Şapte elevi din Olteniţa, câştigătorii competiţiei Play Energy, la atelier de lucru privind energia verde

Rainbow Warrior, nava-fanion a Greenpeace a venit în România pentru a semnala legătura dintre a modul în care producem energie în prezent şi modificarea climei planetei. Constanţa a fost prima oprire dintr-un tur european de 5 luni, care promovează soluţiile energetice curate, solicită ambiţii mai înalte şi acţiuni decisive pentru protejarea climei din partea liderilor europeni.

Printre subiectele abordate s-au regăsit: rolul tinerilor în combaterea schimbărilor climatice, soluţii inovatoare ale tinerilor pentru un viitor sustenabil; soluţii pentru producerea de energie verde.

“A fost un mod de învăţare, ne-a deschis larg ochii asupra lumii în care trăim. Cei de la Greenpeace ne-au făcut să realizăm vulnerabilitatea mediului în care trăim şi cât de accentuate şi de evidente sunt efectele schimbărilor climatice, într-un cuvânt, intrigant” , spune Ştefan Stefan, elev

„A fost o experienţă de neuitat. Am ajuns sa înţelegem mai bine situaţia teribilă în care ne aflăm, cum am putea schimba asta şi cum fiecare mic ajutor este foarte important. Am reuşit să aflu mai multe despre problemele care ne ameninţă viata şi stilul de viaţă direct şi indirect. Am ajuns la concluzia că fiecare are puterea de a schimba ceva în lumea asta şi că fiecare mic ajutor este foarte important, acesta fiind o cărămidă din întreaga construcţie, fără de care totul s-ar prăbuşi”, a completat şi Teodor Dicu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: