Ardeiul iute, medicamentul natural care previne atacul de cord. Cum acţionează asupra arterelor şi ce substanţă conţine

Dacă femeile îl folosesc în diete, pentru bărbaţi ardeiul iute acţionează ca afrodisiac.Nu în ultimul rând, ardeiul iute poate preveni ulcerul gastric, dar şi unul dintre cele mai sănătoase remedii îmotriva hipertensiunii, ajutând astfel la prevenirea atacului de cord.

„Ardeiul iute face parte din familia capsicum şi este cunoscut sub denumirea de capsicum annuum. El ajută la stimularea metabolismului, prin acţiunea pe care o are asupra structurii venoase. Ardeiul iute este unul dintre cele mai potrivite remedii pentru hipertensiunea arterială, curăţă arterele şi contribuie la diminuarea valorilor colesterolului rău sau trigliceridelor. Ardeiul iute este benefic atât pentru stomac cât şi tractul intestinal, deoarece stimulează mişcarea peristalică a intestinului, ajută la eliminarea fecalelor şi contribuie la reconstrucţia ţesutului din stomac, facilitând vindecarea leziunilor stomacale şi ulcerelor intestinale. Consumul de ardei iute declanşează o senzaţie de căldură în tot corpul, care rezultă în urma arderii caloriilor (aproximativ 200 calorii zilnic)”, explică Marina Grigore, apifitoterapeut.

Ardeiul iute de culoare roşu aprins are un conţinut ridicat de betacaroten sau provitamină A. Ardeiul iute conţine capsaicină, care încălzeşte corpul şi este un inhibitor puternic al substanţei P, o neuropeptidă asociată cu procesele inflamatorii. Cu cât este mai iute un ardei, cu atât aconţine mai multă capsaicină. Capsaicina are un rol esenţial în deschiderea şi drenarea pasajelor nazale congestionate. În plus, alături de conţinutul ridicat de capsaicină, ardeiul roşu este o sursă excelentă de vitamina A, prin concentraţia de carotenoizi pro-vitamina A, inclusiv beta-caroten.

Bun pentru inimă

Ardeiul roşu iute s-a dovedit a reduce nivelul colesterolului din sânge, a trigliceridelor şi agregarea plachetară, crescând în acelaşi timp capacitatea organismului de a dizolva fibrina, o substanţă cu rol important în formarea cheagurilor de sânge. Oamenii care consumă din belşug ardeiul iute, au şanse mai mici de a face atac de cord, accident vascular cerebral sau embolie pulmonară.

“Ardeiul iute are o reputaţie negativă şi nemeritată de a contribui la apariţia ulcerului gastric. Nu doar că ardeiul iute nu provoacă ulcerul gastric ci chiar poate ajuta la prevenirea acestuia prin distrugerea bacteriilor care pot fi ingerate, stimulând în acelaşi timp celulele mucoasei stomacului să secrete sucuri de protecţie, care împiedică formarea ulcerului. De fapt, consumul de ardei iute este asociat cu diminuarea riscului de ulcer gastric”, spune specialistul. Capsaicina nu reduce doar intensitatea durerii ci stimulează fluidizarea secreţiilor de mucus din plămâni sau fosele nazale.

Împiedică formarea ulcerului

Capsaicina este similară cu un compus care se regăseşte în multe remedii pentru răceală, cu rol în ameliorarea congestiei nazale, diferit fiind doar timpul de acţiune (capsaicina acţionează mult mai repede). Un ceai cu ardei iute stimulează rapid scurgerea mucoaselor din pasajele nazale, ameliorînd nasul înfundat şi congestionat.

„Ardeiul iute de culoare roşu aprins are un conţinut ridicat de betacaroten sau provitamina A. Ardeiul iute are o reputaţie negativă şi nemeritată de a contribui la apariţia ulcerului gastric. Nu doar că ardeiul iute nu provoacă ulcerul gastric ci chiar poate ajuta la prevenirea acestuia prin distrugerea bacteriilor care pot fi ingerate stimulând în acelaşi timp celulele mucoasei stomacului să secrete sucuri de protecţie, care împiedică formarea ulcerului. De fapt, consumul de ardei iute este asociat cu diminuarea riscului de ulcer gastric. Căldura care este resimţită de către o persoană în urma consumului de ardei iute este energie care rezulta în urma arderii caloriilor. Chiar şi ardeii rosii conţin substanţe care contribuie la termogeneză şi la consumul de oxigen chiar şi mai mult de 20 de minute după ce sunt consumate”, spune specialistul.