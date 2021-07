Culturile agricole, afectate de vremea extremă. Fermierii se temeau de secetă, acum luptă cu prea multă ploaie

Pe suprafeţe întinse, orzul are o înălţime de peste un metru şi jumătate. A crescut bine, însă din cauza ploilor şi vântului boabele se coc mai greu. Întârzierea este de aproape două săptămâni. Precipitaţiile extreme din ultimele zile au pus şi plantele la pământ. Până acum fermierii se temeau de secetă, acum au de luptat cu prea multă ploaie. Iar meteorologii au anunţat căldură sufocantă în ultima perioadă.

Inginerul Costel Marinache are la Călăraşi o fermă cu 10.000 de porci şi cultiva cu cereale pe o suprafaţă de peste 2.000 de hectare de teren luat în arendă. În acest an îi este teamă că nu va avea ce să recolteze. " Va fi rău, nu avem cum să fim optimişti. O parte din producţia de cereale este comercializată către diverse societăţi, iar cealată parte asigură hrana animalelor din fermă. Stăm şi aşteptăm să vedem ce-o să urmeze. Anul trecut seceta a făcut pagube uriaşe, acum precipitaţiile abundente. Rapiţa a fost cea mai afectată, dar nici la grâu nu sunt mari şanse de producţii bune. Orzul e culcat la pământ, s-a pierdut cam 20-25% din ce am cultivat. O altă problemă este legată de faptul că nu aveam oameni pentru munci agricole în câmp. Nu găseşti tractorişti, muncitori pentru campania de recoltare, deşi salariile sunt atractive. Mulţi au plecat afară, iar cei care au rămas preferă să nu se streseze cu munca", povesteşte fermierul.

Fermierii din Bărăgan spun că recoltele vor fi mai mici în acest an FOTO Facebook/P.I.

Culturile agricole au fost afectate în toate regiunile în care a plouat exagerat în ultima perioadă. Vicepreşedintele Asociaţiei Producătorilor Agricoli din Brăila, Marcel Cucu, spune că unde era deficit de umiditate ploile au fost binevenite. Însă ce e prea mult strică.”Partea pozitivă e că au fost completate deficitele de apă. Situaţia în zona Bărăganului era cu deficit de umiditate, ceea ce înseamnă că s-au completat. Noi am avut mari speranţe până mai zilele trecute. Culturile de toamnă aveau un aspect foarte bun, promiţător, să vedem ce se întâmplă în continuare”, a spus Cucu.

Aproximativ 5.000 de hectare au fost distruse

Suprafaţa agricolă afectată de fenomenele meteorologice extreme înregistrate în ultima perioadă se ridică la aproximativ 4.665 hectare, însă din totalul suprafeţei însămânţate reprezintă în acest moment sub 1%, a declarat Marius Mihai Micu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Astfel, zonele unde au fost cele mai intense fenomene meteo în ultima perioadă sunt cele din estul şi sud-estul ţării, dar conform avertizărilor transmise de meteorologi săptămâna aceasta intensitatea fenomenelor s-a mutat pe zona de vest, sud-vest şi zona de sud şi sud-est.

Culturile agricole care au avut de suferit cel mai mult în urma inundaţiilor sunt orzul, ovăzul şi orzoaica, cu o suprafaţă de aproximativ 1.281 ha, floarea soarelui - 823 ha, porumbul - 566 ha, soia - 442 ha, rapiţa - 340 ha, grâul - 175 ha şi plantele furajere - 106 ha.

În privinţa suprafeţelor afectate de grindină au fost consemnate până în prezent 415 ha cultivate cu grâu, 170 ha cu porumb, 115 ha cu floarea soarelui, 60 ha cu rapiţă şi 45 ha cu mazăre, dar probabil şi aceste suprafeţe se vor extinde, a subliniat oficialul MADR.

Fermierii din Bărăgan spun că recoltele vor fi mai mici în acest an FOTO Facebook/P.I.

Acesta susţine că ploile căzute în ultima perioadă au dus la deprecierea unor culturi agricole în anumite zone, însă nu se cunoaşte, încă, cu exactitate care este suprafaţa totală calamitată şi cât de mult s-au depreciat culturile.

Un an mai bun decât 2020

Având în vedere căderile de precipitaţii din 2021, Micu susţine că anul acesta va fi "categoric un an agricol mai bun faţă de anul trecut", când secetă pedologică s-a manifestat extrem de intens pe teritoriul ţării.

"În urma precipitaţiilor, rezervele de apă din sol sunt la cote satisfăcătoare apropiindu-se în anumite zone de limitele optime. În mare parte a ţării s-a refăcut rezerva de apă, iar culturile agricole arată bine din punct de vedere al stării de vegetaţie. Categoric va fi un an agricol mai bun faţă de anul trecut dacă situaţia rămâne în parametri actuali şi nu mai există intensificări ale acestor fenomene care afectează culturile agricole. În aceste condiţii, estimăm pentru acest an o producţie de grâu de aproximativ 9,9 milioane tone, la orz estimăm 1,4 milioane tone, la orzoaica de toamnă - 252.000 de tone, iar în ceea ce priveşte orzoaica de primăvara - 191.700 de tone. Aceste informaţii ne sunt comunicate de Direcţiile pentru agricultură judeţene (DAJ), prin ele colectăm aceste estimări. Precizez că sunt doar estimări la momentul de faţă, întrucât pot apărea situaţii în care producţiile agricole să fie afectate", a transmis Micu.

În ceea ce priveşte estimările de producţie pentru culturile însămânţate în primăvară, reprezentantul MADR a precizat că nu au fost făcute deocamdată, deoarece acestea se află încă în stadii incipiente de vegetaţie.

Vă recomandăm să mai citiţi: