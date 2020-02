Ororile comise de un braşovean în Norvegia. Violatorul a fost condamnat şi va executa pedeapsa în România

Obiectul recunoaşterii îl constituie pedeapsa de 4 ani şi 6 luni de închisoare aplicată pentru infracţiunea de viol în formă calificată.

„A lovit-o de repetate ori cu pumnul în cap“



Faptele pentru care, în mai 2019, Tribunalul Municipal Oslo l-a condamnat definitiv pe Adrian Pîrvu (33 de ani) s-au petrecut în urmă cu şapte ani.

„În jurul orelor 20:00, împreună cu N. C. H., au luat-o pe partea vătămată A.M. pe care au dus-o într-o curte din spate, de la Nordre Gate 2 din Oslo. Aceştia au târât-o până la o scară de piatră unde A. P. a ţinut-o cu spatele de un zid, cu braţul în jurul gâtului ei, în timp ce N. C. H a lovit-o de repetate ori în faţă. P. A. s-a aşezat călare pe ea, în timp ce N. C. H a încercat să-i desfacă picioarele. Atunci când partea vătămată s-a zbătut ca să scape, el a lovit-o de repetate ori cu pumnul în cap. Ulterior, N. C. H a luat-o de beregată, sugrumând-o, în timp ce P. A. a ameninţat-o că o va lovi”, se arată în motivarea referatului Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov prin care, în decembrie 2019, s-a solicitat Curţii de Apel Braşov recunoaşterea sentinţei străine.



În document sunt relatate detalii cumplite ale violului şi perversiunilor violente la care a fost supusă femeia.

La momentul condamnării sale, în mai, anul trecut, individul avea deja 339 de zile petrecute în regim de detenţie preventivă, perioadă care i-a fost dedusă din sentinţa penală, urmând ca pedeapsa să fie executată integral la data de 30 octombrie 2022.

Cea mai mare parte a celor aproape doi ani rămaşi de executat din pedeapsă o va ispăşi însă în România, pentru că în decembrie 2019, Curtea de Apel Braşov a recunoscut sentinţa penală dată de Tribunalului Municipal din Oslo şi a dispus executarea într-un penitenciar din ţara noastră a pedepsei rămase.