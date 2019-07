Banca de gene rămâne un proiect prioritar pentru Daea: ”Depozităm aici toată ştiinţa, toată preocuparea, pentru că aici e ce are România mai bun”

Conform proiectului, sediul bancii naţionale de gene va fi în Crâng, cel mai mare parc al Buzăului. Noul complex de clădiri va avea şi un buncăr care să asigure salvarea eşantioanelor în cazul unor calamităţi





"Este un loc extraordinar, are 1,2 hectare de teren pretabil pentru aşa ceva. Clădirile actuale vor fi demolate, în locul lor urmând să fie ridicate altele proiectate special", declara primarul Constantin Toma.





După o pauză de câteva luni în care nu s-a mai discutat despre acest proiect, ministrul Petre Daea a anunţat în timpul unei vizite în Buzău că ideea realizării Băncii de gene urmează să se concretizeze într-o primă etapă prin emiterea unei hotărâri de guvern în acest sens





„Este o aşteptare din partea tuturor, această bază de gene. O vom face. Actul normativ e în lucru. Au fost unele modificări care necesitau o anumită metodologie pe care a trebuit s-o urmăm. Suntem pe drumul cel bun. Aştept să vadă lumina Monitorului Oficial acest act normativ, se va întâmpla în câteva luni, apoi să trecem la treabă, să depozităm aici toată ştiinţa, toată preocuparea, pentru că aici e ce are România mai bun. România are trei mari resurse: apa, solul şi fondul de gene”, a afirmat Petre Daea.





În prezent, la Staţiunea de Cercetare şi dezvoltare pentru legumicultură din Buzău sunt depozitate peste 10.000 de soiuri de legume şi plante medicinale. Dintre acestea, 3.000 sunt ardei şi roşii care au dispărut din pieţe.





Cercetătorii buzoieni au recuperat seminţele şi pot fi plantate din nou, însă au nevoie de condiţii speciale de creştere dar mai ales de o bancă de gene.





“Nu avem un program naţional de conservare a resurselor genetice naţionale, de aceea s-au pierdut foarte multe soiuri, foarte multe creaţii româneşti au dispărut sau o parte din acestea au ajuns să fie gestionată de alte bănci de gene din lume”, a declarat Costel Vânătoru, cercetător SCDL Buzău.





Noua unitate va funcţiona sub coordonarea specialiştilor de la Staţiunea de Cercetare Legumicolă Buzău. Cercetătorii buzoieni au deja rezultate deosebite şi în aclimatizarea unor specii de plante exotice, folosite în industria farmaceutică.





De-a lungul timpului, au aclimatizat castravetele amar, kiwano, Cichorium latifolium, Luffa cilindrica, Momordica cochinchinensis şi altele.