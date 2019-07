Când ar urma să fie construit pasajul peste calea ferată de la Drajna. Este unul dintre cele mai ambuteiate puncte rutiere din România

Acesta a mai declarat că lucrările la pasaj ar putea demara în primăvara anului 2020. El va începe de la nodul rutier de la autostradă, în sensul de mers de la Călăraşi spre Slobozia. Se va construi un sens giratoriu aici în dreptul nostru, la Călăraşi, va merge pe partea stângă, paralel cu DN 21, va traversa calea ferată şi se va descărca, de asemenea, într-un sens giratoriu, la intrarea în comuna Dragalina, pe DN 21. Aş vrea să mai precizez că doamna prim – ministru a creat la nivel de Guvern un Departament de Infrastructură în care va fi inclus şi acest obiectiv, urmărind foile de parcurs al tuturor obiectivelor pe care Executivul intenţionează să le finalizeze într-un termen cât mai scurt. Bani pentru construirea acestui pasaj există. În luna ianuarie, când bugetul s-a aflat în Comisia de buget – finanţe, am susţinut acest obiectiv acolo. El figurează pe lista de investiţii a Ministerului Transporturilor. Ne întârzie doar aceste proceduri legale care trebuie îndeplinite” a spus deputatul Sorin Vrăjitoru.

Premierul Dăncilă propune acordarea de bonusuri

Şi premierul Viorica Dăncilă a anunţat în timpul unei vizite la Slobozia că realizarea pasajului de la Drajna va fi unul dintre obiectivele pe care le va urmări şi că va analiza propunerea de a acorda bonusuri astfel încât lucrările să fie terminate cât mai repede.

„Am vorbit despre pasajul de la Drajna atât la Călăraşi, cât şi aici la Ialomiţa, ştim că este o problemă, după cum ştiţi am înfiinţat Departamentul pentru Infrastructură în subordinea primului-ministru. Aceste pasaj va fi unul din obiectivele pe care le vom urmări, voi avea o discuţie cu dl ministru Cuc, vedem care este stadiul actual. Vrem să urgentăm lucrurile la acest pasaj, chiar propunea domnul ministru Teodorivici să acordăm chiar un bonus, astfel încât acest pasaj să fie terminat cât mai repede. Din punct de vedere al primului-ministru voi avea o foaie de parcurs săptămânală, referitoare la lucrările care se fac la acest pasaj”, a declarat premierul.





Pasajul Denivelat Superior de la Drajna urmează fie construit pe DN 21, la km 105+500, peste calea ferată, într-o zonă în care se formează frecvent cozi.

Contractul pentru elaborarea Studiului de fezabilitate pentru pasaj a fost semnat în 23 mai 2019. Acest contract, în valoare de peste 430.000 de lei, vizează şi pregatirea documentatiei de atribuire pentru execuţia lucrărilor, asigurarea asistentei pentru sustinerea aplicatiei de finantare şi asigurarea asistenţei pe durata desfăşurării procedurii de achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor.

“Pasajul de la Drajna este un obiectiv de investiţii la care ţin foarte mult, fiind extrem de important atât pentru judeţul noastru cât şi pentru judeţele învecinate. De când am intrat în Parlamentul României am promovat acest obiectiv. Am încercat să ducem la finalizare cu celeritate toate etapele premergătoare construirii lui. Astăzi când vorbim a fost atribuită întocmirea Studiului de Fezabilitate. Iniţial, termenul de finalizare a SF-ului a fost de 6 luni, dar domnul ministru Cuc, în discuţiile purtate cu firma câştigătoare, au căzut de comun acord ca acest termen să se reducă la 3 luni. Asta înseamnă că la finele lunii august – începutul lunii septembrie să fie gata Studiul de Fezabilitate urmând ca apoi lucrările să fie scoase la licitaţie” a spus Vrăjitoru.

