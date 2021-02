Risc de coliziune, din cauza unei depăşiri pe linie continuă, la pătrunderea în curbă VIDEO

Scena a fost surprinsă, joi dimineaţă, pe DN10, în localitatea Cândeşti. Aflat pe un tronson de drum cu linie continuă, un şofer aflat la volanul unui autoturism cu număr de Buzău se înscrie într-o depăşire înaintea unei curbe la dreapta, fără vizibilitate.

Autoturismul a fost foarte aproape să intre în coliziune cu o autoutilitară care circula regulamentar din sens opus. Pe înregistrarea video se observă, de asemenea, că maşina circula cu viteză peste limita legală în localitate.

Autorul filmării a distribuit filmarea pe Facebook iar reacţiile au venit imediat. „Haideti sa il facem vedeta pe acest sofer (...) dupa ce ca a depasit 3 masini pe linie continua in curba in conditiile in care venea o masina din fata, tot el ca un mare bou si nesimtit calca frana si imi arata „.





Sursă Facebook Mihail Cotorceanu