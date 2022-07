Detectiv de nevoie. Un buzoian îşi caută singur maşina care i-a fost furată ziua-n amiaza mare

Păgubitul se numeşte Doru Niţă, un buzoian împătimit de pescuit. Pe 16 iunie, acesta a postat pe Facebook un mesaj în care povesteşte ce a păţit. Întâmplarea a avut loc într-o zi de joi, între orele 11.00 şi 12.00.







Maşina fusese lăsată de proprietar aproape de albia râului Buzău, pe raza comunei în care Doru Niţă îşi are domiciliul.

„Mi-a fost furată maşina, un Fiat 500 X, cu număr de înmatriculare BZ 10 YVB, parcată pe malul râului Buzău, în localitatea de domiciliu, comuna Unguriu, judeţul Buzău”, a scris Doru Niţă.





„Am fost la pescuit într-un loc în care mai fusesem de multe ori. Prundul gârlei era gol la ora aia, între 11 şi 12, la miezul zilei. Pentru că aveam pantaloni scurţi, fără buzunare, am zis să las cheile pe banca din dreapta, ca să nu cumva să le pierd. M-am îndepărtat doar vreo 800 de metri. Am stat doar o oră, iar când m-am întors am zis că pic jos”, ne-a declarat Doru Niţă.





Proprietarul maşinii a anunţat imediat postul de poliţie din zonă şi, în paralel, a început propriile demersuri, căutând înregistrări ale camerelor de supraveghere de pe traseul pe care l-ar fi ales hoţul.





La o săptămână după dispariţia autoturismului, proprietarul a revenit cu un mesaj pe Facebook, prin care anunţa că maşina fusese văzută circulând spre Braşov.





„Am prins-o pe o cameră, la Măgura, la restaurant. Avea geamul jos şi vorbea la telefon. Se vedea şoferul, dar nu suficient de bine cât să-l recunoşti. Ar fi o variantă ca Poliţia să ceară apelurile recepţionate din acea zonă, la acea oră, şi să restrângă cercul de suspecţi”, ne-a declarat păgubitul.





Buzoianul aşteaptă cu sufletul la gură un telefon de la poliţiştii care se ocupă de caz. Doru Niţă este optimist şi spune că, până la urmă, maşina sa în valoare de 13.000 de euro o să fie găsită, abandonată în vreo parcare din vestul ţării ori reperată la vreun filtru.





Poliţiştii buzoieni au declarat pentru „Adevărul“ că au deja un cerc de suspecţi, iar cercetările continuă.