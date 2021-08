Şedinţă cu primarii din judeţul Călăraşi pe tema Programului "Anghel Saligny"

"Informaţiile necesare programului ne sunt aduse la cunoştinţă de Mircea Abrudean - secretarul general adjunct al Guvernului.

Am alături vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Călăraşi şi echipa de primari a judeţului interesaţi de ceea ce va însemna asfaltare de drumuri, canalizare şi apă, reabilitarea dispensarelor de la sate sau modernizarea căminelor culturale.

Îmi doresc ca toate programele, cu finanţare guvernamentală sau cu bani europeni, să fie accesibile pentru toate localităţile judeţului, unele dintre ele nedezvoltate la nivelul anului 2021.

Dezvoltarea Călăraşiului nu are culoare politică de aceea am răspuns invitaţiei senatorului Ciprian Pandea şi am convingerea că împreună putem moderniza fiecare colţ al judeţului", a precizat Vasile Iliuţă.

