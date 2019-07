Minori de la un centru pentru delincvenţi, intoxicaţi cu etnobotanice

Un angajat al centrului a sunat la 112 luni, în jurul orei 16. Trei echipaje ale Ambulanţei Braşov au fost mobilizate de urgenţă la centru. Patru din cei 11 copii internaţi acolo, trei băieţi şi ofată, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cel mai mic are 15 ani. "Cel mai mic era foarte confuz, ameţit, nu îşi putea păstra echilibrul. La ceilalţi trei, simptomele nu au fost atât de severe", spune medicul Nicolae Olteanu, de la Ambulanţa Braşov. Copiii au ajuns la Spitalul de Pediatrie Braşov şi sunt în afară de orice pericol. Analizele lor de sânge le vor furniza medicilor, angajaţilor centrului şi poliţiştilor date despre ce au fumat minorii. "Am stabilit că cineva le-a aruncat o ţigară peste gardul instituţiei. Nu este vorba despre droguri, ci despre etnobotanice. Încercăm să stabilim exact cum am fost posibil acest lucru. Până avem o concluzie, am dublat paza centrului", spune Mihai Priboi, director general adjunct la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov. Centrul "Sfântul Stelian" are sediul în Ghimbav şi găzduieşte copii care au săvârşit infracţiuni dar nu răspund penal şi minori cu risc infracţional ridicat.

