comerţ niciodată. De 35 de ani o prepară acasă şi o vinde la piaţă.





„Nu am consumat niciodată brânză de la magazin, am avut animalele noastre şi am făcut brânză curată. Nici nu ştii ce cumperi. Am auzit şi eu de Feta aia bulgărească, boală curată! Cum să coste 8-10 lei un kilogram de brânză? Eu nu înţeleg cum asemenea mizerii au loc pe piaţă”?, se întreabă producătoarea.

Ioana Rainea deţine, alături de copii săi, o fermă cu 30 de vaci şi aproximativ 1.000 de oi. Prepară zilnic sute de kilograme de brânză şi spune că nu a obosit niciodată.





„E muncă multă, dar e şi satisfacţia că mănânci ceva sănătos. Clienţii noştri ştiu despre ce vorbesc. Eu fac brânză din cheag şi lapte. Atât, asta e reţeţa pe care o folosesc. Cheagul natural este păstrat de la miei. Primăvară când îi tăiem, din stomac se păstrează această pieliţă, cheag se numeşte. Se spală bine cu sare, cu borş şi cu apă, iar apoi se usucă. Se păstrează câteva luni bune. La brânză pui un praf şi iese marfă de cea mai bună calitate”, povesteşte femeia.

Ioana Rainea, producător de brânză din Călăraşi FOTO I.S.

La ce trebuie să fim atenţi

Tot ea ne explică şi care sunt aspectele de care trebuie să ţinem cont atunci când cumpărăm brânză. În primul rând trebuie să fim atenţi la culoare. Brânza de oaie nu este albă ca cea de vacă ci merge spre gălbui, căci laptele de oaie este mai gras decât cel de vacă. Şi la aspect trebuie să ţinem seama: brânza din lapte are orificii de aer în interior şi nu are consistenţa untului. Ca să fiţi siguri că aţi cumpărat un produs de calitate, sănătos, puteţi să faci un mic test. Se pune o bucăţică de brânză la desărat. Pusă în apă, brânza din grăsimi vegetale se înmoaie, cea din lapte îşi menţine fermitatea. Şi la fierbere ne putem da seama foarte uşor: brânza din lapte nu trebuie să se dizolve, explică tanti Ioana.



Zi de zi, în piaţa Orizont, alături de o nepoată, Ioana Rainea vinde brânză. Sunt zile în care câştigă mai mulţi bănuţi, în altele nu vinde nimic. Marfa se vinde cu preţuri cuprinse între 15 lei, pentru un kilogram de urdă, şi 30 de lei, un kilogram de brânză veche de oi. Într-o săptămână vinde 5-60 de kilograme, cam 4 cutii cu brânzp. Ar fi şi mai bine dacă am da mai mult, dar omul de uită la preţ şi nu-i convine. Doar cei care doresc să mănânce sănătos ştiu că noi avem marfă de calitate.

Preţul brânzei din lapte nu poate fi foarte mic, asta pentru că un kilogram de brânză se obţine din 7-10 litri de lapte, care pe piaţă, la ţărani, nu are preţ sub 2,5 lei/kg, prin urmare nici brânza nu poate costa mai puţin de 10-15 lei/kg.

Cum arată produsele din grăsimi vegetale



O brânză făcută din grăsimi vegetale va fi mai albă decât una obţinută numai din lapte. De asemenea, textura este diferită de la un tip de brânză la altul. Brânza din grăsimi vegetale este mai compactă şi mai moale, pe când cea din lapte este mai aerată.

Legea nu interzice adaosurile de lapte praf si grăsimi vegetale în produsele pe bază de lapte proaspăt. Însă fabricantul este obligat să menţioneze clar acest lucru pe etichetă şi nu mai are voie să folosească de folosească denumirile consacrate: unt, smântână, telemea.

Pensionara vinde brânză sănătoasă în piaţa Orizont FOTO I.S.

O brânză netedă trebuie să vă dea de gândit, întrucât brânza adevărată are orificii de aer în interior. Dacă acestea nu există, să luaţi în calcul că brânza este falsificată cu clorură de calciu.

Clorura de calciu întăreşte produsul. Tăiaţi o bucată cât o cutie de chibrituri. Congelaţi-o şi verificaţi a doua zi, după ce o dezgheţaţi, dacă a devenit sfărâmicioasă. În acest caz, e contrafăcută. Dacă nu aveţi timp, puneţi bucăţica în apă fiartă. Nu trebuie să se topească mai mult de 40% la fierbere, altfel e 80% margarină.





Când este pusă la desărat, în cazul în care laptele nu a fost de calitate, se va înmuia, dar dacă laptele a fost bun, va rămâne fermă. Brânza adevărată nu va avea niciodată consistenţa untului, acesta este un alt truc la care trebuie să fim atenţi.

Brânză naturală FOTO I. S.

Iar dacă punem o bucată de brânză la fiert şi se dizolvă, înseamnă că nu conţine lapte, principalul ingredient al acestui aliment extrem de iubit, care atunci când este de calitate, reprezintă o sursă importantă de proteină.

Brânza naturală se observă cu ochiul liber FOTO I.S.

