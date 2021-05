Un medic din Germania se scuză pentru situaţia spitalelor din România: „E o ruşine că există locuri în care copiii mor”

Copiii din România care sunt bolnavi de inimă mor din cauza lipsei de personal. Un maraton de operaţii pe cord la copii a desfăşurat în această săptămână un spital privat din Braşov.





În urma acestuia a avut loc o premieră extrem de importantă pentru România: nu mai puţin de 14 copii s-au bucurat de eforturile unei echipe multinaţionale, care s-a aflat în aceste zile la Braşov. Spitalul a început de un an să îi ajute pe copiii cu probleme cardiace, însă, până acum nu făcuse nici măcat o operaţie în rândul acestei categorii de pacienţi.

„Graţie colegilor noştri din Germania, din Stuttgart, aduşi prin intermediul fundaţiei Kinderherzen, am reuşit, în premieră pentru România, să operăm într-o săptămână 14 pacienţi – 13 pe cord deschis şi unul transcateter. De asemenea, numeroşi alţi micuţi pacienţi au fost luaţi în evidenţă pentru intervenţii ulterioare”, a declarat directorul medical al Spitalului Sfântul Constantin, medicul Victor Costache.

Iniţiativa aducerii echipei din Germania la Braşov i-a aparţinut unui medic român care lucrează de peste 20 de ani în Germania, la un spital din Stuttgart. Pavel Hegyi a explicat că nu a fost uşor ca echipa din Germania să ajungă să opereze la Braşov.





„A fost nevoie de ajutorul fundaţiei Kinderherzen, de fundaţia Polisano, chiar şi de ajutorul conducerii spitalului nostru din Stuttgart, care ne-a sprijinit şi ne-a dat posibilitatea să venim în aceste timpuri poate imposibile într-o altă ţară, unde numărul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 a ajuns la un nivel destul de înalt. Am avut întotdeauna plăcerea de a ajuta copiii, copiii din România care sunt lăsaţi câteodată în voia sorţii. De aceea am demarat această acţiune şi îi mulţumesc domnului doctor Costache că m-a sprijinit”, a spus Pavel Hegyi.

Un alt medic de la Stuttgart a dezvăluit gândurile cu care a venit echipa din Germania la Braşov. „Am venit aici cu obiectivul de a ajuta atât de mulţi copii cât putem. Şi cred că, după patru zile, 13 operaţii şi o intervenţie, suntem foarte mândri să spunem că ne-am dus la bun sfârşit misiunea”, a arătat Yoannis Tsannavaros.

Medic din Germania, ruşinat de lipsa de interes a autorităţilor din România

Unul din medicii germani mai că se acuza pe sine pentru situaţia dezastruoasă din spitalele din România.





„Pentru mine e o ruşine că în Europa există locuri unde copiii mor pentru că nu există personal suficient pentru a-i îngriji. Aşa că am venit aici şi sunt foarte, foarte fericit să văd că echipa care lucrează în acest spital este atât de entuziastă, că vrea să înveţe de la noi, că ne-a ajutat atât de mult şi că noi am putut-o pregăti. Aşa că sunt foarte sigur că, în viitor, aceşti oameni vor fi capabili să facă munca pe care am făcut-o noi în această săptămână. Cred că va exista un viitor pentru copiii din România!”, a spus dr. Ocker Volker, medic primar cardiologie pediatrică şi terapie intensivă pediatrică la spitalul din Stuttgart, Germania.

În România, doar unul din trei copii care ar avea nevoie să fie supuşi unei operaţii pe cord ajunge să şi fie operat. Din acest motiv, în România mor foarte mulţi copii care ar fi putut duce o viaţă normală, însă nu există personal calificat care să le acorde această şansă.





În ţara noastră, în acest moment există doar două oraşe în care se fac operaţii pe cord la copii, iar Braşovul îşi doreşte să devină cel de al treilea. Chiar şi aşa, tot ar fi puţin faţă de numărul de copii care necesită acest tip de intervenţie medicală, însă ar fi un mare pas înainte pentru ca ţara noastră să scape de această ruşine.

Vă mai recomandăm: