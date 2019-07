Retromobil, clubul pasionaţilor cu buzunarele largi. Cum prelungesc viaţa autovehiculelor ca să fie admirate de viitoarele generaţii FOTO

Sunt zeci de întruniri naţionale şi internaţionale în fiecare an unde proprietarii de vehicule clasice schimbă impresii, piese şi adună aprecieri.

Numai în judeţul Buzău anual sunt cel puţin trei ocazii în care pasionaţii maşinilor retro se întâlnesc pentru a-şi etala bijuteriile.

Lilică Dedu conduce de mai mulţi ani clubul Retro Mobil din Buzău. Este un împătimit mecanic auto care şi-a descoperit o pasiune din a revitaliza maşini pe care le conduceau părinţii şi bunicii.

Lilică Dedu deţine un service auto, la ieşirea din oraşul Buzău, ”laboratorul” în care transformă vechile maşini în adevărate bijuterii.

Prima sa creaţie este un Oltcit decapotabil. A doua maşină recondiţionată în atelierul auto a fost un MG, o maşină extravagantă, iar a treia, tot un MG TD, fabricat în 1952, adus din Olanda.

”Costă foarte mult restaurarea unei maşini. Poate varia între 25.000 şi 50.000 de euro. Preţul diferă în funcţie de fiecare maşină în parte: de originalitate, de cât de bine este întreţinută şi de cât de bine merge”, declară Lilică Dedu.

Lilică Dedu spune că restaurarea poate ajunge să coste chiar de trei, patru ori preţul de achiziţie al unui astfel de model dar pe lângă asta mai sunt cheltuielile pentru combustibil, piese de schimb.

”Costurile sunt pe măsură dar odată făcută maşina nu mai ai nevoie de alte costuri suplimentare decât să zicem de mentenanţă, schimb de ulei, plăcuţe de frână. Noi de obicei salvăm maşinile şi acolo unde le găsim încercăm să convingem proprietarii să le vândă pentru a le restaura astfel încât să le prelungim viaţa”, spune Lilică Dedu.

Piesele de rezistenţă ale colecţiei sale sunt două automobile decapotabile model MG, britanice, vechi de peste o jumătate de secol.

În colecţia sa au mai intrat apoi un bătrân Citroen fabricat în 1938, model folosit de oficialităţi, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, şi un Plymouth Belvedere, din 1956. Cu acesta din a câştigat anul trecut locul doi la Raliul Carpaţi Retro, pornit din Bucureşti şi cu linia de sosire la Chişinău.

Prahoveanul Tudor Adrian Nicolae a intrat recent în clubul colecţionarilor de maşini clasice. Deţine un mic atelier auto în Sinaia unde îşi cosmetizează achiziţiile. Prima a fost un Renault 12 SLE 1972 cumpărat de la un cetăţean din Madrid.

”Este o pasiune costisitoare care necesită şi suport din partea familiei. Necesită răbdare, mult timp. Nu am tras linie dar cred că m-a costat undeva peste 8.000 de euro cu achiziţie cu tot, în condiţiile în care a fost o maşină foarte bună. Nu s-a intervenit la tinichigerie, motorul este original, neumblat la el”, spune Tudor Adrian Nicolae, din Sinaia.

Daciile vechi de peste patru decenii au intrat şi ele în categoria maşinilor retro şi din ce în ce mai mulţi colecţionari se arată interesaţi de cumpărarea şi restaurarea lor. Cea mai simplă intervenţie costă aproximativ 4.000 de euro.

Braşoveanul Gheorghiţă Alexe, originar din Buzău, deţine 13 Dacii vechi de peste 40 de ani, iar cu una dintre ele a parcurs anul trecut mii de kilometri prin marile capitale ale Europei.

„Proprietarul cerea 2.500 de euro pe ea. Am negociat şi i-am dat 8.000 de lei. Avea doar 32.000 de kilometri. Maşina arăta foarte bine şi am venit pe roţi de la Vâlcea. Am ţinut-o un an cu vopseaua originală, după care am dus-o la un atelier specializat, din Bucureşti, unde am vrut să o revopsesc pentru că mai avea mici zgârieturi. Un an şi jumătate a durat recondiţionarea ei“, declară Gheorghiţă Alexe.

Dacă ar vrea să o vândă, ar cere pe ea peste 10.000 de euro, pentru că restaurarea ei conform normelor, spune Alexe, i-a multiplicat valoarea.