Şcolile îşi mută orele de istorie printre artefactele expuse la muzeu. Proiectul este în derulare în Buzău VIDEO

Elevii din clasa a V-a de la Şcoala din localitatea Costeşti au avut parte deja de o altfel de lecţie.

Copiii au ieşit din sala de clasă şi au făcut ora de istorie la Muzeul Judeţean Buzău. Cum lecţia era despre geto-daci, ora a avut loc în preajma unor exponate din acea vreme.

„Lecţia a fost interesantă, atractivă pentru ei, într-un cadru diferit de cel al şcolii cu care ei sunt obişnuiţi. Pentru ei a fost o noutate deoarece unii au ajuns pentru prima dată la muzeu, au văzut pe viu aceste exponate şi cred că am putut astfel să le captez atenţia”, a declarat Oana Dragomir, profesor de istorie.

La lecţie a asistat şi un muzeograf, care a răspuns la toate întrebările elevilor şi a încercat să le satisfacă orice curiozitate.

„A fost prima experienţă de acest fel de când lucrez eu la muzeu, şi fac patru ani în curând. A fost o experienţă interesantă, copiii sunt foarte isteţi, bine pregătiţi. Mi-au pus întrebări legate despre ceea ce le-am arătat când am fost cu muzeul mobil la ei, dar şi aspecte privitoare la lecţia de azi, despre daci, despre geţi”, a declarat Daniel Drîmbu, muzeograf.

Sursa I. Bunilă

Elevii au fost extrem de curioşi să afle cât mai multe lucruri despre geto-daci şi au putut vedea obiecte din acea perioadă.

„Mi-a plăcut cum ne-a explicat doamna profesoară. Am aflat de unde provine numele strămoşilor noştri, am văzut cum îşi făceau dacii mâncarea în vase de lut, am văzut multe unelte”, mărturiseşte Mihaela Nae, elevă.

Ideea organizării acestor lecţii în cadrul Muzeului a fost discutată cu toţi profesorii de istorie din judeţ, care au asaltat muzeul cu solicitări.

Muzeul Judeţean Buzău are expoziţii permanente care acoperă toate perioadele istoriei, de la epoca fierului până în evul mediu. Iar aceste expoziţii pot deveni săli de clasă pentru elevi atunci când vor studia aceste lecţii.