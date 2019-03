Avioanele F-16, introduse în serviciul de Poliţie Aeriană. La ceremonia de la Baza Aeriană 86 Borcea a participat premierul Viorica Dăncilă

Ceremonia de introducere a avioanelor F-16 în serviciul de Poliţie Aeriană a avut loc joi la Baza 86 Aeriană Borcea din judeţul Călăraşi.

Conform TVR, premierul a subliniat că România alocă pentru al treilea an 2% din PIB pentru Apărare, iar alocările vor creşte de la an la an pentru înzestrarea armatei.

"Atât la Bruxelles, cât şi aici, în faţa dumneavoastră, aş dori să subliniez că România va continua să rămână un partener de încredere, ferm angajat în consolidarea alianţei transatlantice. Ne-am îndeplinit şi vom continua să ne îndeplinim toate responsabilităţile ce ne revin ca partener NATO.

Participăm activ la misiunile comune în teatrele de operaţii. Suntem deja în al treilea an de alocare a două procente din PIB pentru apărare, nivel pe care îl vom menţine. Vom creşte de la an la an alocările pentru apărarea naţională, iar în centrul acestui angajament se află programele strategice de înzestrare, aşa cum am prevăzut în Programul de Guvernare.

Viziunea Guvernului României în acest domeniu este aceea ca o mare parte a investiţiilor în tehnologia de apărare să se întoarcă în economia naţională.

România are o oportunitate majoră ca, prin aceste investiţii în domeniul tehnologiei înalte, să-şi asigure un rol de hub regional în industria de apărare europeană. Guvernul susţine prin toate pârghiile legale realizarea acestor investiţii, care, pe lângă beneficiile economice şi de securitate, vor pune în valoare expertiza pe care ţara noastră o are în acest domeniu", a spus premierul Viorica Dăncilă..

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: