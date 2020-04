Bărbat amendat cu 10.000 de lei pentru un suc băut „la botul calului“ acuză Poliţia de răzbunare: „Au vrut să-mi dea o lecţie pentru că i-am făcut «infatuaţi»“

Miercuri seară, 22 aprilie, Gheorghe Ghiţă a ieşit din casă să îşi cumpere cele necesare de la un chioşc din faţa blocului, cu o declaraţie completată în telefon. Bifase punctul 2, care prevede ”cumpărarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază” ca fiind motivul părăsirii domiciliului.

”Am ieşit să cumpăr o pâine, ţigări şi un suc, de la un magazin de pe strada Balta Albă. Acolo am aşteptat la coadă un domn care dorea să-i fie plătită o factură. După ce am luat cumpărăturile, am ieşit, am deschis sucul şi am zis să-l beau pe loc, pentru a lăsa sticla goală pe masă”, spune Gheorghe Ghiţă.

Nu a apucat să bea două guri, susţine râmniceanul, că a fost abordat de un echipaj de Poliţie Locală pentru a fi legitimat. Gheorghe spune că, deşi discuţia a decurs civilizat, cu argumente pentru fiecare informaţie solicitată de poliţişti, totul s-a încheiat în defavoarea lui.

Oamenii legii i-au imputat că a zăbovit mai mult decât era necesar în afara domiciliului, dovada fiind o sticla de suc din care băuse în faţa magazinului. ”M-am trezit a doua zi cu o înştiinţare de plată a amenzii de 10.000 de lei, jumătate dacă e plătită la termen. În procesul verbal scrie că am fost surprins în timp ce consumam băuturi răcoritoare în faţa magazinului La Balaur”, spune bărbatul amendat.

Gheorghe Ghiţă a contactat un avocat pentru a contesta amenda luată nejustificat, spune el. ”Înregistrările de pe camerele de supraveghere din zonă, care sunt tot ale poliţiei locale, vor demonstra că nici 20 de minute nu am stat la magazin, şi asta pentru că am aşteptat la rând pe un cetăţean care plătea nişte facturi”, spune râmniceanul amendat.

El este convins că totul a fost de fapt o răzbunare din partea poliţiştilor locali după ce, cu o zi înainte, i-a numit ”infatuaţi” pe o reţea de socializare. El lăsase un comentariu la postarea pe Facebook a unui prieten ce tocmai fusese sancţionat pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

”În discuţia cu ei (poliţiştii locali n.r.), unul mi-a aruncat la un moment dat că şi-aşa am zis de ei că sunt incompetenţi. Am realizat că se referea la postarea mea şi i-am spus că a fi infatuat e altceva decât incompetent. Sunt sigur că m-au văzut pe camerele de supraveghere şi au trimis imediat un echipaj din apropiere să îmi dea o lecţie”, este de părere Gheorghe Ghiţă.

Potrivit APADOR-CH, celor care se consideră nedreptăţiţi li se recomandă să plătească amenda redusă în 15 zile chiar dacă decid să o conteste. În felul acesta, dacă instanţa nu le va da dreptate, au achitat jumătate din cuantum, iar dacă le dă dreptate oricum îşi recuperează banii.

În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii procesului verbal constatator, primit pe loc sau prin poştă, acasă, trebuie depusă o contestaţie la judecătoria din raza teritorială în care se află strada pe care a avut loc fapta sancţionată în procesul verbal. E util să aibă un martor credibil – cu nume şi adresă – care să îi confirme varianta şi să fie dispus să se prezinte în instanţă.