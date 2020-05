VIDEO Localnicii unui cartier din Buzău carantinat două săptămâni reclamă lipsa farmaciilor

De la o petrecere cu manele şi mulţi invitaţi ar fi izbucnit focarul de coronavirus care a dus la izolarea cartierului Poştă pe data de 4 mai. Decizia a fost luată după ce 19 locuitori din cartier au ieşit pozitivi la testarea pentru noul coronavirus.

”Au fost câţiva de aici în zona roşie dar respectivul despre care a zis că e cel mai infectat a revenit în oraşul Buzău după ce a ieşit negativ. Bătaie de joc la adresa cetăţenilor a fost cu toată carantina asta. Cartierul Poştă a fost cu dedicaţii speciale”, este convins domnul Gheorghe, un locuitor al cartierului Poştă.

Cu toate scandalurile, tensiunile şi neajunsurile zilnice, s-au scurs cele două săptămâni de izolare şi una de libertate. Toată furia acumulată pe autorităţi pare că s-a spălat odată cu bucuria revenirii la normalitate. Pentru doamna Georgeta, revenirea la normalitate a însemnat revederea nepoţelului.

”Dimineaţa imediat am venit la nepoţel, să-l revăd după două săptămâni. Eu am stat în casă, că am 65 de ani, am respectat orele, dar foarte greu am suportat dorul de cel mic”, ne spune doamna Georgeta.

Pe Nicolae Moldoveanu, un bărbat rămas invalid după un accident vascular, îl găsim în faţa unui magazin dintr-o zonă circulată a cartierului. E locul lui de socializare, de mulţi ani. Ne spune că restricţiile dure din perioada carantinei i-au limitat obiceiul cotidian care îi ridica moralul.

”Aici vin zilnic şi îmi trece altfel timpul. Mai vine un vecin, mai schimb o vorbă cu el, mai trece o maşină. În carantină am stat numai în curte pentru că treceau jandarmii, poliţia, şi ne ziceau să nu mai ieşim pe stradă”, spune Nicolae.

Pe străzi e linişte, la fel cum era şi în carantină. Este atât de linişte, încât auzi din spatele porţilor cum se roboteşte. Gospodarii îşi mătură curţile sau trotuarul din faţa porţii sau muncesc în grădini. Pe unii dintre ei, munca în bătătură i-a făcut să nu simtă apăsarea izolării.

După experienţa trăită la începutul acestei luni, locuitorii cartierului Poştă au realizat cât de necesare sunt farmaciile. ”Suntem oameni în vârstă şi cea mai mare problemă a fost cea cu aprovizionarea cu alimente şi mai ales cu medicamente. Dacă magazine mici avem în cartier, farmacii, niciuna. Autorităţile să caute soluţii, să ofere spaţii, astfel încât să se facă şi aici o unitate, două”, ne spune o doamnă din cartier.

După instituirea carantinei, în cartierul Poştă n-a mai fost înregistrat nici un caz nou de infectare cu COVID-19. Şi totuşi, localnicii au rămas cu imaginea intervenţiei în forţă a autorităţilor. Cartierul Poştă se află la periferia Buzăului, lângă zona industrială. În blocuri confort II, proaspăt reabilitate termic, şi în casele mai vechi sau mai noi stau peste 2.000 de oameni.