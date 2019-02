Ce trebuie să mănânci pentru o imunitate de fier. Patru alimente care ţin bolile la distanţă. Cum trebuie consumate

Afecţiunea, spun medicii, este cauzată de scăderea cantităţii de hemoglobină sau a numărului de globule rosii din sânge. Poate fi tratată pe cale naturală, o alimentaţie atent concepută fiind cheia unei vindecări rapide. Atunci când boala nu a căpătat aspect patologic poate fi usor tratată prin adaos de fier în alimentaţie.



Pătrunjelul este bogat în fier, vitaminele A, B, C şi K, aminoacizi, acid folic şi în betacaroten. De asemenea, pătrunjelul conţine şi alte vitamine şi minerale esenţiale atât pentru tratarea acestei afecţiuni, cât şi pentru întărirea sistemului imunitar. Întăritor natural al sistemului imunitar, bun stimulent al sistemului nervos, antiinfecţios, vasodilatator, bun renegerator capilar.

Pătrunjelul conţine proteine (20%), flavonoide (întreţin membranele celulelor sângelui, au rol de antioxidant), uleiuri esenţiale, fier, calciu, fosfor, mangan, inositol, sulf, vitamina K, betacaroten şi, în special, vitamina C. "Datorită substanţelor nutritive pe care le conţine, pătrunjelul întăreşte imunitatea organismului şi are un rol important în distrugerea radicalilor liberi. Planta este bogată în vitamina A, vitamina C, vitamina B şi E, mangan, fier, fosfor, potasiu, iod, clorofilă şi magneziu. Conţinutul de vitamina C este mai mare de patru ori decât cel din portocală, iar conţinutul de fier este mai mare decât cel al spanacului”, explică dr. Daniela Stan, medic de familie.

Sfecla roşie, un miracol pentru organism

Tot ceea ce are nevoie organismul găsim în sfecla roşie. Consumată în oţet, proaspătă sau coaptă, este un superaliment nutritiv cu multe beneficii pentru sănătate. Vitaminele A, C, complexul B, sulful, sodiul, calciul, fierul, iodul, potasiul şi antioxidanţii din sfecla roşie ajută la tratarea mai multor afecţiuni.

“Sfecla roşie este un complex de vitamine şi minerale cum rar mai găsim şi, în plus, vindecă afecţiuni ale ficatului, afecţiuni cardiovasculare, digestive, întăreşte imunitatea şi este un puternic antiinflamator, detoxifiant şi energizant. Sfecla roşie conţine tot complexul de vitamina B, potasiu, mangan, vitamina C, vitamina A, magneziu, fosfor, iod, calciu, sulf, antioxidanţi şi fier, cu alte cuvinte tot ceea ce organismul are nevoie”, explică medicul.

Bananele te scapă de ameţeală

Bananele sunt o sursă excelentă de potasiu, magneziu, fosfor, fier şi proteine. Consumul regulat de banane reduce cele mai frecvente simptome ale anemiei: oboseala, ameţeala şi amorţeala. Mănâncă banane la micul dejun şi între mese sau optează pentru un shake din banane şi lapte. Banana, cel mai popular fruct din lume, ne oferă energie graţie conţinutului de potasiu şi magneziu.

Un singur fruct are 400 de miligrame din această substanţă necesară bunei funcţionări a sistemului nervos, a muşchilor şi menţinerii balansului fluidelor în organism.

Morcovul, bogat în vitamine şi minerale

Betacarotenul şi alţi nutrienţi din compoziţia morcovilor susţin metabolismul, cresc nivelul hemoglobinei şi îmbunătăţesc sistemul imunitar.



Pe lângă faptul că este foarte bun la gust, morcovul este aliment natural, adică un aliment-medicament. Are un nivel ridicat de vitamine şi minerale precum potasiu, calciu şi magneziu. Pe lângă vitamina C, acesta mai conţine şi vitamine din grupa B cu proprietăţi calmante şi regenerante.



Morcovul este cunoscut pentru proprietăţile sale nutritive, dar şi pentru faptul că este un bun antianemic, curativ, diuretic, remineralizant şi sedativ.



“Chiar şi gătit, morcovul îşi păstrează proprietăţile nutritive, fiind, de altfel, excepţia de la regulă care spune că, prin fierbere, legumele îşi pierd vitaminele. Asadar, chiar şi fiert, este o sursă importantă de vitaminele A şi B6, potasiu, magneziu şi acid folic”, explică dr. Daniela Stan.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: