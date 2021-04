Ninsorile şi frigul au ridicat preţul mieilor. Ce spun crescătorii de oi din partea de est a Transilvaniei

De unde cumpărăm mielul de Paşte este una dintre principalele întrebări ale acestei perioade. În ultimii ani, oferta s-a diversificat, astfel că nu mai găsim miei doar în pieţe sau la ţară – aşa cum se obişnuia în anii trecuţi.





Multe magazine şi chiar şi hipermarketurile au venit în ultimii ani cu oferte care au încercat să le facă o concurenţă cât mai puternică producătorilor care aleg să meargă cu mieii în pieţele agroalimentare.

În plus, magazinele au oferit de la bun început şi doar părţi din miel, astfel că şi producătorii au fost nevoiţi să se adapteze. Chiar dacă atunci când cumpărăm celelalte produse pentru sărbătorile pascale putem lua din magazine şi carne de miel, totuşi, foarte mulţi încă preferă să ia carnea direct de la producător, din piaţă, deşi preţurile nu diferă.

Mihai, de la Rupea, este un tânăr care, în urmă cu câţiva ani, a decis să investească în oi. El provine dintr-o familie destul de săracă, din cea mai săracă zonă a judeţului Braşov, dar a muncit mult şi a reuşit să strângă destui bani ca să înceapă să crească animale, aşa cum îşi dorea de mic.





„Nu am nici acum foarte multe oi. Am cam 300 de capete şi am şi destule probleme. A fost extrem de dificil să intru şi eu în rândul ciobanilor din zonă, să primesc şi eu un teren pe care să pot paşte oile. În cele din urmă, am reuşit, iar acum mai am noroc şi cu ajutoarele care se dau de la stat în acest domeniu şi lucrurile merg spre bine”, spune tânărul crescător de animale.

Frigul, principala cauză pentru preţurile mari

Mihai spune că şi vremea a afectat creşterea mieilor, deoarece aprilie a fost o lună friguroasă şi cu ninsori. Aceasta înseamnă pierderi importante pentru crescători, deoarece, în loc ca animalele să mănânce iarbă, stăpânii sunt nevoiţi să le dea ca hrană furaje cumpărate ori pentru care au muncit. Din acest motiv, crescătorii spun că nu pot lăsa din preţ, deoarece nu ar mai avea profit.

Pentru că Paştele sunt târziu, producătorii din zonă spun că mieii vor fi măricei, dar preţul va fi mai mare decât anul trecut, deşi de Paştele catolic s-au vândut mai puţini decât în alţi ani. Acesta spune că, de obicei, până la Paşte mieii nu mănâncă iarbă, deoarece sunt mici. Pentru că anul acesta Paştele sunt mai târziu, mieii au crescut şi puţini mai sunt „de lapte”, ceea ce se simte în gustul cărnii.

Pentru că aici este o zonă mai săracă, preţurile sunt puţin mai mici decât la Braşov, însă diferenţa nu este atât de mare încât să merite drumul doar pentru un mieluşel. Dacă acesta este unul mai mare, de 20 de kilograme, cei 5 lei diferenţă pe kilogram încep să renteze.





La Braşov, preţul este de 30 de lei pe kilogram, anunţat de cei mai mulţi producători, iar, cel mai probabil, la fel va fi şi în magazine. Pe lângă crescătorii din Bran, celebri în întreaga ţară pentru brânzeturile produse aici, în ultimii ani la Braşov vin tot mai mulţi crescători de oi din judeţul Covasna.

Preţuri ca la Paştele catolic

Ionică este din zona Întorsura Buzăului şi spune că preţul mieilor va fi de Paşte acelaşi ca în magazine şi ca la Paştele catolic, de 30 de lei pe kilogram. Bărbatul spune că va vinde mieii întregi (carcasă), dar va avea şi părţi de miel şi chiar şi drob. 15 lei este kilogramul pentru cei care doresc mielul în viu. Ionică spune că, acum, mieii au între 10 şi 20 de kilograme, în funcţie de perioada în care au fost date oile la berbec.

Un motiv pentru care producătorii nu lasă din preţ este cantitatea mare de miei care merg la export, către ţările arabe. „La Sita Buzăului este o asociaţie care îi cumpără pentru arabi şi, prin această asociaţie, se vând foarte mulţi miei. Aici se dau cu 15 lei pe kilogram, dar statul mai completează. Arabii dădeau şi în toamnă 13 lei pe kilogram, când mieii erau de 40 de kg. Mieii sunt scumpi pentru că fânul şi bucatele au fost scumpe din cauza secetei”, spune Ionică.





La Întorsura Buzăului, pentru că este mai frig, mieii nu au apucat să mănânce iarbă, aşa că au carnea mai fragedă.

Ionică mai spune că preţul ridicat are încă o explicaţie. Producătorii se confruntă cu dificultăţi în această perioadă pentru că sunt nevoiţi să vândă mieii prin intermediari, care îi duc în punctele de unde sunt preluaţi de firmele care îi vând arabilor. Astfel, preţul obţinut de producători este mic, iar profitul revine în cea mai mare parte intermediarilor. Crescătorul covăsnean spune că, dacă s-ar forma asociaţii mai mari, ar fi mai bine pentru fiecare dintre membrii acestor asociaţii.

