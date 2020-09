VIDEO Candidaţii buzoieni au votat în prima parte a zilei. Ce au declarat la ieşirea de la urne

Printre primii sosiţi la urne a fost medicul Adrian Zoican, candidatul PNL la Primăria Buzău. La ora 7.30, acesta a mers la secţia 68 de la Şcoala nr. 12, din cartierul Micro 14.

La ieşirea de la urne, medicul Adrian Zoican i-a îndemnat pe toţi buzoieniin indiferent de opţiunile lor politice, să iasă la vot.

„Este o zi mare, o zi de sărbătoare, când toţi buzoienii trebuie să vină la vot pentru a-şi exprima opţiunea politică şi a alege administraţia oraşului şi a judeţului, administraţie care îi va reprezenta. Votul a durat mai mult din cauza procedurilor legate de pandemie. Totuşi, se votează nu într-un ritm alert, dar se votează. De aceea, rog toţi buzoienii să vină la vot cât mai devreme pentru a nu crea probleme mai târziu, aglomeraţie, seara, înaintea închiderii secţiei de votare. Vă rog să votaţi cum vă dictează conştiinţa, dar important este să veniţi la vot. Este soare, nu sunt nori pe cer, deci viitorul va fi bun”, a spus Adrian Zoican.

”Vreau să vă spun că am votat pentru un oraş în care oamenii cinstiţi şi competenţi sunt respectaţi, am votat pentru respectarea legii şi, bineînţeles, fără penali în funcţii publice”, a declarat Constantin Florescu.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, candidat PSD pentru un nou mandat la Palatul Comunal, a votat la ora 8.30, la Liceul de Arte ”Margareta Sterian”. După ce şi-a exprimat dreptul constituţional, Toma a declarat că votul său este unul pentru viitorul Buzăului

„Este un vot dat pentru viitorul Buzăului, pentru prosperitatea lui, pentru educaţie, pentru cultură, pentru infrastructură. S-au făcut multe lucruri în oraş, se vor face şi mai multe, iar cei patru ani care urmează sunt nişte ani decisivi, aş putea spune istorici pentru Buzău. Invit pe toată lumea la vot, pentru că este un vot foarte important pentru toţi buzoienii, un vot pentru viitorul acestui oraş”, a precizat Toma.

Candidatul PRO România la funcţia de primar al municipiului Buzău, Constantin Ionescu, a votat la ora 10.00, la Şcoala Generală nr. 15. Acesta a fost nevoit să se retragă din rândul celor care aşteptau să intre în secţia de votare, după ce a constatat că nu avea la el protofelul cu buletinul.

„Am votat pentru felul în care vreau să arate oraşul nostru în următorii patru ani, am votat pentru că trăim într-un oraş cu un potenţial foarte bun, cu oameni foarte buni, foarte muncitori. Am votat pentru ca în patru ani oamenii să nu ştie cine este primar, oamenii să simtă cine este primar, iar la sfârşitul mandatului să te recunoască pentru ceea ce ai făcut, nu pentru ceea ce eşti, nu pentru că tai panglici, nu pentru ceea ce oamenii nu simt din punct de vedere al vieţii, al siguranţei locului de muncă, al siguranţei serviciilor pe care trebuie să le furnizezi, a tot ceea ce înseamnă un nivel de viaţă şi un nivel de trai bun într-un oraş în care eşti obligat să faci astfel de lucruri”, a spus Constantin Ionescu.

Marius Vlăsceanu, candidatul ADER la funcţia de primar al municipiului Buzău, a scris pe Facebook, după ce a ieşit din secţia de votare, că ”a votat pentru un Buzău curat si prosper, demn si onorabil”. ”Nutresc speranţa că buzoienii vor fi receptivi si vor ieşi la vot”, a scris Vlăsceanu.

La ora 8.30, candidatul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) pentru conducerea Consiliului Judeţean Buzău, George Sava, s-a prezentat la secţia de votare din cartierul Orizont. După ce i s-a luat temperatura la intrarea în secţie, candidatul la fotoliul de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi-a dezinfectat mâinile şi a pus apoi ştampila pe cele patru buletine de vot. ”Vrem să fie mai bine pentru cetăţenii judeţului Buzău, pentru cetăţenii care astăzi sunt chemaţi să-şi exprime opţiunea de a fi conduşi în următorii patru ani, cetăţenii care îşi doresc proiecte pentru judeţul Buzău, îşi doresc un trai mai bun”, a declarat George Sava.

Fostul prefect al judeţului Buzău, Carmen Ichim, fost candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean, care a renunţat ulterior pentru a-l sprijini în obţinerea unui nou mandat pe actual preşedinte, a votat la ora 10.00 la secţia amenajată în cartierul Orizont. „Astăzi am votat pentru buzoieni, pentru o administraţie modernă, un Buzău de care să fim mândri. Cred că buzoienii merită aşa ceva nu doar politică ci şi administraţie”, a spus Carmen Ichim, de la PRO România.

Petre Emanoil Neagu, candidatul PSD la Consiliul Judeţean, a declarat duminică la ieşirea de la urne că a votat pentru copii, pentru ca fiecărui cetăţean al judeţului să-i fie mai bine.



”Eu am votat pentru dezvoltarea municipiului, pentru dezvoltarea judeţului, pentru continuarea proiectelor pe care le avem cu Primăria Buzău şi cu Primăria Rm. Sărat, am votat pentru oameni, pentru nepoţi, implicit pentru copii, pentru stabilitate, am votat pentru dezvoltarea şi pentru ca fiecărui cetăţean să-i fie un pic mai bine”, a declarat Neagu la ieşirea din secţia de votare.