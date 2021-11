Vara din noiembrie. Ce au făcut braşovenii în cea mai călduroasă zi de 5 noiembrie pe care şi-o amintesc FOTO

Meteorologii spun că de 60 de ani nu s-a mai înregistrat o dimineaţă de 5 noiembrie atât de caldă cum a fost cea de astăzi.





La Braşov, în jurul prânzului, temperatura a trecut bine de 20 de grade Celsius la umbră. Potrivit termometrului din maşină, la soare temperatura era chiar de peste 30 de grade Celsius. Cel mai cald a fost la Călăraşi, unde s-au atins 28 de grade Celsius, ca în plină vara.





Mai mult, la Braşov oamenii spun că nu îşi amintesc să fi fost vreodată atât de cald în luna în care nu de puţine ori ne confruntam cu temperaturi negative.

„A mai fost cald în noiembrie, dar chiar ca acum nu îmi amintesc. E atât de cald, încât mi-aş da jos şi puloverul, e cald ca vara. Deci, sincer, nu îmi amintesc să fi fost vreodată atât de cald”, a spus o femeie.

„Când eram studentă, cu mulţi ani în urmă, la Iaşi. Eu nu sunt din Braşov, dar aici nu am prins toamne atât de călduroase”, recunoaşte o trecătoare.

„A mai fost toamna atât de frumoasă, dar, cu cât trece timpul, se încălzeşte tot mai tare”, spune un bărbat.

„Domnule, 75 de ani am, dar aşa temperaturi încă n-am întâlnit. Plus de asta, diferenţa: noaptea, aproape zero grade şi ziua 22 de grade, ceva de nedescris”, spune un pensionar.

Oamenii au profitat şi au ieşit la o plimbare, unii dintre ei chiar în tricou cu mânescă scurtă.

„Ha, ha! Păi, uite, am ieşit un pic pentru că aveam puţină treabă pe la Primărie, am rezolvat-o şi am zis că măcar vreo doi paşi să fac. Să mă duc eu acasă acuma? Mă plimb un pic, să mă bucur de căldura asta, că eu sunt cu soarele, căldura, aşa, viaţa asta frumoasă, plină de soare”, a spus o altă femeie.

„Mergem în parcul de la Bibliotecă pentru că este mai puţină aglomeraţie şi le place copiilor. Luăm câte un covrig şi mergem la Bibliotecă, acolo”, spune o bunicuţă ieşită la plimbare cu nepoţeii.





Prognoza spune, însă, că în zilele următoare temperaturile se vor apropia de media uzuală a acestei perioade.



