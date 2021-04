Patru decese, anunţate de DSP Buzău. Printre victime, un bărbat de 49 de ani, fără comorbidităţi

Dintre pacienţii infectaţi cu SARS-CoV-2, şase au fost testaţi în laboratoare private, patru în unităţi sanitare din alt judeţ, iar restul în Buzău, cu teste rapide ori în spitale.





Pacienţii au vârste intre 13 ani şi 84 de ani, iar anchetele epidemiologice sunt în desfăşurare.





DSP Buzău a anunţat şi patru decese în rândul bolnavilor COVID-19. Este vorba despre bărbaţi în vârstă de 80, 79, 50 şi 49 de ani, din municipiul Buzău,Ziduri, Berca şi Calvini.





Dacă primii trei erau cunoscuţi cu comorbididăţi, bărbatul din Calvini a decedat la Spitalul Judeţean Sibiu fără să fie cunoscut cu alte afecţiuni.





„DECES 340





Pacient in varsta de 79 de ani din Ziduri se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie. Este testat si confirmat cu SARS CoV2 in 30.03.2021 si transferat la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Evolutia clinica este nefavorabila astfel ca in 12.04.2021 survine decesul. Comorbiditati: diabet zaharat tip II, HTA, insuficienta renala cronica, adenom de prostata





DECES 341





Pacient in varsta de 50 de ani din Berca se prezinta la UPU a SJU Buzau cu simptomatologie respiratorie. Este testat si confirmat cu SARS CoV2 in 24.03.2021 si transferat pe sectia de pneumologie a SJU Buzau. Starea clinica se agraveaza treptat iar in 12.04.2021 survine decesul. Comorbiditati: proteza mecanica de valva aortica, HTA st II, obezitate gr. I





DECES 342





Pacienta in varsta de 80 ani din Buzau este testata si confirmata cu SARS CoV2 prin test rapid antigenic de catre un echipaj al SAJ Buzau in 31.03.2021. Pacienta se interneaza pe sectia de pneumologie a SJU Buzau pentru tratament specific. Evolutia clinica este nefavorabila iar in 10.04.2021 pacienta a decedat. Comorbiditati: HTA, cardiopatie ischemica, poliartrita reumatoida st II, rinichi polichistic, dislipidemie.





DECES 343





Pacient in varsta de 49 ani din Calvini se prezinta la UPU a SJU Sibiu cu simptomatologie respiratorie grava. Este recoltat si confirmat cu SARS CoV2 in 06.04.2021 si transferat pe sectia de ATI a aceluiasi spital. Evolutia clinica este nefavorabila iar in 11.04.2021 pacientul a decedat. Comorbiditati: fara comorbiditati cunoscute„, se precizează în informarea Instituţiei Prefectului.





Până în prezent, în judeţul Buzău, 11.669 de persoane au fost infectate cu SarsCov2, 10445 fiind vindecate. Din păcate, 343 de persoane infectate cu noul coronavirus au decedat.